Высадка союзников в Нормандии – итог Побед Советской Армии и перелома в войне

Среди советских солдат и народа было широко распространено мнение, что сейчас, когда Советская Армия уже одержала в огне большую часть Побед, союзникам будет очень легко высадиться и что если англичане и американцы высадятся теперь в Европе, то они сделают это не столько из чувства товарищества, сколько из чисто эгоистических побуждений, ради защиты собственных интересов, поскольку они боялись теперь, как бы русские не разгромили Германию одни.

Было уже известно, что до открытия Второго фронта, вопрос о котором был решён в Тегеране, оставались считанные недели.

К середине мая 1944 г. на советско-германском фронте ожидалось, что в ближайшие несколько месяцев Советская Армия не только очистит от нацистов всю территорию Советского Союза, но и продвинется далеко вглубь Восточной и Центральной Европы – в Польшу, Чехословакию, Румынию и Венгрию, а возможно, также и в Германию.

Напомним, что к моменту высадки союзников Советская Армия за год с небольшим прошла с боями от Волги до Дуная, вышла на советскую государственную границу на протяжении более 400 км и освободила более трёх четвертей оккупированной территории СССР .

Почему союзники СССР открыли Второй фронт только в июне 1944 г.?



Наша отечественная историография практически единодушно выражает мнение, что англо-американская коалиция умышленно затягивала с открытием Второго фронта, ожидая что изнурённый продолжительной войной СССР потеряет статус Великой Державы.

Черчилль, даже обещая военную помощь Советскому Союзу, продолжал называть его «зловещим государством». В послании Сталину Черчилль весьма обтекаемо пишет, что «начальники штабов не видят возможности что-либо сделать в таких размерах, чтобы это могло принести вам хотя бы самую малую пользу».

Такой ответ, скорее всего, объясняется тем, что премьер-министр разделял мнение военно-политических кругов Британии, которые утверждали: «разгром СССР войсками вермахта – дело нескольких недель».

После перелома в войне, когда на фронтах СССР наблюдался определенный статус-кво, союзники всё ещё не торопились открывать Второй фронт.

Выжидательная позиция Великобритании и США означала одно: союзники были заинтересованы в ослаблении как Германии, так и СССР.

Только когда падение Третьего рейха стало неизбежным, наметились определённые сдвиги в процессе открытия Второго фронта.

Кроме того, следует особенно отметить то обстоятельство, что для наших «англо-саксонских и американских партнёров» война – это большой бизнес.

Многих историков ставит в тупик одно обстоятельство: почему германская армия практически беспрепятственно дала отступить британскому десанту в ходе так называемой «Дюнкеркской операции» в мае-июне 1940 г.?

Ответ чаще всего звучит такой: «Гитлер получил указание англичан не трогать».

Многие эксперты считают, что на ситуацию вокруг вступления США и Великобритании на европейскую арену войны влиял большой бизнес в лице финансового клана Рокфеллеров.

Главная цель магната – евразийский нефтяной рынок. Именно Рокфеллер создал американо-британо-германского спрута – банк Шредера, который в статусе агента нацистского правительства ответственен за рост германской военной машины.

До поры, до времени гитлеровская Германия была нужна Рокфеллеру. Британские и американские спецслужбы неоднократно докладывали о возможности убрать Гитлера, но всякий раз не получали от руководства отмашку.

И как только конец Третьего рейха стал очевиден, уже ничто не мешало Великобритании и США вступить на европейский театр военных действий.

Сегодня «Газета Ру» и зарубежные СМИ сообщают, что «в канун 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии президент США Дональд Трамп отправился в Британию на празднование годовщины высадки в Нормандии».

Отмечается также, что «визит американского лидера, который продлится неделю, будет включать торжественные и официальные мероприятия. Трамп встретится с британской королевой Елизаветой II, примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, по обеим сторонам Ла-Манша и совершит первый визит в качестве главы государства на территорию Ирландии».

Представители посольства России во Франции сообщили, что получили циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии. Речь идёт о праздновании 75-летия высадки союзных войск во время Второй мировой войны. Приглашение президенту РФ Владимиру Путину не отправлялось.

РИА Новости, 5 июня 2019 г.: «Королева Великобритании Елизавета Вторая, премьер Тереза Мэй и главы 15 государств принимают в среду участие в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки англо-американских войск в Нормандии.



В Порсмут, где проходит церемония, прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьеры Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Польши и Словакии. Организаторы сообщили о том, что на церемонию приехали 300 ветеранов-участников операции 1944 года, всем им более 90 лет».

Говоря откровенно, удивляться нечему. Нынешний режим так тщательно дистанцируется от СССР, что неизбежно должен был встать вопрос – ну, а вы тогда какое имеете отношение к тем событиям и к тем Победителям?

Согласно нынешней пропаганде, это не Советский Союз, а Россия победила фашизм. Что, конечно же, является искажением смысла Великой Победы и даёт повод для искажения мировой истории в целом.

Это уже позволило США проявить вопиющее ханжество и подлог выпуском памятной медали 1945-2020, на которой среди победителей Второй мировой войны отсутствует флаг СССР – флаг истинного Победителя.

Да, не пригласили на 75-ю годовщину высадки в Нормандии нынешнего президента РФ.

Что можно сказать?

Действительно, нам, потомкам истинных Победителей, это неприятно.

Но в нынешних условиях закономерно. Тем более, если мы сами терпим оскорбление памяти наших Предков от какой-то шпаны, которая грабит народ и страну, и считает себя владельцем украденной у народа Державы.

Кто может спросить с иностранцев? Они-то свою историю не убивают.

Загадочные вещи происходят в нашей стране, которые трудно понять самим:

если государственный флаг нынешней России идентичен тому, который был брошен к Мавзолею вместе с сотнями других фашистских знамён, а сам Мавзолей прикрывается крашеным покрытием;

если нынешние властные структуры говорят, что победу одержала Россия, а о советской Белоруссии и о советской Украине с их партизанским движением не говорят. Про Среднюю Азию, давшую кров эвакуированным гражданам, продукцию с вывезенных с территорий оккупации заводов и вновь запущенных, и воинов – тоже не говорят, как не говорят и о советском Кавказе.

Напрашивается вопрос: кто именно победил фашизм?

Мы дети и внуки истинных Воинов-победителей точно знаем, что фашизм победил советский народ, а это практически все национальности, проживавшие на территории СССР. Сейчас нас пытаются разъединить и стереть из нашей памяти реальные исторические факты.

Поэтому американцы, точнее те заказчики, которые выпустили памятную медаль 1945-2020 без Советского флага – истинного народа Победителя – подлые фальсификаторы.

Как и те деятели «властно-элитного» сообщества РФ, извращающие символы Великой Победы и подменяющие её истинный смысл.

Е. А. Тарасов



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