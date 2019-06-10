Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Постскриптум. О Втором фронте”

Почти сто лет назад Ганди опубликовал книгу, в которой он раскрыл опасность и неэффективность вакцин и связанные с последними проблемы. Его голос звучит сегодня мощнее, чем когда бы то ни было.В Интернете не прекращаются споры вокруг прививок. Некоторые ...
08:33 Новости Донбасса: ВСУ два раза обстреляли позиции ЛНР. 18:55 Боец «Политик»: Смерти донецких детей Киеву простить нельзя. 18:02 В ДНР опровергли обвинения Украины в обстреле КПП «Марьинка». 17:19 Глава Республики Александр Захарченко почтил память ...
Цитата: Мельников ЕвгенийДОГОВОР ОФЕРТЫНастоящим, Я, Мельников Евгений Владимирович, выражаю намерение заключить договор с Левашовым Николаем Викторовичем, на условиях настоящей оферты. 1. Условия оферты1.1. Левашову Н.В. предоставляются доказательства, ...
... о том, что в эфир программа не выйдет, так как "передача..., приглашая на передачу Невзорова, руководство программы уверяло, что передача пойдет в..." на видео или диктофон. Выход программы предполагался по расписанию: 15 апреля...
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!! Недавнее заявление ученных из SETI(проекта, занимающегося поисками внеземного разума) не на шутку взбудоражило общественность. После того, как правительство США решило прекратить финансирование SETI, ...