Галопом по Европам #38 (Суперкорпорация в США, Привет самозанятым)
В этом выпуске:
- В Центробанке пообещали россиянам четырехдневную рабочую неделю. К 2030 году;
- Вице-премьер Голикова сетует, что из-за теневой экономики бюджет недополучил более двух триллионов рублей;
- Коммерсант пишет об утечке данных почти миллиона клиентов трёх российских банков;
- Выпуск лайнера МС-21 сдвигается на год из-за санкций;
- Полковник Захарченко признан виновным в получении взяток;
- На выборах в Казахстане победил ставленник власти Касым-Жомарт Токаев;
- Политический кризис в Молдавии привел к двоевластию;
- Трамп договорился с Мексикой;
- Германия тем временем завершает переговоры о торговом соглашении с Ираном в обход американских санкций;
- Сразу несколько крупных IT-компаний, среди которых Интел и Qualcomm, запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei;
- В Гонконге крупнейшая в истории демонстрация – более миллиона человек протестуют против закона об экстрадиции;
- В США появится суперкорпорация в области военной авиации и космоса;
- В России создается инфраструктурный гигант;
- В Санкт-Петербурге удалось добиться запрета на реконструкцию Русского музея;
- В Краснодаре – уничтожают медицинский институт высшего сестринского образования;
- Жители Севастополя собирают подписи против застройки прибрежной полосы;
- В Москве – протестуют против вырубки национального парка «Лосиный остров».
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