Приговоры Захарченко и Гайзеру
17:31. 10 июня 2019 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/5055017.html
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и 117 млн. рублей штрафа. Обвинение просило 15,5 лет и 495 млн.
Кроме того Захарченко лишен звания полковника, а также лишен государственных наград.
Кроме того, сегодня был вынесен приговор бывшему руководителю Коми.
Гайзер получил 11 лет колонии строго режима и 160 млн. рублей штрафа за коррупционные деяния и отмывание денег.
Обвинение просило 21 год колонии и 500 млн. рублей штрафа.
Сегодня мы все Захарченко.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5055712.html
Что же у нас за законы? В США и ЕС за какой то жалкий миллион людей сажают на пожизненный, а тут, ну просто прикол, лет через пять и опять на свободе за хорошее поведение, а там глядишь и вдруг новый миллиардер обнаружится на западе.