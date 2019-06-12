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Фотографии Венеции XIX века

11:53. 12 июня 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Карло Найя (1816, Тронцано-Верчеллезе — 1882, Венеция) — итальянский фотограф, известный фотографиями Венеции, включая произведения искусства и виды города. Карло Найя он запечатлел процесс реставрации фресок Джотто в капелле Скровеньи в Падуе. В 1857 году, после смерти своего брата, Карло возвращается в Италию, и он открывает свою студию в Венеции совместно с фотографом и оптиком Карло Понти. Карло Понти (1823, кантон Тичино, Швейцария — 1893) — итальянский оптик и фотограф из Венеции швейцарского происхождения. Известен своими художественными фотографиями Венеции, видов города и повседневной жизни в нем. Работал в период 1858—1875 годов не только в Венеции, но также в Вероне и Падуе, был одним из самых известных мастеров портретной и архитектурной фотографии XIX века. Карло Понти был оптиком у короля Виктора Эммануила II. Также он изобрел мегалетоскоп, устройство для просмотра фотографий.В 1857 году Понти стал совладельцем фотостудии вместе с фотографом Карло Найя. Вместе они, став самыми известными фотографами города, делали фотографии не только архитектурных шедевров, но и повседневной жизни Венеции (жанровая фотография), в особенности жизни и труда бедных людей. В 1864 году Понти стал обладателем фотографического архива Доменико Бресолина (1813—1900). На момент смерти Найя в 1882 году, Эдвард Уилсон, опытный и знающий писатель по фотографии, описал студию Найя как «крупнейшее предприятие, занимающееся фотографией, которое мы когда-либо видели, находящееся в старом палаццо по ту сторону Гранд-канала». Найя и Понти оба были фото-летописцами туристических достопримечательностей Венеции. Из-за большой свободы передвижения туристов, желающих увидеть великолепие Италии, становилось всё больше. Они были готовы забрать с собой сувениры, чтобы показать их друзьям и семье, и чтобы они напоминали им о тех местах, где они побывали. Таким образом, фотограф с большим запасом негативных фотоснимков, изображающих здания, памятники, каналы, дворцы, виды на гавань и гондолы Венеции, был уверен в стабильном и надежном доходе на долгие годы. Венецианский канал.

Фотографии Венеции XIX века

Без подписи.
Фотографии Венеции XIX века

Фотографии Венеции XIX века

Фотографии Венеции XIX века

Фотографии Венеции XIX века

Фотографии Венеции XIX века

Вид на Библиотеку Марчиана, Кампанилу собора Святого Марка и Дворец Дожей с острова Сан-Джорджо Маджоре. 1875 год.
Фотографии Венеции XIX века

Вид на внутренний двор Дворца Дожей.

Фотографии Венеции XIX века

Гранд канал.

Фотографии Венеции XIX века

Фотографии Венеции XIX века
Гранд-канал. 1870 год.
Фотографии Венеции XIX века
Группа женщин.
Фотографии Венеции XIX века
Двор Аббатства Сан Грегорио, 1870 год.
Фотографии Венеции XIX века
Двор дворца Дожей, 1880 год.
Фотографии Венеции XIX века
Дворец Дожей.
Фотографии Венеции XIX века
Дворец Ка' Лоредан.
Фотографии Венеции XIX века
Ка' Фоскари (палаццо Фаскери), палаццо Джустиниан и Ка' Реццонико на Гранд Канале.
Фотографии Венеции XIX века
Колонны Святого Марка и Святого Теодора.
Фотографии Венеции XIX века
Крыльцо Кампанилы собора Святого Марка, 1875 год.
Фотографии Венеции XIX века
Лестница Гигантов во Дворце Дожей, 1875 год.
Фотографии Венеции XIX века
Мост Риальто, 1875.
Фотографии Венеции XIX века
Мост вздохов.
Фотографии Венеции XIX века
Нищие, 1870.
Фотографии Венеции XIX века
Панорама Венеции.
Фотографии Венеции XIX века
Панорама Венеции с колокольни Святого Марка.
Фотографии Венеции XIX века
Пирс.
Фотографии Венеции XIX века
Площадь Святого Марка.
Фотографии Венеции XIX века
Рыбный рынок, 1870 год.
Фотографии Венеции XIX века
Старики и рыболовное судно в Кьоджа, 1870 год.
Фотографии Венеции XIX века
Уличная сцена, 1870 год.
Фотографии Венеции XIX века
Южный фасад собора Святого Марка и Дворец Дожей.
Фотографии Венеции XIX века
Базилика Святого Марка и Дворец Дожей.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/fotografii_venecii_xix_veka/2019-06-12-70932

Метки: археология, история

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