Новости Украины и Новороссии 11 июня 2019
- 11:52 Ужасы УФСБ по Крыму.
- 10:16 Азаров злопыхателям: «Я могу честно и спокойно смотреть Вам в глаза».
- 10:03 Цифирки.
- 09:04 На Львовщине шахтёры перекрыли трассу на Польшу и грозят двинуть на Киев (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:01 Экологическая катастрофа на Украине: что произошло и чем грозит людям (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:59 Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует.
- 06:30 Новые люди в украинской власти — почему это миф.
- 02:46 Порошенко и подельники ограбили украинцев на десятки миллиардов благодаря «схеме» с тарифами , — Рабинович (ВИДЕО).
- Вчера 22:55 Новые лица Юлии Тимошенко.
- Вчера 22:00 Климкин заявил о новой угрозе Украине.
Ужасы УФСБ по Крыму
Заменяешь в байках про "кровавую гэбню" НКВД или КГБ на ФСБ и в эфир.
Злые ФСБшники угрожают старушкам. Ислямов, спаси!
Самые правдивые новости не могут врать.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1453937.html – цинк
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Азаров злопыхателям: «Я могу честно и спокойно смотреть Вам в глаза»
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Цифирки
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На Львовщине шахтёры перекрыли трассу на Польшу и грозят двинуть на Киев (ФОТО, ВИДЕО)
На Львовщине бастующие шахтеры перекрыли трассу и грозят идти на Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика, который пообещал выделить 300 млн грн на выплату шахтерских зарплат, но так и не выделил.
Шахтеры утверждают, что после визита Владимира Зеленского ничего не изменилось.
Сейчас перекрыт участок трассы на Польшу: вчера, 10 июня, около двухсот человек встали цепью на дороге, ведущей к международному пункту пропуска «Рава-Русская». Они пропускают только автомобили, где есть дети, и общественный транспорт.
Задолжали западноукраинским горнякам за три месяца, и даже после недавней трагедии на шахте «Лесная», когда случился обвал и погибли два шахтера, а также после визита Зеленского и созыва СНБО ситуация с выплатой заработной платы не изменилась.
Бастующие грозятся отправиться в Киев, чтобы пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика.
Перекрытие дорог — обычно крайняя мера, на которую идут бастующие львовские горняки. И делать это им приходится уже не впервые.
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Экологическая катастрофа на Украине: что произошло и чем грозит людям (ФОТО, ВИДЕО)
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку Рось. В результате случившегося прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. В Умани запасов воды хватит на трое суток, в Белой Церкви — на сутки.
Местным жителям рекомендуют воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота. Но обо всем по порядку.
Что произошло
В воскресенье, 9 июня, в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой обл. автомобиль Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево. Автомобиль перевернулся в водоем «Нижний пруд», который является притоком реки Рось. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщили, что после падения произошло возгорание машины, огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений. В результате этого в пруд вытекло около 800 л химикатов, позже гербициды попали в реку Рось.
Сообщалось, что возгорание ликвидировали, а автомобиль подняли на поверхность. Также были подняты канистры с химическими веществами. Отмечалось, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Казатинского и Липовецкого районов.
Сейчас проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и на водохранилищах акватории реки Рось. Населению рекомендуют воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки.
Ущерб
В Белоцерковской райгосадминистрации сообщали, что в результате случившегося на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. В то же время в Киевском рыбоохранном патруле сообщили, что по состоянию на утро понедельника (10 июня) гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области в реке Рось не обнаружили.
Вечером 9 июня была прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.
В ГосЧС отмечали, что по состоянию на 10 июня водоснабжение Умани осуществлялось из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).
В прокуратуре Винницкой области сообщают, что в Липовецком районе предварительная сумма ущерба из-за похищения ядохимикатов на сельхозпредприятии составляет 700 тыс. грн. В Казатинском районе злоумышленниками причинен ущерб, по предварительным данным, на 170 тыс. грн.
Реакция и последствия
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все службы, прежде всего ГосЧС, работают и контролируют ситуацию.
«По моей информации, угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб», — отметил премьер.
Первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что опасных инсектицидов среди веществ, которые попали в воду, не было. Он также добавил, что забор воды провели в трех местах: на границе Винницкой и Киевской областей, в месте перетекания водоема в с. Збаржевка в реку Рось в пос. Борщаговка Погребищенского района, а также непосредственно в самом водоеме, в который опрокинулось авто с ядохимикатами.
«По состоянию на утро 10 июня анализ воды показал следующие результаты: на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано никаких превышений предельно допустимой концентрации химических соединений. Также нет превышения нормы в месте попадания воды из пруда в р. Рось в пос. Борщаговка», — рассказал Гижко.
Заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Лещенко заявил, что в реке Рось также не выявили превышение предельной концентрации токсических веществ.
Отмечается, что в течение трех последующих дней питьевую воду будут подвозить автоцистернами.
Параллельно с этим областной лабораторный центр будет ежедневно проводить исследования питьевой воды в общественных колодцах, а областная экологическая инспекция и в дальнейшем будет проводить забор воды в трех указанных местах для того, чтобы контролировать ситуацию.
Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий в видеобращении заявил, что все городские больницы, интернаты и другие учреждения, которые не могут быть закрыты, обеспечены питьевой водой. Кроме этого, с 16:00 10 июня в городе будет организовано около десяти пунктов бесплатной доставки питьевой воды населению.
Дикий добавил, что централизованную подачу воды в город запустят только после 100-процентной уверенности, что это будет безопасно.
По факту случившегося открыли 3 уголовных производства: по ч. 1 ст. 242 УК («Нарушение правил охраны вод»), по ч. 5 ст. 185 УКУ и ч. 3 ст. 185 УКУ («Кража»). В настоящее время материальный ущерб выясняется и проводится досудебное расследование.
Следствие рассматривает самовозгорание автомобиля и его поджог. Пока виновников не задержали, потому что они скрылись с места происшествия, а Mercedes был без регистрационных номеров. Были уничтожены идентификационные номера кузова, что затрудняет расследование.
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Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
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Новые люди в украинской власти — почему это миф
Одесский журналист Юрий Ткачёв рассуждает на страницах личного блога о притоке новых людей в украинскую власть.
Тем, кто любит порассуждать о необходимости новых лиц, рекомендуют задуматься вот над чем.
Откуда, как вы полагаете, вообще (в теории даже) могут взяться «новые лица»? Есть всего два источника: это либо практики «с земли» (топ-менеджеры коммерческих предприятий, чиновники и так далее), либо «третий сектор»: всякие там общественные организации, активисты, антикоррупционеры и т. п.
В первом случае вполне понятно, что эти «новые лица» ничего хорошего из себя не представляют. Чтобы состояться в своей сфере, им надо прежде всего обладать совершенными навыками обращения с нынешней деградировавшей системой. Мы же с вами понимаем, что в Украине «хороший бухгалтер», к примеру, это тот, кто в совершенстве знаком с системами обнала, организует работающую без сучка и задоринки схему с выплатами зарплат в конвертах и т. п.?
Этим людям реформирование системы в лучшую сторону не нужно по определению: в нормальной системе их навыки потеряют какую-либо ценность.
В «третьем секторе» всё ещё сложнее. Люди в нём делятся на три категории. Первая: люди с деньгами, которые хотят самовыражения в чём-то. Это — самая интересная категория, но их, во-первых, немного, а во-вторых они, опять же, где-то эти деньги взяли, и очень редко заработали их с нуля исключительно благодаря уму, таланту и трудолюбию. В этом смысле повторяется история с людьми «с земли».
Второй класс — это «решалы». Не секрет, что в Украине создана система, при которой тот или иной активист, используя свою репутацию, может, к примеру, лоббировать те или иные решения, назначения или увольнения. Ну или по крайней мере думает что может, и, что самое главное, создаёт у других людей впечатление что может.
Вот этим людям он и оказывает разные услуги за умеренную плату, с чего и живёт. И политическая карьера для него — лишь способ повышения ранга и получения дополнительных возможностей «решать вопросы».
Понятно, что такие люди даже хуже «реальных пацанов» с земли, ибо для тех «решалово» — это «попутный заработок» (если исключать клинические случаи), а вот для персонажей, о которых мы говорим — это основа основ и то, зачем им всё это надо.
Наконец, третий вид: это «казачки». Казачки могут действительно делать хорошие и правильные вещи, что-то по делу разоблачать и тому подобное, и при этом не «шквариться» в решалове (или по крайней мере не быть пойманными на этом). Но задайте себе вопрос: а на что эти люди живут? Ответ вам не понравится.
Большая часть «казачков» существует на зарплате у тех или иных «старых людей» — крупных бизнесменов, за их счёт решающих свои вопросы, кошмарящие одних чиновников, поддерживающие других, опять же, лоббирующих какие-то решения и так далее. В этом смысле «казачки на зарплате» отличаются от решал лишь настолько же, насколько содержанка отличается от проститутки: первая получает деньги за то же самое от одного человека, вторая — от разных по своему усмотрению.
Наконец, третья категория «казачков» — «казачки на грантах». Они действительно не завязаны (по крайней мере, постоянно) на тех или иных олигархах, а деньги получают от иностранных правительств или финансируемого этими правительствами «третьего сектора» других стран (кто не хочет кормить свой «третий сектор», будет кормить чужой «третий сектор», ага). Так вот: именно эти ребята и существуют (в массе своей) для того, чтобы в нужный момент стать «новым лицом». Даже не так: этих людей взращивают и поддерживают именно для того, чтобы они однажды стали новым лицом. Эта часть «третьего сектора» изначально заточена на то, чтобы рано или поздно подменить собой первый — публичную политику. И там — действовать в интересах своих иностранных спонсоров.
И на самом деле эта категория — самая опасная из всех, потому что понятия «интересы страны» для них если и существует, то лишь в смысле интересов другой страны — той, что их вырастила.
Так что все эти «новые лица» или вообще ничем не отличаются от старых (как-то «люди с земли» и решалы), или не являются новыми лицами, а лишь масками на старых лицах («казачки за зарплате»), или тупо иностранными агентами влияния, заточенными на то, чтобы удерживать Украину управляемой — то есть нищей, деградирующей, вымирающей и бессильной («казачки на грантах»).
Так что вся эта история с «новыми лицами» — это просто гнилые понты для приезжих. Никаких «скрытых революций» типа «придут новые лица и всё наладят» не будет просто потому, что этим новым лицам в сложившейся конфигурации взяться неоткуда.
Единственный имеющийся путь — долгая, нудная эволюция от ужасного к очень плохому, от него — к просто плохому, плоховатому, не очень хорошему и так далее. Да, это долго. Да, это трудно. Да, не факт, что мы не сдохнем с голоду раньше. Но другого пути вообще не существует.
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Порошенко и подельники ограбили украинцев на десятки миллиардов благодаря «схеме» с тарифами , — Рабинович (ВИДЕО)
Группировка экс-президента Петра Порошенко при помощи завышенных тарифов украла у народа Украины десятки миллиардов гривен.
Такое заявление в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne сделал народный депутат Украины и глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович.
«Я хочу в очередной раз повторить. Мы в нашей стране добываем 15,6 млрд кубов нашего украинского газа. Все мы вместе взятые, вместе с бюджетными организациями, больницами и так далее, потребляем 15 млрд кубов. То есть мы вообще должны иметь платежки по себестоимости добычи.
Вместо этого бывшая власть расписала всю газодобычу на себя: оказалось, что всеми ресурсами владеет 15–20 компаний, и теперь мы платим заоблачные деньги в карманы олигархам», — заявил парламентарий.
Он добавил, что прошлая власть создала схему, по которой закупала газ в России, затем выдавала его за «словацкий» и на транзите зарабатывала дополнительные средства для своих компаний.
«Украина покупает российский газ, хотя бывшая власть рассказывала, что „страна слезла с российской нефтегазовой иглы” и говорила: „Да, у нас большие тарифы, но этого требует национальная безопасность”. Так вот, по этому вопросу должно быть полное публичное расследование.
Все это время они продолжали покупать российские энергоносители, делали вид, что прокачивали их по территории Украины и уже на западной границе из наших карманов вытягивали еще сто долларов за каждую тысячу кубов.
И мы опять вынуждены были платить трехкратную цену. Все это делала группа Порошенко», — уверен политик.
Он также подчеркнул, что сейчас необходимо провести тщательное расследование этой коррупционной схемы и наказать виновных.
«Я думаю, что заработок группы Порошенко оценивается в десятки миллиардов гривен из наших карманов. Поэтому сейчас нам надо положить этому конец и подвести итог этой преступной схемы», — констатировал Вадим Рабинович.
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Новые лица Юлии Тимошенко
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Климкин заявил о новой угрозе Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдавии является вероятной угрозой для юга Украины.
Министр отметил, что МИД Украины внимательно мониторит ситуацию в Молдавии.
«Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию, и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски „добрых услуг” со стороны внешних игроков… Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга», — подчеркнул он.
В МИД заверили, что готовы способствовать решению существующих проблем в Молдавии.
«Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», — заявили в министерстве.
Также в министерстве подчеркнули, что Республика Молдова остается для Украины важным партнером.
«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны. Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну «захваченным государством», которое нужно освобождать.
Это произошло после того, как Конституционный суд Республики Молдова обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство.
Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.
В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и. о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
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