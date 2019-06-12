Фотографии Венеции XIX века

Карло Найя (1816, Тронцано-Верчеллезе — 1882, Венеция) — итальянский фотограф, известный фотографиями Венеции, включая произведения искусства и виды города. Карло Найя он запечатлел процесс реставрации фресок Джотто в капелле Скровеньи в Падуе. В 1857 году, после смерти своего брата, Карло возвращается в Италию, и он открывает свою студию в Венеции совместно с фотографом и оптиком Карло Понти. Карло Понти (1823, кантон Тичино, Швейцария — 1893) — итальянский оптик и фотограф из Венеции швейцарского происхождения. Известен своими художественными фотографиями Венеции, видов города и повседневной жизни в нем. Работал в период 1858—1875 годов не только в Венеции, но также в Вероне и Падуе, был одним из самых известных мастеров портретной и архитектурной фотографии XIX века. Карло Понти был оптиком у короля Виктора Эммануила II. Также он изобрел мегалетоскоп, устройство для просмотра фотографий.В 1857 году Понти стал совладельцем фотостудии вместе с фотографом Карло Найя. Вместе они, став самыми известными фотографами города, делали фотографии не только архитектурных шедевров, но и повседневной жизни Венеции (жанровая фотография), в особенности жизни и труда бедных людей. В 1864 году Понти стал обладателем фотографического архива Доменико Бресолина (1813—1900). На момент смерти Найя в 1882 году, Эдвард Уилсон, опытный и знающий писатель по фотографии, описал студию Найя как «крупнейшее предприятие, занимающееся фотографией, которое мы когда-либо видели, находящееся в старом палаццо по ту сторону Гранд-канала». Найя и Понти оба были фото-летописцами туристических достопримечательностей Венеции. Из-за большой свободы передвижения туристов, желающих увидеть великолепие Италии, становилось всё больше. Они были готовы забрать с собой сувениры, чтобы показать их друзьям и семье, и чтобы они напоминали им о тех местах, где они побывали. Таким образом, фотограф с большим запасом негативных фотоснимков, изображающих здания, памятники, каналы, дворцы, виды на гавань и гондолы Венеции, был уверен в стабильном и надежном доходе на долгие годы. Венецианский канал.

Без подписи.



Вид на Библиотеку Марчиана, Кампанилу собора Святого Марка и Дворец Дожей с острова Сан-Джорджо Маджоре. 1875 год.



Вид на внутренний двор Дворца Дожей.

Гранд канал.



Гранд-канал. 1870 год.



Группа женщин.



Двор Аббатства Сан Грегорио, 1870 год.



Двор дворца Дожей, 1880 год.



Дворец Дожей.



Дворец Ка' Лоредан.



Ка' Фоскари (палаццо Фаскери), палаццо Джустиниан и Ка' Реццонико на Гранд Канале.



Колонны Святого Марка и Святого Теодора.



Крыльцо Кампанилы собора Святого Марка, 1875 год.



Лестница Гигантов во Дворце Дожей, 1875 год.



Мост Риальто, 1875.



Мост вздохов.



Нищие, 1870.



Панорама Венеции.



Панорама Венеции с колокольни Святого Марка.



Пирс.



Площадь Святого Марка.



Рыбный рынок, 1870 год.



Старики и рыболовное судно в Кьоджа, 1870 год.



Уличная сцена, 1870 год.



Южный фасад собора Святого Марка и Дворец Дожей.



Базилика Святого Марка и Дворец Дожей.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/fotografii_venecii_xix_veka/2019-06-12-70932