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Высадка в Нормандии: западные мародёры в облике «победителей»

08:35. 9 июня 2019 Просмотров - 219 Один комментарий Опубликовал:
6 июня 2019 года на Западе отметят очередную годовщину открытия Второго фронта. К этому торжественному событию западные СМИ опубликовали множество материалов, посвященных событиям 75-летней давности.

Но большинство из них посвящено не столько памяти о погибших, сколько возвеличиванию роли англо-американского альянса и принижению вклада Советского Союза в победу.

Некоторые договорились до того, что объявили СССР не страной-победительницей, а "союзником Гитлера". Так, "Евроньюс" представил высадку в Нормандии "решающим сражением Второй мировой войны". При этом "решающий вклад в победу", как оказывается, "внесли восемь стран – от Великобритании и США до Польши, Чехии и Норвегии".

Тот факт, что Чехия находилась в составе Третьего рейха в качестве "протектората" и, соответственно, воевала на стороне Гитлера, западных журналистов не смутил.

Мародеры в облике


Другие издания пошли еще дальше. Расширили список "победителей", включив в него все государства, чьи "контингенты" участвовали в Нормандской операции. Получился следующий перечень: США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Франция, Польша, Нидерланды, Бельгия, Чехословакия, Греция, Люксембург, Норвегия, Дания.

Для полного комплекта осталось добавить еще Германию.

Но то, что ее не включили в список "победителей", отнюдь не свидетельствует о наличии у англосаксов остатков совести. Это понятие им неизвестно. Просто не могут поделить между собой первое место в списке "победителей".

Мародеры в облике


Американские СМИ называют британцев "младшими партнерами" по антигитлеровской коалиции. Британцы наоборот – "младшими партнерами" называют американцев. Так и спорят между собой.

При этом и те и другие не вспоминают о том, почему, собственно говоря, они высадились в 1944 году не где-нибудь, а в Нормандии.

А где же им еще оставалось высаживаться?

Первоначальный сценарий предполагал высадку на Балканах. Здесь не было ни мощных укреплений, ни достаточного для эффективной обороны количества войск "оси". Зато было мощное партизанское движение в Греции и Сербии. С этого плацдарма проще было соединиться с Красной армией, заодно ограничив распространение советского влияния в Восточной Европе.



Мародеры в облике

Тем не менее от этого плана отказались. Побоялись нарушить собственную торговлю с нацистами. Дело в том, что еще в начале Второй мировой войны британцы законтрактовали добычу турецкого хрома на несколько лет вперед – в обмен на строительство Карабюкского металлургического комбината.

Хром является химическим элементом, незаменимым при производстве стали для танков, самолетов, орудий. Когда Гитлер развязал войну с Советским Союзом, ему потребовались дополнительные поставки этого стратегического металла. Тогда-то и пригодился законтрактованный англичанами товар.

Начиная с осени 1941 года британцы без зазрения совести продавали совместно с турками хромиты своим врагам. Мешать этой торговле они не пожелали. Поэтому при обсуждении своих планов на Квебекской конференции "союзники" решили избрать другой регион для открытия Второго фронта.



Мародеры в облике

Осенью 1943 года была разработана операция под названием "Драгун". Теперь высадка планировалась на южном побережье Франции. Здесь было удобно высаживаться по многим причинам. Прежде всего потому, что тут у немцев не было каких-либо укреплений. Они их просто не успели построить, поскольку оккупировали юг Франции менее чем за год до этого. В то же время для броска на южно-французское побережье "союзники" могли использовать плацдарм в южной Италии. Высадка на юге Франции открыла бы англо-американцам путь в Ломбардию и далее в Австрию.

Но и этот сценарий был отброшен. Он мешал американской торговле через Испанию. С начала войны танкеры "Стандарт ойл" свозили сюда нефть из Венесуэлы и Мексики. Далее она через подставные испанские и португальские компании переправлялась в нацистскую Германию. По этому же пути нацистам отправлялась вольфрамовая руда. Ее добывали на британских концессиях на севере Португалии.

По бизнес-причинам отпала возможная операция в Дании. По датскому маршруту в Третий рейх поставлялась шведская железная руда. Прибыль от нее также уходила в банки США и Англии. Нельзя было высаживаться на побережье Па-де-Кале или в Гавре. Здесь находились замороженные еще в 1940 году нефтеперерабатывающие предприятия.

Побоялись их разрушения в ходе военных действий. Эти заводы предполагалось использовать для будущей торговли с нацистами через Швейцарию.



Мародеры в облике

Куда ни ткнись – везде пролегали маршруты, по которым шла бойкая торговля с врагом. Только Нормандия располагалась в стороне. Только здесь можно было проникнуть в Европу, не мешая совместному бизнесу с нацистами.

О сопереживании к своим соотечественникам, которые несли большие потери в войне с Гитлером, не было и речи. Сверхприбыль оправдывала все. Тем более что нацисты рассчитывались щедро, отдавая за поставки награбленное, в т.ч. у советских граждан.

Но такое поведение имеет четкое определение в юриспруденции – "мародерство", т.е. грабеж. Оно не имеет никакого отношения к участию в антигитлеровской коалиции. Поэтому собираются в Нормандии не лидеры-победители, а мародеры-грабители.



Юрий Городненко

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75 лет Нормандской операции: почему Запад вспоминает открытие Второго фронта без России




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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4496222.html

Метки: война, войска, Запад, история, совесть, советский, фальсификация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3842 3536
    жора шапов 9 июня 2019 в 10:23

    В очередной раз жиды-глобалисты, пользуясь прочисткой мозгов гоев ( поколения сменились), пробуют переписать изТОРию для уничтожения самых стойких – Расы.

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