Мирные жители Горловки вновь оказались под обстрелом украинских террористов. В ночь на 9 июня ВСУ применили запрещенную артиллерию на разных прифронтовых участках, в том числе минометы калибром 120 мм и гаубицы калибром 122 мм. Зайцево, Михайловка, Гольмовский — пострадали больше всех.

Наталья Дмитриевна, которая проживает в доме №16 в поселке Гольмовский, была на своем огороде, когда рано утром начался обстрел. Сразу две мины калибром 120 мм упали рядом. Женщина не пострадала, только испугалась.

Один из осколков попал в квартиру к ее соседям, повредив остекление. Один из мирных жителей был ранен, но, к счастью, ранение оказалось легким.

«Я была на огороде, поливала перец… В тридцати метрах от того места, куда прилетело», — показывает женщина то самое место, где приземлилась одна из мин.

«Как заехали “защитники” укроповские на Гладосово, Металлист и Новолуганку, нам с тех пор покоя нет никогда — ни днём, ни ночью!» — говорит Наталья Дмитриевна​.

Другой пострадавший от агрессии украинской армии — Юрий Дмитриевич, житель н.п. Михайловка. В его двор прилетело три мины. Обошлось без серьезных последствий.

Так, в другом прифронтовом районе — Новой Марьевке из 152-мм артиллерии было выпущено около 20 снарядов. После обстрела ВСУ два частных дома по улице Центральная оказались полностью разрушены. Чудом хозяйку дома, которая в тот момент была дома, удалось спасти. На крики о помощи пришли соседи и вытащили женщину из-под завалов. По ее словам, она получила травму головы, еще больше — ужаса от того, что этот кошмар придется пережить вновь. Последние обстрелы здесь были два года назад.

«Такой жестокости, как сейчас… Всё вернулось опять, как было в начале!» — говорит она.

И она, и жители Гольмовского и Михайловки, и других прифронтовых населенных пунктов давно уже привыкли, что украинская армия их обстреливает. Но с приходом к власти Зеленского обстрелов стало еще больше. Кто-то говорит, что скоро все закончится, а кто-то напротив — готовится к полномасштабной войне…

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