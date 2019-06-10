Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июня 2019
- 05:16 Сирия: ИГИЛ охотится на коалицию США в захваченных американцами районах (ФОТО).
- 03:56 Сирия: Боевики США с новейшим вооружением наносят подлые удары по армейцам.
- 19:23 "Белые каски" глазами очевидцев.
- 04:36 Сирия: Боевики США готовят кровавое вторжение американских войск на юг страны.
Сирия: ИГИЛ охотится на коалицию США в захваченных американцами районах (ФОТО)
На оккупированной Международной коалицией во главе с США территории восточного берега Евфрата боевики группировки ИГИЛ продолжают проводить террористические акты, в провинции Дейр эз-Зоре их целями становятся американские военные и подготовленные ими курдо-арабские силы SDF.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
С начала недели жертвами атак стали 48 курдских бойцов, 44 человека получили ранения различной степени тяжести. Так называемые «спящие ячейки» ИГИЛ используют тактику партизанской войны.
Маршруты движения военизированных патрулей курдского ополчения известны заранее. Этим и пользуются экстремисты. Установленные самодельные взрывные устройства на радиоуправлении приводятся в действие и с высокой точностью поражают цели. В некоторых случаях боевики используют мобильные группы, совершая нападения на пикапах, оборудованных крупнокалиберными пулеметами. Такие атаки чаще случаются на контрольно-пропускные пункты, где у проверяющих документы нет возможности сразу спрятаться в укрытие.
Случайными жертвами террористических атак становятся и мирные жители, оказавшиеся в ненужное время не в том месте. Помимо этого из-за бездействия США, которые объявили о победе над ИГИЛ, боевики совершают налеты на дома и предприятия, похищают граждан с целью выкупа. Судьба 2000 тысяч человек, пропавших за последние два года, до сих пор остается неизвестной.
Охота за силами коалиции США
Так в конце мая очередной террорист-смертник ИГИЛ напал на конвой бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС) и представителей международной коалиции.
На автодороге недалеко от города Шаддади в сирийской провинции Хасака джихадист подорвал себя в начинённом взрывчаткой грузовике рядом с колонной машин СДС. Целью нападения был бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser (см. фото выше), в котором, как предполагали террористы, планировавшие атаку, находились военные американской коалиции.
Это уже третье нападение террориста-смертника на представителей сил коалиции в этом районе за последнее время.
Пропагандистское крыло ИГИЛ сразу же выпустило заявление, в котором группировка взяла на себя ответственность за это нападение и заявила, что взрывом были убиты и ранены восемь представителей международной коалиции и уничтожены два их внедорожника.
В начале мая боевики ИГИЛ совершили покушение на связанного с «Сирийскими демократическими силами» полевого командира группировки «Джейш Сувар» Абу Али Бирада (или Абдул Малик Бирад), который был ранен взрывом СВУ, заложенного на дороге в районе г. Манбидж в провинции Алеппо. Также от осколков пострадали двое мирных жителей.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Ниже свежая агитка ИГИЛ с картой совершенных терактов и нападений.
На фото 3 – 6 недавно cхваченyая в Сирии спящая ячейка ИГИЛ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Боевики США с новейшим вооружением наносят подлые удары по армейцам
Диверсионная группа незаконных вооруженных формирований, находящихся под опекой Международной коалиции во главе с США на оккупированной территории Эт-Танф, напала на патруль Сирийской арабской армии.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Под покровом ночи, экстремисты смогли обойти наблюдательные посты правительственных войск и выйти в район автомагистрали Пальмира-Хомс. На неосвещенном участке дороги была подготовлена засада. При проезде патрульной колонны САА террористы привели в действие самодельное взрывное устройство и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и автоматов. В результате атаки три военнослужащих погибли.
За последние недели это не первое нападение на правительственные войска в этом районе. Армейское командование считает, что имеют дело с хорошо подготовленными боевиками. Слаженные действия, использование новейших образцов вооружения позволяет утверждать, что процесс подготовки минно-взрывному делу и диверсионной деятельности проводился не один месяц высококвалифицированными специалистами. После диверсии, террористы смогли скрыться, не понеся потерь.
Зачистка пустыни не приносит желаемых результатов из-за «крышевания» боевиков американскими военнослужащими. Как их прозвали «летучие отряд» появляются снова и снова. За атаками следует отход в 55-ти километровую зону оккупации, где террористы могут не переживать за свою безопасность.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
"Белые каски" глазами очевидцев
Ниже, представлены свидетельства реальных людей, которые были очевидцами постановочных мероприятий, которые совершались "Белыми Касками" в Сирии.
Опрос свидетелей произведен "Фондом исследования проблем демократии". Занимавшийся изучением преступлений ВСУ на Донбассе Максим Григорьев не поленился поехать в Сирию и побывал в Восточной Гуте, Алеппо и других местах, дабы пообщаться с живыми людьми, которые там жили и могли наблюдать воочию то, что происходило в районах контролировавшихся террористами, где действовали "Белые каски". Ниже, истории этих людей.
Данные материалы войдут в уникальное исследование по "Белым каскам" (на текущий момент наиболее объемное из выходивших на русском языке), которое сейчас готовится к изданию. Подробнее о нем расскажу на днях.
Распространение этих свидетельств приветствуется.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: Боевики США готовят кровавое вторжение американских войск на юг страны
Террористические группировки, находящиеся под надежной охраной американских военнослужащих на территории оккупированного региона Эт-Танф, готовят провокацию с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
«Активизация действий террористических группировок связана с решением президента США увеличить контингент американских военнослужащих в Сирии. Экстремисты восприняли речь Трампа как руководство к действию для дальнейшей дестабилизации обстановки», — рассказал офицер.
«Жители печально известного лагеря беженцев «Эр-Рукбан», которым удалось покинуть оккупированную территорию, рассказывают, что помимо тренировочного лагеря для подготовки диверсионных групп, существует отдельный цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. Это оружие планируется использовать для провокации против правительственных войск, расположенных вдоль 55-ти километровой зоны отчуждения», — добавил военный.
«Замысел боевиков прост. Запускаемые беспилотники должны вызвать беспорядочный огонь из стрелкового оружия в направлении американских позиций, что формально будет восприниматься актом агрессии в отношении войск Международной коалиции. Учитывая скорое прибытие дополнительного контингента на территорию Сирии, вероятность нового кровопролития возрастает. Ситуация близка к критической.
Как показывает практика, незаконные вооруженные формирования используют любой повод для обострения обстановки и проведения террористических актов», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Одно появление главаря ИГИЛ* после нескольких лет забвения вызвало серию террористических актов, в которых погибло более 200 человек на северо-востоке страны. Переброска 1500 американских военнослужащих воспринимается боевиками как оправдание их действий на пути свержения действующей власти. Сигнал Белого Дома понятен — США и дальше будут добиваться смены политического руководства Сирии, а значит в своих умах боевики будут думать, что действуют правильно в совместной борьбе за становление «демократии».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su