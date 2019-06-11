Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 11 июня 2019

09:32. 11 июня 2019 Просмотров - 303 Нет комментариев Опубликовал:

«Жестокая война вернулась на Донбасс» (ВИДЕО)

«Жестокая война вернулась на Донбасс» (ВИДЕО) | Русская весна

Мирные жители Горловки вновь оказались под обстрелом украинских террористов. В ночь на 9 июня ВСУ применили запрещенную артиллерию на разных прифронтовых участках, в том числе минометы калибром 120 мм и гаубицы калибром 122 мм. Зайцево, Михайловка, Гольмовский — пострадали больше всех. 

Наталья Дмитриевна, которая проживает в доме №16 в поселке Гольмовский, была на своем огороде, когда рано утром начался обстрел. Сразу две мины калибром 120 мм упали рядом. Женщина не пострадала, только испугалась.

Один из осколков попал в квартиру к ее соседям, повредив остекление. Один из мирных жителей был ранен, но, к счастью, ранение оказалось легким. 

«Я была на огороде, поливала перец… В тридцати метрах от того места, куда прилетело», — показывает женщина то самое место, где приземлилась одна из мин.

 «Как заехали “защитники” укроповские на Гладосово, Металлист и Новолуганку, нам с тех пор покоя нет никогда — ни днём, ни ночью!» — говорит Наталья Дмитриевна​.

Другой пострадавший от агрессии украинской армии — Юрий Дмитриевич, житель н.п. Михайловка. В его двор прилетело три мины. Обошлось без серьезных последствий. 

Так, в другом прифронтовом районе — Новой Марьевке из 152-мм артиллерии было выпущено около 20 снарядов. После обстрела ВСУ два частных дома по улице Центральная оказались полностью разрушены. Чудом хозяйку дома, которая в тот момент была дома, удалось спасти. На крики о помощи пришли соседи и вытащили женщину из-под завалов. По ее словам, она получила травму головы, еще больше — ужаса от того, что этот кошмар придется пережить вновь. Последние обстрелы здесь были два года назад.

«Такой жестокости, как сейчас… Всё вернулось опять, как было в начале!» — говорит она. 

И она, и жители Гольмовского и Михайловки, и других прифронтовых населенных пунктов давно уже привыкли, что украинская армия их обстреливает. Но с приходом к власти Зеленского обстрелов стало еще больше. Кто-то говорит, что скоро все закончится, а кто-то напротив — готовится к полномасштабной войне… 

Читайте также: Донбасс на грани большой войны

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чего хотят дети Донбасса? — в ДНР сняли трогательный клип, призывающий к миру (ВИДЕО)

Чего хотят дети Донбасса? — в ДНР сняли трогательный клип, призывающий к миру (ВИДЕО) | Русская весна

В Донецке сняли клип на песню «Чего хотят дети Донбасса?», рефреном которой проходят слова «Мир — это мы все вместе». Мир тут понимается и как отсутствие войны, и как человеческая общность. Причем оба эти значения связаны между собой: без прочного мира человеческий мир разрушается.

Съемки прошли на главной площади столицы ДНР — площади Ленина. Дети от 5 до 12 лет весело и оптимистично поют песню, подняв руки вверх и ритмично раскачиваясь в разные стороны. Они рисуют мелками на асфальте, в общем, то, что и мы все рисовали в детстве — солнце, облака, деревья, дождь, маму. Сцены с участием детей прерываются кадрами тех или иных узнаваемых мест Донецка и, увы, кадрами залпа из «Града».

Детство многих детей Донбасса проходит на фоне войны. Мирной жизни они не видели и не помнят. Поэтому, может, этот клип заставит нас всех, помнить, в каком трагическом мире живут дети Донбасса, и понимать: всего, чего они хотят — они хотят мира

Читайте также: Донбасс на грани большой войны

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Фильм “Донбасс. Окраина” презентовали в Донецке

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

“И вновь продолжается бой…”. Леснадзор ДНР, снайперы и избиратели Порошенко



В дополнение к видео https://colonelcassad.livejournal.com/5055381.html про снайперов под Мариуполем.
Новые ролики из цикла "И вновь продолжается бой…" вышедшие вчера и сегодня. Уж больно кучно пошло.


Забег по полю под присмотром снайпера ДНР.


Леснадзор ДНР за работой.


Теплая встреча ПТУРа ДНР и джипа ВСУ.


Избиратели Порошенко на Донбассе.

Очень годный цикл получается.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

БПЛА Вооруженных Сил Украины в войне на Донбассе



БПЛА Вооруженных Сил Украины в войне на Донбассе

Вооруженные конфликты последнего десятилетия дали мощный толчок развитию совершенно нового типа военной техники — беспилотных летательных аппаратов.
Конечно, в широком смысле беспилотные летательные аппараты на службе армий разных государств существовали давно. Еще в 1968 году в СССР на основании постановления Совета Министров СССР была разработана целая группа БПЛА для ведения тактической маловысотной разведки в прифронтовой полосе путём фото- и телеразведки площадных целей и отдельных маршрутов, а также наблюдением за радиационной обстановкой по маршруту полёта.

Всего разведывательных БПЛА типа Ту-143 «Рейс» и Ту-243 «Рейс-Д» было выпущено 950 штук. Также в этот период на Харьковском авиазаводе выпустили 152 ед. Ту-141 «Стриж».



В США также велись работы по созданию разведывательных беспилотных летательных аппаратов. С 1960 года производитель вооружения и военной техники Loughead Aircraft Manufacturing Company занялся разработкой разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Результатом работы корпорации стал пятитонный Lockheed D-21 способный достигать скоростей М=3,6 на высоте более 30 км и дальности более 2000 километров. 5 марта 1966 года был выполнен первый пуск D-21A. Всего по программе ЦРУ, в рамках которой создавался Lockheed D-21 было изготовлены 38 таких аппаратов.



В 1951 году конкурент компании Loughead компания Ryan Aeronautical, которая в 1999 году стала частью корпорации Northrop Grumman, дала старт проекту целого семейства беспилотников AQM-34 Firebee. А в середине 60-х годов прошлого века в рамках НИОКР Compass Arrow «стрелка компаса» на базе этого БПЛА Ryan Aeronautical создала высотный разведывательный БПЛА AQM-91, предназначенный для ведения воздушных разведывательных и рекогносцировочных мероприятий методом аэрофотосъёмки. БПЛА AQM-91 предназначался, в первую очередь, для фотофиксации объектов в КНР.



Несмотря на то, что модели беспилотных летательных аппаратов первого поколения были достаточно сложны и неудобны для эксплуатации, тем не менее, образцы этих изделий и по сей день стоят на вооружении некоторых стран. В частности, в 2014-2015 гг. ВВС Украины активно применяли устаревшие модели БПЛА типа Ту-143 «Рейс» в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Первые образцы беспилотных летательных аппаратов 2-го поколения, которые наиболее известны и с небольшими изменениями дошли до наших дней, появились в 1986 году. Этим БПЛА стал американо-израильский RQ-2 Pioneer. В 1990-91 гг. шесть систем в составе 40 БПЛА RQ-2 участвовали в «войне в Персидском заливе», в 1999 году БПЛА RQ-2 Pioneer применялись в ходе войны НАТО в Югославии (в том числе, в Боснии и Косово). Кроме того, вплоть до 2007 года RQ-2 Pioneer являлись неотъемлемым атрибутом арабо-израильского вооруженного конфликта. На сегодняшний день в вооружённом конфликте на Донбассе Вооруженные Силы Украины применяют различные модификации БПЛА, которые были созданы по аналогичной летной компоновочной схеме, как и RQ-2 Pioneer. Как правило, в этих случаях используются широкодоступные планеры китайского производства.



В связи с распадом СССР Россия в 90-х гг. несколько выпала из гонки вооружений, а развитие систем БПЛА для российских Вооруженных Сил отошло на второй план. Только в начале 2000-х годов Россия возобновила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания военных разведывательных систем на базе БПЛА.

Развитие систем связи и электроники в конце 90-х — начале 2000-х гг. дало мощный толчок развитию вооружений на базе беспилотных летательных аппаратов.

В 1994 году американская компания General Atomics Aeronautical Systems по заказу ЦРУ разработала многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator, а в 2001 году появился созданный на базе «Хищника» MQ-9 Reaper.



В 1998 году Teledyne Ryan Aeronautical дочерняя компания корпорации Northrop Grumman разработала первый стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk, который был способен патрулировать воздушное пространство в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров и при этом осуществляя оптическую и электронную разведку на дальности до 200 километров. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году.



Период конца 90-х — начала 2000-х гг. запомнился тем, что Вооруженные Силы США и их союзники по НАТО активно применяли различные модификации БПЛА практический во всех вооруженных конфликтах, где так или иначе были задействованы их армии или разведывательные службы: Африка, Ближний Восток, Азия. Тем не менее, применение БПЛА в этих вооруженных конфликтах не имело массовый характер.

Первый вооруженный конфликт, где системы БПЛА применялись массово всеми сторонами вооруженного конфликта, стала война в Сирии.

Наиболее массовое применение в ходе этого вооруженного конфликта имели малые и микро- БПЛА, как правило, созданные для гражданского сектора или кустарного производства.

Доступность, дешевизна, простота эксплуатации — это одни из главных требований к современному БПЛА.

Вооруженный конфликт на Донбассе также можно назвать тем местом, где БПЛА стали одним из основных элементов ведения войны.

Беспилотные летательные аппараты, которые используются со стороны Вооруженных Сил Украины в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, можно условно разделить на четыре группы: это стратегические БПЛА, оперативно-тактические БПЛА, тактические БПЛА, а также БПЛА локального применения

К стратегическим БПЛА, которые используются в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, следует отнести американский RQ-4 Global Hawk. Данный БПЛА на регулярной основе используется Военно-Воздушными Силами США в интересах Вооруженных Сил Украины для мультиспектральной и радиоэлектронной разведки линии соприкосновения ВСУ и подразделений Народной Милиции ЛДНР.

В сегменте оперативно-тактических БПЛА Вооруженные Силы Украины не располагают собственными штатными изделиями, которые способны решать весь спектр задач в интересах командования т.н. Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, за исключением нескольких опытных комплексов АН-БК-1 «Горлиця» производства КБ «Антонова», которые по состоянию на 2019 год еще не поступили на вооружение ВСУ.



Также к оперативно-тактическим БПЛА Вооруженных Сил Украины можно отнести закупленный в Турции многофункциональный разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Всего на вооружении ВСУ находится три разведывательно-ударного комплекса Bayraktar TB2.



Что касается сегмента тактических и БПЛА локального применения, то ситуация с обеспечением ВСУ, а также Национальной гвардии Украины, принимающих участие в ООС на Донбассе выглядит достаточно приемлемо.

Несколько десятков волонтерских центров, имеющих аккредитацию в ВСУ разрабатывают собственные модели малых и микро- БПЛА различного типа, включая ударные или способные нести заряды СВУ.

В частности, подобными центрами были разработаны БПЛА PD-1 и А1-С «Фурія». Конечно, назвать эти БПЛА собственной разработкой волонтерских центров ВСУ можно с большой натяжкой, так как за основу БПЛА PD-1 был взят китайский планер типа MUGIN, а в основы фюзеляжа БПЛА А1-С «Фурія» используется хобийный RVJET от RangeVideo из Флориды.



Малые БПЛА американского производства RQ-11 Raven не нашли широкого применения со стороны ВСУ в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Как не раз отмечалось в отчетах ВСУ, данный БПЛА весьма неудобен в управлении. Кроме того, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) достаточно легко подавляли каналы управления этим БПЛА.

Анализ типов и моделей БПЛА используемых ВСУ и Национальной гвардией Украины в войне на Донбассе позволяет сделать вывод, что самыми массовыми и популярными БПЛА для ведения разведки или нанесения ударов являются не штатные изделия, которые были специально разработаны в интересах вооруженных сил, а гражданские или хобийные FPV системы. К подобным БПЛА можно отнести хобийное летающее крыло Skywalker X8, планер SKYWALKER и им подобные «пеналеты». Наибольшей популярностью для разведки и целеуказания пользуется у ВСУ и Национальной гвардии Украины мультироторный любительский беспилотный летательный аппарат серии DJI Phantom.

Владимир Орлов для ASD,

http://asd.news/articles/voyna/bpla-vooruzhennykh-sil-ukrainy-v-voyne-na-donbasse/ – цинк

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
... Захарченко. Вчера 21:34 Сводка новостей Новороссии 05 июня 2015 г. (ВИДЕО). ...– отрабатывают наши позиции, позиции ополчения, из минометов, из автоматических гранатометов... силовики пытаются атаковать позиции ополчения с Авдеевского направления).Плюс боец...
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2015
...бойцы ополчения, а ВСУ всего лишь сдерживают атаку. Еще вчера, 7 июня..., якобы сорванных флагов Новороссии и ДНР, которые ополчение установило раньше. Сегодня...| Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 07.06.2015 — Украинские силовики...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2015
...вечером 2 июня из РСЗО «Град» были обстреляны позиции ополчения под ...потерях не сообщалось. По данным ополчения, украинские силовики стягивают большое ...оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 2 июня 2015 — Армия ДНР за...
Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2015
..., обстреливавшие Петровский район Донецка, — Захарченко Ополчение ДНР ликвидировало четыре батареи украинских... оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 14 июня 2015 — ВСУ обстреляли Первомайск...
Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2015
...Сводки Новороссии: Каратели провели жестокий обстрел по Киевскому району Донецка 20 июня 2015 Сводки Новороссии... представители украинских войск, ополчение неожиданно атаковало позиции ВСУ... наносились из БМП, ополчение сдерживало огонь минометами, допустимого...
Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2015
...Красноармейске. Вчера 22:44 Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО...ополчения ДНР. К оглавлению | Источник: news-front.info Сводка военных событий в Новороссии...оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО) —...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)