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«Московская смена»: развивают, развлекают и кормят 3 раза в день

16:47. 11 июня 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

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Вместо уроков и домашних заданий – игры, отдых, прогулки и масса впечатлений. Ребят в городском лагере научат петь, танцевать, играть в настольные игры, а также делать мягкие игрушки. Также школьники смогут примерить роли актеров, попробуют себя в журналистике и мультимедиа. Расписание составлено так, чтобы дети смогли участвовать в разных видах деятельности.

А в детском центре Музея имени А.А. Бахрушина ребята в начале июля станут режиссерами и художниками-костюмерами. Ставить спектакль, шить пуанты, а также писать сценарий этим летом смогут мальчишки и девчонки от 7 до 12 лет. «Для ребят, которые остаются на лето в черте мегаполиса, это прекрасная возможность провести время интересно и с пользой. Закрепить полученные знания школьники смогут на практике. Для этого в центре создадут камерный театр со зрительным залом. А гиды в течение всего лета смогут проводить для гостей музея экскурсии», – рассказали в пресс-службе Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Лагерь при школе № 626 в Котловке будет работать до 28 июня с 9:00 до 19:00. Там предусмотрено бесплатное трехразовое питание: горячие первые и вторые блюда, овощи, фрукты, молочные продукты и домашняя выпечка. «Дочка отдыхала в лагере «Московской смены» в прошлом году, в этом снова записались. Дети заняты, под присмотром, накормлены. Ребятишки в восторге. Рада, что мой ребёнок может с пользой отдохнуть летом», – говорит Людмила Сергеевна.

Напомним, что программа городского летнего отдыха «Московская смена» проходит на базе 132 школ и более 80 социальных учреждений.

Метки: городской лагерь, дети, питание

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