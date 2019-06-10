Галопом по Европам #38 (Суперкорпорация в США, Привет самозанятым)

В этом выпуске:

- В Центробанке пообещали россиянам четырехдневную рабочую неделю. К 2030 году;

- Вице-премьер Голикова сетует, что из-за теневой экономики бюджет недополучил более двух триллионов рублей;

- Коммерсант пишет об утечке данных почти миллиона клиентов трёх российских банков;

- Выпуск лайнера МС-21 сдвигается на год из-за санкций;

- Полковник Захарченко признан виновным в получении взяток;

- На выборах в Казахстане победил ставленник власти Касым-Жомарт Токаев;

- Политический кризис в Молдавии привел к двоевластию;

- Трамп договорился с Мексикой;

- Германия тем временем завершает переговоры о торговом соглашении с Ираном в обход американских санкций;

- Сразу несколько крупных IT-компаний, среди которых Интел и Qualcomm, запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei;

- В Гонконге крупнейшая в истории демонстрация – более миллиона человек протестуют против закона об экстрадиции;

- В США появится суперкорпорация в области военной авиации и космоса;

- В России создается инфраструктурный гигант;

- В Санкт-Петербурге удалось добиться запрета на реконструкцию Русского музея;

- В Краснодаре – уничтожают медицинский институт высшего сестринского образования;

- Жители Севастополя собирают подписи против застройки прибрежной полосы;

- В Москве – протестуют против вырубки национального парка «Лосиный остров».









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LX8UqQqk1gE