Известный российский историк пытается спасти памятник герою, призванному из Кашина

Известный историк Николай Стариков на своем сайте написал о состоянии памятника Герою Советского Союза Анатолию Угловскому, который находится на 45 километре шоссе Сураж-Витебск.

«Осенью 1978 года состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Анатолию Угловскому. Вспомнят ли о юбилее витебские чиновники? Обратят ли внимание на то, в каком состоянии находится пятиметровая бетонная скульптурная композиция, представляющая художественную и историческую ценность?

Какой повод нужен областным чиновникам для проведения экспертизы и осуществления реставрационных работ? Например, если гигантская скульптура, переломившись, вдруг обрушится – это достаточный повод? Сколько лет подряд замазывают раствором трещину, проходящую посредине фигуры воина?», пишет Стариков.

Свой подвиг Анатолий Угловский совершил в декабре 1943 года. Тот подвиг имел особое значение – это был первый случай, когда на белорусской земле усилиями одного красноармейца был остановлен считавшийся неуязвимым грозный немецкий танк «Тигр». Увидев, что Угловскому удалось обездвижить внушавшего ужас «Тигра», бойцы-бронебойщики подбили ещё несколько танков. Затем о подвиге Угловского написали многие полевые газеты, были созданы методички по борьбе с «Тиграми». Произошел психологический перелом в сознании бойцов Красной Армии: солдаты перестали бояться «непобедимых» бронированных монстров.

Вот что о событиях под Витебском в декабре 1943 года рассказал скульптор Александр Николаевич Гвоздиков: «Охристо-травянистые «Тигры» 501-го батальона тяжелых танков, переброшенного из Туниса, прибыли в Витебск 12 декабря 1943 года для обороны укрепления так называемого «Медвежьего вала». Советские войска, стоявшие под Ерёмино, совершив неудачную атаку, нарвались на контрудар. 20 декабря около половины пятого вечера близ деревни Холудные произошёл бой. Головной танк с бортовым номером «100» под командованием майора Эриха Лёве, оказался напротив расчёта бронебойщиков, вторым номером которого был Анатолий Угловский. Естественно, что из противотанкового ружья поразить «Тигр» было нереально, нужна была удача, когда можно будет хотя бы вывести танк из боя, обездвижить. Красноармеец Угловский бросился на бруствер с противотанковыми гранатами в руках. Первая, брошенная метров с пятнадцати, угодила под днище и не нанесла никакого урона. Вторую гранату, по всей видимости, удалось бросить метров с пяти-семи… Предположительно, была повреждена сцепка трака, гусеница разомкнулась, и танк стал вращаться. Контуженый взрывом красноармеец, вероятнее всего, был попросту раздавлен многотонной махиной. (Останки солдата были позже захоронены в братской могиле.) Тотчас был подбит ещё один «Тигр». Майор Лёве перебрался из повреждённой машины в другой танк. «Тигры» отступили. Примечательно, что немецкого майора на следующий день наградили Рыцарским Крестом, а позже он пропал без вести. Есть предположение, что танк, в котором находился Лёве утонул в болоте».

Пока на обращение историка Старикова о реставрации памятника Анатолию Угловскому не поступило никакой реакции официальных властей.