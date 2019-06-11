Почему переход на 4-дневку на фоне пенсионной «реформы» не обрадует россиян

Зампред Центробанка РФ Сергей Швецов заявил о том, что в России, возможно, введут четырехдневную рабочую неделю, это станет реально благодаря использованию современных технологий. К 2030 году, по словам зампреда Центробанка, численность трудоспособного населения сократится на 10%, тогда Россия будет готова к введению четырехдневки.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков считает, что наоборот — в результате состоявшегося в прошлом году решения по повышению пенсионного возраста мы столкнемся с тем, что рабочей силы будет много. Об этом он рассказал Накануне.RU.

— Александр Владимирович, в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Как сообщил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов, это произойдет благодаря использованию современных технологий. Как вы считаете, как это отразится на работающем населении? И к чему вообще ведут такие разговоры?

— У нас долгое время ведутся совершенно разные разговоры о длительности рабочей недели и о длительности рабочего дня. В принципе тенденция в мире идет на их сокращение. Я, кстати, должен напомнить, что в свое время в Советском Союзе уже был введен даже шестичасовой рабочий день. Другое дело, что из-за подготовки к Великой Отечественной войне произошло увеличение рабочего дня.

— Сейчас говорят, что якобы развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что такси без водителей будут более эффективны — сомнительные перспективы или это возможно?

— Да, действительно, технологии меняются, надобность в человеческом труде на протяжении стандартных восьми часов снижается, но все сказанное относится к тем странам, которые активно внедряют промышленных роботов, современные технологии. У нас в стране с этим дело обстоит немного по-другому, мы отстаем от ведущих стран. И отставание качественное — в сотни и тысячи раз, по сравнению с Японией, например.

— А как это отразится на рынке труда, если будет реализовано?

— Я должен сказать, что в результате состоявшегося в прошлом году решения по повышению пенсионного возраста на рынке труда в России осталось и останется существенно большее количество людей, рабочей силы в принципе, нежели это было бы при сохранении прежнего возраста.

В момент, когда принималось решение, говорили о том, что в результате демографической ямы у нас будет меньше рабочей силы, чем это необходимо. Но ситуация получается абсолютно обратная — в случае, если в России будут преобладать современные тенденции технического «перевооружения», мы столкнемся с тем, что рабочей силы будет много. А много рабочей силы — это что означает? Это означает в классическом понимании рынка труда, что большое количество рабочей силы, предложенной на рынке, уменьшает её стоимость. Это значит, что работодатель может предлагать меньшую цену за труд. И это, конечно, мы оцениваем негативно.

— К 2030 году — то есть к тому моменту, когда, по словам Швецова, Россия будет готова к четырехдневке — численность трудоспособного населения в стране сократится на 10%, вы согласны с такими прогнозами?

— Есть ещё один момент, который относится уже непосредственно к Центробанку. Политика Центробанка заключается в складировании доходов страны в золотовалютные резервы, вместо инвестиций в реальный сектор экономики. Это как раз тормозит экономику и тормозит создание новых рабочих мест. Поэтому на вербальном уровне руководство Центробанка может говорить все, что угодно, но это только общие заявления, которые не имеют отношения к тому, что происходит в экономике у нас в стране.

Сейчас у нас большее количество людей остается на рынке труда, потому что те, кто должны были уходить на пенсию в 60 лет — будут уходить в 65 лет. Частично демографическая яма может «компенсировать» это увеличение, но не настолько. А если будут внедряться промышленные роботы, естественно, надобность и в этих людях будет сокращаться.

— Четырехдневка может отразиться и на следующих пенсиях?

— Пенсия зависит от размера заработной платы, и если оплата труда снизится, соответственно, то же самое можно сказать и о пенсии.

Кстати, я должен сказать, что профсоюзы давно выступают за сокращение и рабочего дня и рабочей недели, но при условии сохранения прежнего количества оплаты труда. Теоретически, если оплата труда останется прежней, то и пенсии должны остаться прежними.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104554