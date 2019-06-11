Российская «агрессия» Газпрома: мат в два хода

Автор: Лебедев Сергей

Украина сегодня обсуждает новую поездку Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию. По итогам поездки «Газпром» согласился давать Украине скидку на газ в 25%. Почему украинские власти против – об этом в материале на ПИКinform

Казалось бы – чего уж проще? Украина последние пять лет громко жалуется всей планете о том, что Россия ведет против нее «газовую войну», повышая цены. Этим РФ якобы пытается задушить «украинскую демократию». Мол, идёт «гибридная война». Эти и многие другие высказывания украинских чиновников и политиков на газовую тему уже приелись.

Почему-то никто категорически не хочет вспоминать то, что именно украинское руководство, в результате флешмоба «остаточне прощавай» отказалось от поставок российского газа. Украинское руководство предпочитает «серые схемы» с реверсным газом из Словакии, у которой, кстати, нет оборудования для реверса газа.

Но вот чудо свершилось, и «Газпром» согласен давать газ для Украины на 25% дешевле. Но есть одна загвоздка:

Есть такие «профессиональные русские патриоты» которые на весь интернет кричат о том, что Россия постоянно помогала Украине, продавая дешевый газ, а Украина в итоге начала кусать кормящую руку. На самом деле, что там было дешевле и для кого – очень интересный вопрос. Прожив в «незалежной» с момента раскола СССР и до августа 2014-го года, я не припомню, чтобы цены на газ падали.

Не помню, потому как я – из населения. А населению вообще ничего не перепадало от этих схем по удешевлению. И если зарабатывали на этом украинские и российские олигархи, то не стоит говорить о том, что Россия кормила украинское население. Может, стоит «потрусить» некоторых «пророссийских» олигархов с Украины, задавая этот вопрос? Или боязно? Может ведь всплыть нечто неудобное и про свой олигархат? А уж про откаты европейским демократам можно и не говорить. Там такую кучу можно ковырнуть, вся Европа ахнет.

В этот раз, скидка от Газпрома имеет конкретного получателя. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил:

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время»

То есть, объясняю по-русски: «Газпром» даст скидку только для того, чтобы конечному потребителю, то есть обыкновенному украинскому Мыколе, снизили цену на 25%. Глава российской компании готов дать скидку для ГРАЖДАН Украины. Так понятнее?

Пока Медведчук и Бойко играют в «пророссийскость», стараясь показать украинским гражданам – вот мы какие, мы о вас думаем, мы с Россией договариваемся, голосуйте за нас и будет вам великое «щастя». В это же время Алексей Миллер показывает крайнюю степень «агрессивности» России, ставя условием снижение цены на газ для населения Украины.

И тут украинское правительство получает мат в да хода:

По условиям кредитования Украины со стороны МВФ, цена для населения должна быть среднеевропейской. А как иначе? Украина – цэ Европа! Цены европейские, а вот насчет зарплаты… так она даже не монгольская.

Снизить цену на газ, в то время, как ее надо повышать – прямое нарушение сделки с МВФ. На нарушение сделки украинским властям плевать с Говерлы, это традиция такая. Но тут можно майдан схлопотать, как в свое врем Янукович.

Янукович, мало того, что потребовал от ЕС компенсацию за подписание договора об «ассоциации», так еще и начал брать российские кредиты. Те самые три миллиарда, которые Украина возвратить не в состоянии.

А кредитор в нашем современном мире может быть только один. Если кто-то другой, то он работает с МВФ и финансовыми структурами господина Баруха или его сомнут. Мять Россию – себе дороже. А вот замутить майдан с печеньками – вполне выгодно и дешево.

И на этом планирует сыграть пан Медведчук и унылый пан Бойко, которого с собой тягает Виктор Владимирович. Понятное дело – украинская власть не сможет принять предложение от «Газпром», по вышеописанным причинам. И тут как чертик из табакерки выпрыгнет Медведчук, тыкая пальцем в продажную украинскую власть и исходя кипятком: мы, заботясь о людях, выторговали, а они о людях не заботятся. Так шо выбирайте нас.

У украинской власти просто нет той принадлежности, которая обычно бывает у мужчин. Хотя… есть один представитель власти – Юлия Тимошенко. Вот у нее действительно медные… Она не «пророссийская», она просто с мозгами и с принадлежностью.

Тем временем, вполне ожидаемо, Юрий Витренко, директор НАК «Нафтогаз Украины» ответил, само собой на Facebook.

«Украине не нужны никакие "химерные" скидки от Газпрома, поскольку "Нафтогаз" сейчас покупает газ в Европе дешевле»

Понятное дело, что эти скидки «химерные», от них никакой пользы Юрию Витренко и его хозяевам не будет. От «химерных» скидок польза только «химерному» населению Украины, на которое украинским властям и чиновникам, откровенно плевать.

Источник: https://pikinform.ru/politika/ukraine/rossijskaya-agressiya-gazproma-mat-v-dva-hoda.html