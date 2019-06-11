Оказался в болоте контрреволюции
13:17. 11 июня 2019 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Покаянное письмо Григория Зиновьева руководству страны.
Заявление Г.Е. Зиновьева. 21 января 1935 г.
РГАСПИ Ф. 17, Оп. 171, Д. 210 Л. 121-125
http://istmat.info/node/59828 – цинк
Зиновьева расстреляли через 1,5 года после этого письма. Его оправдания и публичные раскаяния посчитали неубедительными. Как уверяют очевидцы, уже у расстрельной стенки на коленях молил сохранить ему жизнь.
19 августа 1936 года Военная коллегия Верховного суда СССР приступила к открытому слушанию дела.
После оглашения обвинительного заключения прозвучал обязательный вопрос председательствующего к подсудимым: признают ли они себя виновными? Из 16 обвиненных вину признали 14, в том числе Зиновьев и Каменев. Они же призвали «нераскаявшихся» сознаться.
Из последнего слова подсудимого Зиновьева:
«Партия видела, куда мы идем, и предостерегала нас… Мой искаженный большевизм превратился в антибольшевизм, а через троцкизм я перешел к фашизму».Последнее слово Каменева:
«Какой бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным».
Все подсудимые признавались виновными по статье 58—8 (совершение террористического акта) и статье 58—11 (организация деятельности, направленная к совершению контрреволюционных преступлений) Уголовного кодекса РСФСР. Все приговаривались к казни через расстрел с конфискацией.
По закону осужденные к смертной казни имели право в течение 73 часов обратиться в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о помиловании.
Президиум ЦИК проявил исключительную оперативность. Ходатайства осужденных по данному делу были рассмотрены немедленно. Ни одно из них удовлетворено не было. Приговор остался в силе.
Зиновьев до последнего своего мгновения просил свидания со Сталиным, молил о пощаде, валялся в ногах у конвоиров.
«Перестань же, Григорий, — промолвил Каменев. — Умрем достойно».
Когда же пришло его последнее мгновение, Каменев не просил ни о чем и принял смерть молча.
При Горбачеве реабилитировали.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5057469.html