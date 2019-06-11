Сводки от ополчения Новороссии 11 июня 2019
- 05:30 «Жестокая война вернулась на Донбасс» (ВИДЕО).
- 03:11 Чего хотят дети Донбасса? — в ДНР сняли трогательный клип, призывающий к миру (ВИДЕО).
- Вчера 23:29 Фильм “Донбасс. Окраина” презентовали в Донецке.
- Вчера 21:43 “И вновь продолжается бой…”. Леснадзор ДНР, снайперы и избиратели Порошенко.
- Вчера 20:05 БПЛА Вооруженных Сил Украины в войне на Донбассе.
«Жестокая война вернулась на Донбасс» (ВИДЕО)
Мирные жители Горловки вновь оказались под обстрелом украинских террористов. В ночь на 9 июня ВСУ применили запрещенную артиллерию на разных прифронтовых участках, в том числе минометы калибром 120 мм и гаубицы калибром 122 мм. Зайцево, Михайловка, Гольмовский — пострадали больше всех.
Наталья Дмитриевна, которая проживает в доме №16 в поселке Гольмовский, была на своем огороде, когда рано утром начался обстрел. Сразу две мины калибром 120 мм упали рядом. Женщина не пострадала, только испугалась.
Один из осколков попал в квартиру к ее соседям, повредив остекление. Один из мирных жителей был ранен, но, к счастью, ранение оказалось легким.
«Я была на огороде, поливала перец… В тридцати метрах от того места, куда прилетело», — показывает женщина то самое место, где приземлилась одна из мин.
«Как заехали “защитники” укроповские на Гладосово, Металлист и Новолуганку, нам с тех пор покоя нет никогда — ни днём, ни ночью!» — говорит Наталья Дмитриевна.
Другой пострадавший от агрессии украинской армии — Юрий Дмитриевич, житель н.п. Михайловка. В его двор прилетело три мины. Обошлось без серьезных последствий.
Так, в другом прифронтовом районе — Новой Марьевке из 152-мм артиллерии было выпущено около 20 снарядов. После обстрела ВСУ два частных дома по улице Центральная оказались полностью разрушены. Чудом хозяйку дома, которая в тот момент была дома, удалось спасти. На крики о помощи пришли соседи и вытащили женщину из-под завалов. По ее словам, она получила травму головы, еще больше — ужаса от того, что этот кошмар придется пережить вновь. Последние обстрелы здесь были два года назад.
«Такой жестокости, как сейчас… Всё вернулось опять, как было в начале!» — говорит она.
И она, и жители Гольмовского и Михайловки, и других прифронтовых населенных пунктов давно уже привыкли, что украинская армия их обстреливает. Но с приходом к власти Зеленского обстрелов стало еще больше. Кто-то говорит, что скоро все закончится, а кто-то напротив — готовится к полномасштабной войне…
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Чего хотят дети Донбасса? — в ДНР сняли трогательный клип, призывающий к миру (ВИДЕО)
В Донецке сняли клип на песню «Чего хотят дети Донбасса?», рефреном которой проходят слова «Мир — это мы все вместе». Мир тут понимается и как отсутствие войны, и как человеческая общность. Причем оба эти значения связаны между собой: без прочного мира человеческий мир разрушается.
Съемки прошли на главной площади столицы ДНР — площади Ленина. Дети от 5 до 12 лет весело и оптимистично поют песню, подняв руки вверх и ритмично раскачиваясь в разные стороны. Они рисуют мелками на асфальте, в общем, то, что и мы все рисовали в детстве — солнце, облака, деревья, дождь, маму. Сцены с участием детей прерываются кадрами тех или иных узнаваемых мест Донецка и, увы, кадрами залпа из «Града».
Детство многих детей Донбасса проходит на фоне войны. Мирной жизни они не видели и не помнят. Поэтому, может, этот клип заставит нас всех, помнить, в каком трагическом мире живут дети Донбасса, и понимать: всего, чего они хотят — они хотят мира
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Фильм “Донбасс. Окраина” презентовали в Донецке
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“И вновь продолжается бой…”. Леснадзор ДНР, снайперы и избиратели Порошенко
В дополнение к видео https://colonelcassad.livejournal.com/5055381.html про снайперов под Мариуполем.
Новые ролики из цикла "И вновь продолжается бой…" вышедшие вчера и сегодня. Уж больно кучно пошло.
Забег по полю под присмотром снайпера ДНР.
Леснадзор ДНР за работой.
Теплая встреча ПТУРа ДНР и джипа ВСУ.
Избиратели Порошенко на Донбассе.
Очень годный цикл получается.
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БПЛА Вооруженных Сил Украины в войне на Донбассе
БПЛА Вооруженных Сил Украины в войне на Донбассе
Вооруженные конфликты последнего десятилетия дали мощный толчок развитию совершенно нового типа военной техники — беспилотных летательных аппаратов.
Конечно, в широком смысле беспилотные летательные аппараты на службе армий разных государств существовали давно. Еще в 1968 году в СССР на основании постановления Совета Министров СССР была разработана целая группа БПЛА для ведения тактической маловысотной разведки в прифронтовой полосе путём фото- и телеразведки площадных целей и отдельных маршрутов, а также наблюдением за радиационной обстановкой по маршруту полёта.
Всего разведывательных БПЛА типа Ту-143 «Рейс» и Ту-243 «Рейс-Д» было выпущено 950 штук. Также в этот период на Харьковском авиазаводе выпустили 152 ед. Ту-141 «Стриж».
В США также велись работы по созданию разведывательных беспилотных летательных аппаратов. С 1960 года производитель вооружения и военной техники Loughead Aircraft Manufacturing Company занялся разработкой разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Результатом работы корпорации стал пятитонный Lockheed D-21 способный достигать скоростей М=3,6 на высоте более 30 км и дальности более 2000 километров. 5 марта 1966 года был выполнен первый пуск D-21A. Всего по программе ЦРУ, в рамках которой создавался Lockheed D-21 было изготовлены 38 таких аппаратов.
В 1951 году конкурент компании Loughead компания Ryan Aeronautical, которая в 1999 году стала частью корпорации Northrop Grumman, дала старт проекту целого семейства беспилотников AQM-34 Firebee. А в середине 60-х годов прошлого века в рамках НИОКР Compass Arrow «стрелка компаса» на базе этого БПЛА Ryan Aeronautical создала высотный разведывательный БПЛА AQM-91, предназначенный для ведения воздушных разведывательных и рекогносцировочных мероприятий методом аэрофотосъёмки. БПЛА AQM-91 предназначался, в первую очередь, для фотофиксации объектов в КНР.
Несмотря на то, что модели беспилотных летательных аппаратов первого поколения были достаточно сложны и неудобны для эксплуатации, тем не менее, образцы этих изделий и по сей день стоят на вооружении некоторых стран. В частности, в 2014-2015 гг. ВВС Украины активно применяли устаревшие модели БПЛА типа Ту-143 «Рейс» в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
Первые образцы беспилотных летательных аппаратов 2-го поколения, которые наиболее известны и с небольшими изменениями дошли до наших дней, появились в 1986 году. Этим БПЛА стал американо-израильский RQ-2 Pioneer. В 1990-91 гг. шесть систем в составе 40 БПЛА RQ-2 участвовали в «войне в Персидском заливе», в 1999 году БПЛА RQ-2 Pioneer применялись в ходе войны НАТО в Югославии (в том числе, в Боснии и Косово). Кроме того, вплоть до 2007 года RQ-2 Pioneer являлись неотъемлемым атрибутом арабо-израильского вооруженного конфликта. На сегодняшний день в вооружённом конфликте на Донбассе Вооруженные Силы Украины применяют различные модификации БПЛА, которые были созданы по аналогичной летной компоновочной схеме, как и RQ-2 Pioneer. Как правило, в этих случаях используются широкодоступные планеры китайского производства.
В связи с распадом СССР Россия в 90-х гг. несколько выпала из гонки вооружений, а развитие систем БПЛА для российских Вооруженных Сил отошло на второй план. Только в начале 2000-х годов Россия возобновила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания военных разведывательных систем на базе БПЛА.
Развитие систем связи и электроники в конце 90-х — начале 2000-х гг. дало мощный толчок развитию вооружений на базе беспилотных летательных аппаратов.
В 1994 году американская компания General Atomics Aeronautical Systems по заказу ЦРУ разработала многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator, а в 2001 году появился созданный на базе «Хищника» MQ-9 Reaper.
В 1998 году Teledyne Ryan Aeronautical дочерняя компания корпорации Northrop Grumman разработала первый стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk, который был способен патрулировать воздушное пространство в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров и при этом осуществляя оптическую и электронную разведку на дальности до 200 километров. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году.
Период конца 90-х — начала 2000-х гг. запомнился тем, что Вооруженные Силы США и их союзники по НАТО активно применяли различные модификации БПЛА практический во всех вооруженных конфликтах, где так или иначе были задействованы их армии или разведывательные службы: Африка, Ближний Восток, Азия. Тем не менее, применение БПЛА в этих вооруженных конфликтах не имело массовый характер.
Первый вооруженный конфликт, где системы БПЛА применялись массово всеми сторонами вооруженного конфликта, стала война в Сирии.
Наиболее массовое применение в ходе этого вооруженного конфликта имели малые и микро- БПЛА, как правило, созданные для гражданского сектора или кустарного производства.
Доступность, дешевизна, простота эксплуатации — это одни из главных требований к современному БПЛА.
Вооруженный конфликт на Донбассе также можно назвать тем местом, где БПЛА стали одним из основных элементов ведения войны.
Беспилотные летательные аппараты, которые используются со стороны Вооруженных Сил Украины в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, можно условно разделить на четыре группы: это стратегические БПЛА, оперативно-тактические БПЛА, тактические БПЛА, а также БПЛА локального применения
К стратегическим БПЛА, которые используются в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, следует отнести американский RQ-4 Global Hawk. Данный БПЛА на регулярной основе используется Военно-Воздушными Силами США в интересах Вооруженных Сил Украины для мультиспектральной и радиоэлектронной разведки линии соприкосновения ВСУ и подразделений Народной Милиции ЛДНР.
В сегменте оперативно-тактических БПЛА Вооруженные Силы Украины не располагают собственными штатными изделиями, которые способны решать весь спектр задач в интересах командования т.н. Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, за исключением нескольких опытных комплексов АН-БК-1 «Горлиця» производства КБ «Антонова», которые по состоянию на 2019 год еще не поступили на вооружение ВСУ.
Также к оперативно-тактическим БПЛА Вооруженных Сил Украины можно отнести закупленный в Турции многофункциональный разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Всего на вооружении ВСУ находится три разведывательно-ударного комплекса Bayraktar TB2.
Что касается сегмента тактических и БПЛА локального применения, то ситуация с обеспечением ВСУ, а также Национальной гвардии Украины, принимающих участие в ООС на Донбассе выглядит достаточно приемлемо.
Несколько десятков волонтерских центров, имеющих аккредитацию в ВСУ разрабатывают собственные модели малых и микро- БПЛА различного типа, включая ударные или способные нести заряды СВУ.
В частности, подобными центрами были разработаны БПЛА PD-1 и А1-С «Фурія». Конечно, назвать эти БПЛА собственной разработкой волонтерских центров ВСУ можно с большой натяжкой, так как за основу БПЛА PD-1 был взят китайский планер типа MUGIN, а в основы фюзеляжа БПЛА А1-С «Фурія» используется хобийный RVJET от RangeVideo из Флориды.
Малые БПЛА американского производства RQ-11 Raven не нашли широкого применения со стороны ВСУ в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Как не раз отмечалось в отчетах ВСУ, данный БПЛА весьма неудобен в управлении. Кроме того, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) достаточно легко подавляли каналы управления этим БПЛА.
Анализ типов и моделей БПЛА используемых ВСУ и Национальной гвардией Украины в войне на Донбассе позволяет сделать вывод, что самыми массовыми и популярными БПЛА для ведения разведки или нанесения ударов являются не штатные изделия, которые были специально разработаны в интересах вооруженных сил, а гражданские или хобийные FPV системы. К подобным БПЛА можно отнести хобийное летающее крыло Skywalker X8, планер SKYWALKER и им подобные «пеналеты». Наибольшей популярностью для разведки и целеуказания пользуется у ВСУ и Национальной гвардии Украины мультироторный любительский беспилотный летательный аппарат серии DJI Phantom.
Владимир Орлов для ASD,
http://asd.news/articles/voyna/bpla-vooruzhennykh-sil-ukrainy-v-voyne-na-donbasse/ – цинк
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