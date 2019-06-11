Новости Украины и Новороссии 11 июня 2019

Одесский журналист Юрий Ткачёв рассуждает на страницах личного блога о притоке новых людей в украинскую власть.

Тем, кто любит порассуждать о необходимости новых лиц, рекомендуют задуматься вот над чем.

Откуда, как вы полагаете, вообще (в теории даже) могут взяться «новые лица»? Есть всего два источника: это либо практики «с земли» (топ-менеджеры коммерческих предприятий, чиновники и так далее), либо «третий сектор»: всякие там общественные организации, активисты, антикоррупционеры и т. п.

В первом случае вполне понятно, что эти «новые лица» ничего хорошего из себя не представляют. Чтобы состояться в своей сфере, им надо прежде всего обладать совершенными навыками обращения с нынешней деградировавшей системой. Мы же с вами понимаем, что в Украине «хороший бухгалтер», к примеру, это тот, кто в совершенстве знаком с системами обнала, организует работающую без сучка и задоринки схему с выплатами зарплат в конвертах и т. п.?

Этим людям реформирование системы в лучшую сторону не нужно по определению: в нормальной системе их навыки потеряют какую-либо ценность.

В «третьем секторе» всё ещё сложнее. Люди в нём делятся на три категории. Первая: люди с деньгами, которые хотят самовыражения в чём-то. Это — самая интересная категория, но их, во-первых, немного, а во-вторых они, опять же, где-то эти деньги взяли, и очень редко заработали их с нуля исключительно благодаря уму, таланту и трудолюбию. В этом смысле повторяется история с людьми «с земли».

Второй класс — это «решалы». Не секрет, что в Украине создана система, при которой тот или иной активист, используя свою репутацию, может, к примеру, лоббировать те или иные решения, назначения или увольнения. Ну или по крайней мере думает что может, и, что самое главное, создаёт у других людей впечатление что может.

Вот этим людям он и оказывает разные услуги за умеренную плату, с чего и живёт. И политическая карьера для него — лишь способ повышения ранга и получения дополнительных возможностей «решать вопросы».

Понятно, что такие люди даже хуже «реальных пацанов» с земли, ибо для тех «решалово» — это «попутный заработок» (если исключать клинические случаи), а вот для персонажей, о которых мы говорим — это основа основ и то, зачем им всё это надо.

Наконец, третий вид: это «казачки». Казачки могут действительно делать хорошие и правильные вещи, что-то по делу разоблачать и тому подобное, и при этом не «шквариться» в решалове (или по крайней мере не быть пойманными на этом). Но задайте себе вопрос: а на что эти люди живут? Ответ вам не понравится.

Большая часть «казачков» существует на зарплате у тех или иных «старых людей» — крупных бизнесменов, за их счёт решающих свои вопросы, кошмарящие одних чиновников, поддерживающие других, опять же, лоббирующих какие-то решения и так далее. В этом смысле «казачки на зарплате» отличаются от решал лишь настолько же, насколько содержанка отличается от проститутки: первая получает деньги за то же самое от одного человека, вторая — от разных по своему усмотрению.

Наконец, третья категория «казачков» — «казачки на грантах». Они действительно не завязаны (по крайней мере, постоянно) на тех или иных олигархах, а деньги получают от иностранных правительств или финансируемого этими правительствами «третьего сектора» других стран (кто не хочет кормить свой «третий сектор», будет кормить чужой «третий сектор», ага). Так вот: именно эти ребята и существуют (в массе своей) для того, чтобы в нужный момент стать «новым лицом». Даже не так: этих людей взращивают и поддерживают именно для того, чтобы они однажды стали новым лицом. Эта часть «третьего сектора» изначально заточена на то, чтобы рано или поздно подменить собой первый — публичную политику. И там — действовать в интересах своих иностранных спонсоров.

И на самом деле эта категория — самая опасная из всех, потому что понятия «интересы страны» для них если и существует, то лишь в смысле интересов другой страны — той, что их вырастила.

Так что все эти «новые лица» или вообще ничем не отличаются от старых (как-то «люди с земли» и решалы), или не являются новыми лицами, а лишь масками на старых лицах («казачки за зарплате»), или тупо иностранными агентами влияния, заточенными на то, чтобы удерживать Украину управляемой — то есть нищей, деградирующей, вымирающей и бессильной («казачки на грантах»).

Так что вся эта история с «новыми лицами» — это просто гнилые понты для приезжих. Никаких «скрытых революций» типа «придут новые лица и всё наладят» не будет просто потому, что этим новым лицам в сложившейся конфигурации взяться неоткуда.

Единственный имеющийся путь — долгая, нудная эволюция от ужасного к очень плохому, от него — к просто плохому, плоховатому, не очень хорошему и так далее. Да, это долго. Да, это трудно. Да, не факт, что мы не сдохнем с голоду раньше. Но другого пути вообще не существует.

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