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Россия , Украина, Крым

21:02. 10 июня 2019 Просмотров - 183 2 коммент. Опубликовал:

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По данным исследования, проведенного независимым институтом изучения общественного мнения «Левада-центр», присоединение Крыма стало одним из самых важных событий, от которых русские преисполнились чувством гордости. Опрошенные расценивают присоединение Крыма ,как второе по значимости событие в российской истории. В списке событий, которыми россияне гордятся, включение Крыма в состав России, по данным исследования, даже обошло достижения государства в освоении космоса.

Каких-либо опросов по поводу того, какие изменения претерпело чувство удовлетворенности среди около двух миллионов жителей Крыма тем, что полуостровом теперь управляют из Москвы, найти невозможно.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dd1kOLIRRF4

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