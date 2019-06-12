Что происходит в китайском мире денег. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Борьба с налом – Китай обходит Швецию на крутом повороте

После финансового кризиса 2008-2009 гг. денежные власти многих стран взяли курс на вытеснение наличных денег и переход в перспективе к полностью безналичному денежному обращению.

Многие центробанки для преодоления последствий кризиса стали понижать ключевые ставки до минимальных значений, а некоторые даже до нуля и отрицательных значений. Так, у ЕЦБ ключевая ставка находится сейчас на нулевой отметке, у центробанков Швеции, Швейцарии, Японии – ниже нуля. Процентные ставки коммерческих банков тоже падают. Долгое пребывание банков в «нулевой» или «отрицательной» зонах для них смертельно опасно: вкладчики начинают расставаться с банками. Это одна из причин, подталкивающая банкиров к борьбе с наличными деньгами. Переход к 100-процентному безналу, по их мнению, отрежет клиентам путь к бегству из банков и позволит сохранить банковскую систему, которая выстраивалась столетиями.

Недавно международная компания G4S со штаб-квартирой в Лондоне опубликовала доклад World Cash Report 2018. Это обзор состояния мира наличных денег в 47 странах всех континентов за период 2011-2016 гг. В докладе выделены десять стран, достигшие наибольших успехов в движении к безналу (топ-10). Это Швеция, Новая Зеландия, Южная Корея, Австралия, Канада, США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Франция.

«Десятку» определили с помощью ряда показателей: величина наличной денежной массы по отношению к ВВП; количество банкоматов и объём наличной денежной массы, снимаемой через банкоматы, по отношению к ВВП; число платёжных и расчётных операций с использованием банковских карт; количество POS-терминалов (электронных устройств для приёма к оплате платёжных карт в магазинах, на транспорте, в учреждениях). Использовались также результаты социологических опросов, оценивающих, какую часть платёжно-расчётных операций люди осуществляют с помощью наличных денег, а какую – безналичным способом (опросы проводились в 24 странах).

Швеция в топ-10 существенно опережает другие страны. У неё наличная денежная масса по отношению к ВВП в 2016 году составляла всего 1,4%. У Новой Зеландии (второе место в рейтинге) показатель был равен 2,0%. А у Франции, замыкающей топ-10, – 9,4%. У всех стран, входящих в топ-10, доступ к банковским счетам имело более 90 процентов взрослого населения (старше 15 лет), в Швеции – 99,7%.

Доля платёжно-расчётных операций с использованием наличных денег у граждан Швеции составила 20%, остальные 80% – безналичные операции. Это второй показатель после Южной Кореи, у которой доля операций с помощью наличных денег была всего 14%. А, скажем, у Бельгии и Франции, замыкающих топ-10, этот показатель равен 63 и 68% соответственно. По количеству POS-терминалов в расчёте на 100 тыс. жителей Швеция оказалась на седьмом месте – 2.599. А первое место у США – 4.325.

По совокупности показателей Швеция в области распространения безнала оказывается впереди планеты всей. В Стокгольме не более 20 процентов торговых точек принимают к оплате наличность. Клиентам предлагается пользоваться банковскими картами или смартфонами со специальными приложениями мобильного банкинга. В стране уже немало банков и банковских отделений, где вообще не используется наличность, всё переведено на «цифру». Неподготовленные туристы, попадающие в Швецию, порой сталкиваются с непривычными ситуациями, а на человека, пытающегося расплатиться наличными деньгами в ресторане или магазине, могут посмотреть как на ненормального или преступника.

В мае 2018 года Центробанк Швеции заявлял, что полный отказ от наличных денег произойдёт к 2030 году, но к декабрю планы были форсированы: отказ от наличности теперь ожидается через 3-5 лет.

Швеция считается первопроходцем в мир безнала, но вот что удивительно: среди лидеров в построении безналичного общества нет Китая. Между тем роль наличных денег там быстро снижается. Если в 2011 году доля наличной денежной массы в ВВП Китая составляла 10,8%, то в 2016 году она сократилась до 9,5%. За период 2012-2016 гг. количество эмитированных банковских карт в Китае выросло на 80%, количество POS-терминалов – в 3,6 раза. Количество банковских карт в Китае в расчёте на одного жителя – 4,2. Для сравнения: в России этот показатель 1,8. Количество POS-терминалов в Китае в 2016 году составило 1,8 тыс. в расчёте на 100 тыс. жителей; в России – 1,2 тыс. Обеспеченность Китая POS-терминалами сопоставима с такими странами, как Бельгия (1,7 тыс.) и Франция (2,2 тыс.).

Знакомство с рядом источников позволяет предположить, что Китай уже сегодня живёт почти в безналичном мире.

При этом в сравнении со многими странами банковская инфраструктура Китая выглядит скромной. Так, в 2016 году на 100 тыс. населения в Китае приходилось лишь 17 банковских отделений (офисов). Для сравнения: в России этот показатель – 52, в Южной Корее – 35. А вот обеспеченность населения банкоматами: в Китае на 100 тыс. населения приходилось в 2016 году примерно 70 банкоматов, в России этот показатель превышал 140, а в Южной Корее – 240 банкоматов.

Анализ денежного мира Китая показывает, что банковские карты, популярные на Западе и в России, в этой азиатской стране не очень прижились. Банковская карта – такой инструмент, который позволяет прибегать как к наличным деньгам (через банкомат), так и к безналичным расчётам (через POS-терминалы). Китай проскочил эту стадию, сразу приступив к развитию мобильного банкинга, который полностью «освобождает» человека от наличных денег. Основным инструментом проведения мобильных платежей является мобильный телефон, оснащённый специальными приложениями.

Мобильные платежи в Китае осуществляются с помощью двух основных сервисов (приложений) – WeChat Pay и Alipay. Первый из них принадлежит технологическому гиганту Tencent, второй – всемирно известной компании Alibaba. Больше на китайском рынке услуг мобильных платежей никого нет. Эти две компании жёстко конкурируют, их сервисами пользуются абсолютно все: от модных ресторанов и гигантских супермаркетов и торговых центров до уличных торговцев, таксистов и даже просящих милостыню. Любой человек, претендующий на получение денег владельца мобильного телефона со специальным приложением, сообщает свой QR-код (QR – quick response). Владелец мобильного телефона может также отобразить на POS-терминале свой персональный код для перечисления денег со счёта на счёт. В магазинах, ресторанах, на улицах можно видеть таблички с QR-кодом потенциального получателя денег; код можно сфотографировать на мобильный телефон, затем отравить нужную сумму на счёт того, кто выставил табличку.

Цифры, характеризующие масштабы платежей, совершаемых с помощью мобильного банкинга, измеряются триллионами долларов в год. Это сопоставимо с величиной ВВП Китая. По масштабам мобильных платежей Китай вне конкуренции. США и Западная Европа имеют обороты примерно на два порядка меньшие. По данным китайской компании iResearch Consulting Group, в 2016 году в Китае было проведено денежных операций с помощью мобильных приложений на 9 трлн. долл. В США объём таких платежей в том же году составил лишь 112 млрд. долл. (в 80 раз меньше).

Мобильными приложениями для проведения безналичных операций сегодня вооружено почти все взрослое население Китая. Число активных пользователей WeChat Pay оценивается в 900 миллионов. У конкурирующего сервиса Alipay насчитывается 500 миллионов пользователей. Итого 1,4 млрд. пользователей, что примерно соответствует численности населения Китая. За несколькими пользователями иногда может стоять один человек, но в целом большая часть взрослого населения охвачена мобильным банкингом.

Подавляющая часть пользователей сервисов WeChat Pay и Alipay – граждане КНР. Из западных сервисов мобильных платежей наиболее известен Apple Pay, предустановленный на всех iPhone, но число пользователей этого сервиса всего 127 миллионов, и они распределены по всему миру.

Согласно одному из социологических опросов, 92% респондентов в крупнейших городах Китая отметили, что сервисы WeChat Pay и AliPay являются для них основным способом оплаты. А авторы доклада World Cash Report 2018, ссылаясь на социологов, утверждают, что 84 % опрошенных китайцев готовы хоть завтра начать жить в обществе, где наличных денег нет вообще.

Alibaba и Tencent – два гиганта, захватившие мобильную связь, обеспечивающие общение людей через Интернет (различные мессенджеры), а теперь ещё и денежные сделки с помощью мобильного банкинга. В их руках сосредоточен гигантский массив информации о всех взрослых, живущих в Китае. Данные о мобильных платежах позволяют этим гигантам составить детализированный профиль каждого пользователя. Alibaba и Tencent могут создавать (и создают) новые мобильные приложения, через которые продвигаются товары и услуги. Например, система фиксирует оплату детского питания смартфоном в магазине – и Alibaba (или Tencent) начинает направлять клиенту рекламу детских товаров, которые можно купить с помощью специального приложения.

Сегодня государство в Китае развивает так называемую систему социального кредита, которая аккумулирует информацию о каждом человеке. На основе этой информации составляется профиль человека, и ему выставляется «рейтинг», определяющий место человека в социальной иерархии со всеми вытекающими последствиями. К созданию этой системы привлечены и такие компании, как Alibaba и Tencent, которые собирают информацию о гражданах через приложения WeChat Pay и Alipay. Впрочем, эта сторона деятельности компаний, накрывших всю страну системой мобильных платежей, китайцев почему-то мало волнует. Может быть, это и есть главная причина головокружительных успехов Китая в построении безналичного общества. Европа здесь более консервативна. Многие европейцы резонно опасаются, что полный отказ от наличных денег будет означать завершение построения электронного концлагеря.

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