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Российская «агрессия» Газпрома: мат в два хода

10:50. 11 июня 2019 Просмотров - 406 11 коммент. Опубликовал:

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Автор: Лебедев Сергей

Украина сегодня обсуждает новую поездку Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию. По итогам поездки «Газпром» согласился давать Украине скидку на газ в 25%. Почему украинские власти против – об этом в материале на ПИКinform

Казалось бы – чего уж проще? Украина последние пять лет громко жалуется всей планете о том, что Россия ведет против нее «газовую войну», повышая цены. Этим РФ якобы пытается задушить «украинскую демократию». Мол, идёт «гибридная война». Эти и многие другие высказывания украинских чиновников и политиков на газовую тему уже приелись.

Почему-то никто категорически не хочет вспоминать то, что именно украинское руководство, в результате флешмоба «остаточне прощавай» отказалось от поставок российского газа. Украинское руководство предпочитает «серые схемы» с реверсным газом из Словакии, у которой, кстати, нет оборудования для реверса газа.

Но вот чудо свершилось, и «Газпром» согласен давать газ для Украины на 25% дешевле. Но есть одна загвоздка:

Есть такие «профессиональные русские патриоты» которые на весь интернет кричат о том, что Россия постоянно помогала Украине, продавая дешевый газ, а Украина в итоге начала кусать кормящую руку. На самом деле, что там было дешевле и для кого – очень интересный вопрос. Прожив в «незалежной» с момента раскола СССР и до августа 2014-го года, я не припомню, чтобы цены на газ падали.

Не помню, потому как я – из населения. А населению вообще ничего не перепадало от этих схем по удешевлению. И если зарабатывали на этом украинские и российские олигархи, то не стоит говорить о том, что Россия кормила украинское население. Может, стоит «потрусить» некоторых «пророссийских» олигархов с Украины, задавая этот вопрос? Или боязно? Может ведь всплыть нечто неудобное и про свой олигархат? А уж про откаты европейским демократам можно и не говорить. Там такую кучу можно ковырнуть, вся Европа ахнет.

В этот раз, скидка от Газпрома имеет конкретного получателя. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил:

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время»

То есть, объясняю по-русски: «Газпром» даст скидку только для того, чтобы конечному потребителю, то есть обыкновенному украинскому Мыколе, снизили цену на 25%. Глава российской компании готов дать скидку для ГРАЖДАН Украины. Так понятнее?

Пока Медведчук и Бойко играют в «пророссийскость», стараясь показать украинским гражданам – вот мы какие, мы о вас думаем, мы с Россией договариваемся, голосуйте за нас и будет вам великое «щастя». В это же время Алексей Миллер показывает крайнюю степень «агрессивности» России, ставя условием снижение цены на газ для населения Украины.

И тут украинское правительство получает мат в да хода:

По условиям кредитования Украины со стороны МВФ, цена для населения должна быть среднеевропейской. А как иначе? Украина – цэ Европа! Цены европейские, а вот насчет зарплаты… так она даже не монгольская.

Снизить цену на газ, в то время, как ее надо повышать – прямое нарушение сделки с МВФ. На нарушение сделки украинским властям плевать с Говерлы, это традиция такая. Но тут можно майдан схлопотать, как в свое врем Янукович.

Янукович, мало того, что потребовал от ЕС компенсацию за подписание договора об «ассоциации», так еще и начал брать российские кредиты. Те самые три миллиарда, которые Украина возвратить не в состоянии.

А кредитор в нашем современном мире может быть только один. Если кто-то другой, то он работает с МВФ и финансовыми структурами господина Баруха или его сомнут. Мять Россию – себе дороже. А вот замутить майдан с печеньками – вполне выгодно и дешево.

И на этом планирует сыграть пан Медведчук и унылый пан Бойко, которого с собой тягает Виктор Владимирович. Понятное дело – украинская власть не сможет принять предложение от «Газпром», по вышеописанным причинам. И тут как чертик из табакерки выпрыгнет Медведчук, тыкая пальцем в продажную украинскую власть и исходя кипятком: мы, заботясь о людях, выторговали, а они о людях не заботятся. Так шо выбирайте нас.

У украинской власти просто нет той принадлежности, которая обычно бывает у мужчин. Хотя… есть один представитель власти – Юлия Тимошенко. Вот у нее действительно медные… Она не «пророссийская», она просто с мозгами и с принадлежностью.

Тем временем, вполне ожидаемо, Юрий Витренко, директор НАК «Нафтогаз Украины» ответил, само собой на Facebook.

«Украине не нужны никакие "химерные" скидки от Газпрома, поскольку "Нафтогаз" сейчас покупает газ в Европе дешевле»

Понятное дело, что эти скидки «химерные», от них никакой пользы Юрию Витренко и его хозяевам не будет. От «химерных» скидок польза только «химерному» населению Украины, на которое украинским властям и чиновникам, откровенно плевать.

Источник: https://pikinform.ru/politika/ukraine/rossijskaya-agressiya-gazproma-mat-v-dva-hoda.html

Метки: общество, политика, Россия, Украина, экономика

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2467 385
    ХОХОЛ 11 июня 2019 в 12:31

    Вообще-то там 70% проголосили за Зелёнкина.
    30% непроголосивших могут уехать в любую сторону.
    А оставшие умереть любым удобным способом.
    Это их ПРАВО это их ВЫБОР.
    Не надо им мешать.

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    • 6551 3593
      XAPOHХОХОЛ 11 июня 2019 в 12:38

      Надеюсь, что ты в числе желающих отбросить ласты!

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    • 3858 3552
      жора шаповХОХОЛ 11 июня 2019 в 15:31

      Да ну! За Зельца 73 % от ПРОГОЛОСОВАВШИХ во втором туре , милейший ! Пургу не несите жидовскую. А это 45% от числа всех избирателей по списку ЦИК Урины. А реально лохторат Зели – процент 1-го тура. Во втором туре хохлы голосовали ПРОТИВ Парашика и его воровских чудес. А геноцид продолжается. Шило на мыло, типа.

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      1
    • 2411 2127
      maryХОХОЛ 11 июня 2019 в 15:50

      там пришедших на голосование -62% ,следовательно 73 от 62 -это не совсем одно и тоже.Но всеравно,это много и медведчук с Бойко помогли этому ,расколовшись на лагеря и проиграли,а может цель такая была. Ведь игра там такая ,как и у нас -олигархи дерутся,делят,,выбирают договорного клиента ,а потом дерутся снова за возможность на него валиять ,через голоса в парламенте,теперь они обьединились,и РФ им помогает своим предложением.Но всеравно ,они никогда не будут вместе ,только лишь при виде общего врага -это усмановы,фридманы с рос.стороны.Как там возможно своего выбрать-да никак ,при этом они отягощены еще и русофобством с молоком мамки и медведчук в т.ч.-он западанец.Жалко только губошлепов с деревень,которые не могут откупиться от армии.Да ,а у нас заменили министра МВД-слишком прорусский ,на 9 мая одевал форму военную.

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  • 6551 3593
    XAPOH 11 июня 2019 в 12:36

    Здесь мат не Украине и украинским политикам, они всего-навсего торгуются за свою копейку с газового корыта, а газпрому и всему путинскому кублу, ибо газпром проиграл первого июня нафтагазу суд в Стокгольме и как следствие попал на бабки и уронил в очередной раз свой авторитет, авторитет РФии и авторитет своего патрона!

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  • 6551 3593
    XAPOH 11 июня 2019 в 12:44

    Здесь не ура кричать надо, а караул!

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    1
    • 738 486
      чужойXAPOH 11 июня 2019 в 13:23

      Украина получает газ из Европы по той же цене. Народ уже давно привык платить полную стоимость.
      И стресса для народа никакого не будет. Газпром не только потерял рынок сбыта и упал лицом,
      а со следующего года он потеряет и Белоруссию.

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