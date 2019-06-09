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Художник Владислав Анатольевич Нагорнов

08:40. 9 июня 2019 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал:


Художник Владислав Анатольевич Нагорнов (Vladislav Nagornov) родился в Пензе, в 1974 году. Живопись увлекала его с самого раннего детства. Затем Владислав закончил Академию имени Савицкого в Пензе, а затем – Академию изящных искусств Ильи Глазунова.

С 2001 года Владислав Нагорнов является членом Союза Художников России.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию, в большей мере, женский исторический портрет. Этот жанр требует не только таланта художника, но ещё и глубоких знаний в области истории костюма, истории государства, понимания эпохи и складывающихся в этот исторический период взаимоотношений между людьми. Должен быть и костюм, и внутреннее содержание, соответствующее времени. В противном случае получится не исторический портрет, а маскарад с переодеванием.

Русские красавицы в галерее работ художника Владислава Нагорнова – это не столько красота национального костюма. Это, в большей мере, душевная красота, и таинственная сказка, которая присуща каждой женщине.




















Источник: http://nashaplaneta.su/news/khudozhnik_vladislav_anatolevich_nagornov/2019-06-09-70755

Метки: археология, история

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