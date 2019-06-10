Россия , Украина, Крым

По данным исследования, проведенного независимым институтом изучения общественного мнения «Левада-центр», присоединение Крыма стало одним из самых важных событий, от которых русские преисполнились чувством гордости. Опрошенные расценивают присоединение Крыма ,как второе по значимости событие в российской истории. В списке событий, которыми россияне гордятся, включение Крыма в состав России, по данным исследования, даже обошло достижения государства в освоении космоса.

Каких-либо опросов по поводу того, какие изменения претерпело чувство удовлетворенности среди около двух миллионов жителей Крыма тем, что полуостровом теперь управляют из Москвы, найти невозможно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dd1kOLIRRF4