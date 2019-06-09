Художник Владислав Анатольевич Нагорнов (Vladislav Nagornov) родился в Пензе, в 1974 году. Живопись увлекала его с самого раннего детства. Затем Владислав закончил Академию имени Савицкого в Пензе, а затем – Академию изящных искусств Ильи Глазунова.С 2001 года Владислав Нагорнов является членом Союза Художников России.Сегодня я хочу предложить вашему вниманию, в большей мере, женский исторический портрет. Этот жанр требует не только таланта художника, но ещё и глубоких знаний в области истории костюма, истории государства, понимания эпохи и складывающихся в этот исторический период взаимоотношений между людьми. Должен быть и костюм, и внутреннее содержание, соответствующее времени. В противном случае получится не исторический портрет, а маскарад с переодеванием.Русские красавицы в галерее работ художника Владислава Нагорнова – это не столько красота национального костюма. Это, в большей мере, душевная красота, и таинственная сказка, которая присуща каждой женщине.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/khudozhnik_vladislav_anatolevich_nagornov/2019-06-09-70755