Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2019
- 06:18 Донбасс на грани большой войны.
- 05:42 Внутренний враг уничтожает ВСУ и Украину, прикрываясь Россией (ВИДЕО).
- Вчера 21:20 Силы ДНР наказали украинских военных за обстрел Горловки.
Донбасс на грани большой войны
Что сейчас происходит на фронтах Донбасса? Идут взаимные обстрелы, гибнут солдаты с обеих сторон, а мирные жители по обе стороны фронта не в полной мере понимают, что же происходит.
С момента подписания «Минска-2» всевозможные локальные конфликты можно описать одним словом — обострения, то есть это временные вспышки насилия, длительностью порядка недели, ограниченные по фронту, с суммарными потерями порядка сотни убитых и раненых.
Этих обострений с 2015 года было много.
Как известно из истории, войны на территории Украины начинаются примерно в июне — достаточно вспомнить 1941 год и 2014 год.
Такова климатическая природа данного театра военных действий. На территории Украины, конечно же, воюют и зимой, и осенью, и весной, но начинают войны именно летом!
Время с конца мая и до начала июля — это самое благоприятное время для начала войны, то есть масштабного сражения с участием десятков тысяч солдат и сотен танков.
Бои за Дебальцево зимой 2015 года являлись не полномасштабной войной, а локальной военной операцией, ибо ни на юге фронта, ни в районе Луганска боев особой интенсивности не было.
Если бы сейчас был не июнь, а любой месяц года с августа до апреля, можно было бы с уверенностью прогнозировать, что ныне на Донбассе произошло очередное обострение, которое, как всегда, завершится через неделю.
Но сейчас июнь! Именно в июне 2015 года вспыхнули мощные бои за Марьинку, самые тяжелые за все время после подписания «Минска-2» и которые вполне могли привести к новой полномасштабной войне.
Политическая обстановка вокруг России, в целом, очень и очень напряженная: недавно на Украине прошли президентские выборы, РФ начала выдавать российское гражданство жителям ЛДНР по упрощенной схеме, в 2020 году России и Украине надо будет заключать новый договор о газовом транзите, в 2020 году пройдут президентские выборы в США, а главное — сейчас начинается схватка между США и Китаем за право быть номером один в мире (биржи Китая уже упали на 20% за май, а РФ является союзником Китая).
Не будет удивительным, если нынешние бои на Донбассе сойдут на нет через неделю, но также не будет удивительным, если в ближайшее время на Донбассе вспыхнет полномасштабная война.
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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
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Внутренний враг уничтожает ВСУ и Украину, прикрываясь Россией (ВИДЕО)
Обвести украинское государство вокруг пальца — почему бы и нет? Ведь на этом можно заработать большие деньги. Чем и пользуется верхушка ВСУ и, а также некоторые «особо предприимчивые» государевы чиновники в то числе из администрации президента.
Вместе они проворачивали многомиллиардные аферы в ходе войны на Донбассе, перепродавая втридорога своей стране её же имущество. В некоторых случаях махинации оформляются по документам даже как импорт военных комплектующих из России.
Заработать миллиарды на военной технике, проданной в два-три раза дороже, чем она на самом деле стоит, этим персонажам, участвующим в такого рода махинациях, помогла гибкость ума и антироссийская истерия. А иначе как бы они продали государству втридорога его же танки и БМП?
По словам Вадима Кодачигова, который возглавляет ассоциацию производителей и военной техники на Украине, нет проблемы в том, чтобы оформить сделку и указать в специальной графе на то, что все комплектующие «были привезены из РФ».
«По моим данным, хищения на „Укроборонпроме“ на оборонной промышленности за последние два года составили более 20 миллиардов гривен», — рассказал Кодачигов украинским журналистам в эфире телеканала «Киев TV».
Не украл, а «сэкономил»
Если брать по расчетам, как объяснил оружейник, то, к примеру, один бронетранспортер, цена которого — $300 тыс. (но есть и за 200 тыс., 400 тыс. в зависимости от характеристик: способность выдерживать удар, калибр, мобильность и т.д. — прим. РВ), можно продать государству за миллион.
По ГОСТу 1972 года это считается «рыночная стоимость продукции», рыночная цена. Как эта схема работает на Украине?
Например, «родное» сиденье для бронемашины, которое стоит 5 000 гривен, за границу продается с наценкой 20%. Кодачигов так и говорит: на свою продукцию наценка — 20%, на покупные изделия — 1%. Все прозрачно, не так ли? Но что потом? Все движется по такой схеме: находятся спецэкспортеры, заключаются секретные контракты, а далее это же кресло продаётся за границу.
«Если по цене 5100 гривен, то со 100 гривен платятся налоги, потом офшорная компания завозит это же самое кресло по цене 20 тысяч гривен и по этой накладной государство обязано заплатить 20 тыс. гривен», — пояснил эксперт.
Зачем, например, «Укроборонпрому» брать те же запчасти в России, из-за которых возник скандал, если у него уже есть техника минобороны Украины на хранении? По сути, она ничейная, значит, ее можно вывезти и продать?
Оружейник Кодачигов объясняет, что украинские танки танки, БТРы и другая военная техника находится на хранении «Укроборонпрома», но она принадлежит Министерству обороны. Значит, находясь на каких-то других складах и заводах, данная техника как бы ничейная.
И когда «Укроборонпром» получает заказ на модернизацию или ремонт танков, то там стоят 20 «ничейных» танков, а нужно отремонтировать лишь 5.
«Зачем им брать эти запчасти в России, если эти же запчасти стоят на 15-ти стоящих рядом танках? Они их снимают, вывозят, завозят и продают обратно на тот же завод», — объяснил преступную схему эксперт.
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На видео с 00:11:55
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Силы ДНР наказали украинских военных за обстрел Горловки
Уничтожен украинский минометный расчет, который вел обстрел Горловки, сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Огонь по Горловке велся с позиций украинской 53-й отдельной механизированной бригады. Приказ отдал «военный преступник (Андрей) Поляков». При обстреле из минометов калибра 120 и 82 мм повреждения получили два жилых дома, передает «Донецкое агентство новостей».
Ответным огнем силы ДНР уничтожили украинские минометный расчет и БМП-2. Трое украинских военных ликвидированы, двое получили ранения.
Безсонов подчеркнул, что ВСУ уже не раз были предупреждены о недопустимости обстрела мирных жителей ДНР. Он посоветовал украинским силовикам впредь думать, «прежде чем отдавать приказание на открытие огня по мирным кварталам».
Напомним, за последние месяцы Горловка неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.
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