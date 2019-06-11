Чернобыль для тупых. Ответ хейтерам // Злоба дня

Спасибо всем, кто посмотрел и продолжает смотреть. Я сперва — прежде чем излить очередную порцию злобы и желчи — отвечу на некоторые замечания к моему обзору, прозвучавшие со стороны аудитории возрастного сегмента ЕГЭ и ЕГЭ+. Подчеркну еще раз — ролик по “Чернобылю” не был разбором, это был обзор. Его главная цель состояла не перечислении неточностей и фактических ошибок, а в демонстрации того, как работает пропаганда. С картинками, подробно я показываю, как авторами сериала раскрывается и вживляется в ваш мозг главная мысль:



“СССР – дерьмо”



И да, именно такая мысль является главной. Именно она заложена в сериал, разглядели ее лично вы или нет, именно она прописывается в вашем подсознании. Система против людей. Вы войну выиграли не благодаря, а вопреки. И Чернобыль потушили не благодаря, а вопреки. Об этом открыто и честно говорят вся наша олигархическая обслуга, все наши публицисты, критики и блогеры — Троицкий, Латынина, Веллер и прочие динозавры из 90х. Если вы не поняли, то может и слава богу, но это только ваши проблемы.





Как работает пропаганда в сериале “Чернобыль”:

https://www.youtube.com/watch?v=LTDEG…



Уникальное интервью с Николаем Рыжковым. 1998 г.

https://www.youtube.com/watch?v=WCv14…







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#КонстантинСемин #АгитПроп #Чернобыль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_4qSXaU8M2o