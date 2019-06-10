Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июня 2019

На оккупированной Международной коалицией во главе с США территории восточного берега Евфрата боевики группировки ИГИЛ продолжают проводить террористические акты, в провинции Дейр эз-Зоре их целями становятся американские военные и подготовленные ими курдо-арабские силы SDF.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

С начала недели жертвами атак стали 48 курдских бойцов, 44 человека получили ранения различной степени тяжести. Так называемые «спящие ячейки» ИГИЛ используют тактику партизанской войны.

Маршруты движения военизированных патрулей курдского ополчения известны заранее. Этим и пользуются экстремисты. Установленные самодельные взрывные устройства на радиоуправлении приводятся в действие и с высокой точностью поражают цели. В некоторых случаях боевики используют мобильные группы, совершая нападения на пикапах, оборудованных крупнокалиберными пулеметами. Такие атаки чаще случаются на контрольно-пропускные пункты, где у проверяющих документы нет возможности сразу спрятаться в укрытие.

Случайными жертвами террористических атак становятся и мирные жители, оказавшиеся в ненужное время не в том месте. Помимо этого из-за бездействия США, которые объявили о победе над ИГИЛ, боевики совершают налеты на дома и предприятия, похищают граждан с целью выкупа. Судьба 2000 тысяч человек, пропавших за последние два года, до сих пор остается неизвестной.

Охота за силами коалиции США

Так в конце мая очередной террорист-смертник ИГИЛ напал на конвой бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС) и представителей международной коалиции.

На автодороге недалеко от города Шаддади в сирийской провинции Хасака джихадист подорвал себя в начинённом взрывчаткой грузовике рядом с колонной машин СДС. Целью нападения был бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser (см. фото выше), в котором, как предполагали террористы, планировавшие атаку, находились военные американской коалиции.

Это уже третье нападение террориста-смертника на представителей сил коалиции в этом районе за последнее время.

Пропагандистское крыло ИГИЛ сразу же выпустило заявление, в котором группировка взяла на себя ответственность за это нападение и заявила, что взрывом были убиты и ранены восемь представителей международной коалиции и уничтожены два их внедорожника.

В начале мая боевики ИГИЛ совершили покушение на связанного с «Сирийскими демократическими силами» полевого командира группировки «Джейш Сувар» Абу Али Бирада (или Абдул Малик Бирад), который был ранен взрывом СВУ, заложенного на дороге в районе г. Манбидж в провинции Алеппо. Также от осколков пострадали двое мирных жителей.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Ниже свежая агитка ИГИЛ с картой совершенных терактов и нападений.

На фото 3 – 6 недавно cхваченyая в Сирии спящая ячейка ИГИЛ