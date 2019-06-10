Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2019

Что сейчас происходит на фронтах Донбасса? Идут взаимные обстрелы, гибнут солдаты с обеих сторон, а мирные жители по обе стороны фронта не в полной мере понимают, что же происходит.

С момента подписания «Минска-2» всевозможные локальные конфликты можно описать одним словом — обострения, то есть это временные вспышки насилия, длительностью порядка недели, ограниченные по фронту, с суммарными потерями порядка сотни убитых и раненых.

Этих обострений с 2015 года было много.

Как известно из истории, войны на территории Украины начинаются примерно в июне — достаточно вспомнить 1941 год и 2014 год.

Такова климатическая природа данного театра военных действий. На территории Украины, конечно же, воюют и зимой, и осенью, и весной, но начинают войны именно летом!

Время с конца мая и до начала июля — это самое благоприятное время для начала войны, то есть масштабного сражения с участием десятков тысяч солдат и сотен танков.

Бои за Дебальцево зимой 2015 года являлись не полномасштабной войной, а локальной военной операцией, ибо ни на юге фронта, ни в районе Луганска боев особой интенсивности не было.

Если бы сейчас был не июнь, а любой месяц года с августа до апреля, можно было бы с уверенностью прогнозировать, что ныне на Донбассе произошло очередное обострение, которое, как всегда, завершится через неделю.

Но сейчас июнь! Именно в июне 2015 года вспыхнули мощные бои за Марьинку, самые тяжелые за все время после подписания «Минска-2» и которые вполне могли привести к новой полномасштабной войне.

Политическая обстановка вокруг России, в целом, очень и очень напряженная: недавно на Украине прошли президентские выборы, РФ начала выдавать российское гражданство жителям ЛДНР по упрощенной схеме, в 2020 году России и Украине надо будет заключать новый договор о газовом транзите, в 2020 году пройдут президентские выборы в США, а главное — сейчас начинается схватка между США и Китаем за право быть номером один в мире (биржи Китая уже упали на 20% за май, а РФ является союзником Китая).

Не будет удивительным, если нынешние бои на Донбассе сойдут на нет через неделю, но также не будет удивительным, если в ближайшее время на Донбассе вспыхнет полномасштабная война.

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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»