Главная » Невероятное в мире, Политика

Приговоры Захарченко и Гайзеру

17:31. 10 июня 2019 Просмотров - 89 Один комментарий Опубликовал:


В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/5055017.html
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и 117 млн. рублей штрафа. Обвинение просило 15,5 лет и 495 млн.
Кроме того Захарченко лишен звания полковника, а также лишен государственных наград.



Кроме того, сегодня был вынесен приговор бывшему руководителю Коми.
Гайзер получил 11 лет колонии строго режима и 160 млн. рублей штрафа за коррупционные деяния и отмывание денег.
Обвинение просило 21 год колонии и 500 млн. рублей штрафа.

Сегодня мы все Захарченко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5055712.html

Метки: захарченко, коррупция, криминал

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб. Часть IV
...подразделениями ГУЭБиПК, по словам Дмитрия Захарченко, одно из приоритетных направлений деятельности...Сокуров. В этом году суд приговорил его к шести годам колонии...режима. В свою очередь, полковник Захарченко, непосредственный начальник Сокурова, оказавшийся ...
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2017
... межрайонным судом Донецка постановлен приговор в отношении Карася Владимира ...материальным положением обвиняемых. Оглашение приговора может занять не менее полугода... Источник: news-front.info Александр Захарченко сломал кровать, когда праздновал возвращение...
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2017
... Васильца и Тимонина: приговор каждому украинцу Приговор по делу Дмитрия Васильца...осведомленные украинцы, шокированные этим драконовским приговором? На самом деле, здесь ...журналисты должны уезжать из Украины» — Захарченко К оглавлению | Источник: www.youtube...
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2016
... находящуюся в российском СИЗО после приговора суда, прекратить голодовку, и ... и Ерофеева отказывается от обжалования приговора". "Их обмен возможен", - констатировал...журналистам заявил Глава ДНР Александр Захарченко.«Мы сэкономили благодаря министерству ...
Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2015
...паспортов ДНР нецелесообразно — Захарченко Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что считает ... горрайонным судом вынесен первый обвинительный приговор" - говорится в сообщении.По...Игорь Фаустов."В ходе оглашения приговора судом была признана достаточность ...
Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2015
...в том, что при вынесении приговора крымскотатарским активистам, которые в ... учитывать требования блокадовцев при вынесении приговоров. «Я думаю, что суд ...главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Официальная страница ютуб-канала Александра...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13408 11578
    Ирбис 10 июня 2019 в 18:53

    Что же у нас за законы? В США и ЕС за какой то жалкий миллион людей сажают на пожизненный, а тут, ну просто прикол, лет через пять и опять на свободе за хорошее поведение, а там глядишь и вдруг новый миллиардер обнаружится на западе.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)