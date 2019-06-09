США давят на Казахстан через медиа и общественников

В преддверии президентских выборов в Казахстане, которые состоятся 9 июня, США активизировали усилия по информационно-психологической борьбе с российским влиянием в этой республике, используя неправительственные организации и так называемые независимые СМИ, пишет Информационно-аналитический центр.

В последние 15 лет общее число НПО в республике значительно выросло. Если в 2003 году их было около двух тысяч, то сейчас – 22 тысячи. Иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций Казахстана, 70% из этих средств приходится на США. Эти данные привел в своем докладе на Гражданском форуме в Астане министр общественного развития Дархан Калетаев.

– В Казахстане на сегодняшний день действуют 53 международных организации, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных НПО и фондов, – отметил он.

Главная цель большинства поддерживаемых американцами информационных проектов в Казахстане – ментально-психологический отрыв населения республики от России и подрыв позиций РФ в Центральной Азии. Основной упор делается на молодежь: со временем к власти в стране должны прийти люди, воспитанные на западных «демократических» ценностях, не склонные к сотрудничеству с Россией.

Так, в сентябре 2018 г. издаваемый Центральным командованием Вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ) интернет-ресурс «Каравансарай» сообщил, что «Казахстан стал жертвой навязанного Россией дефицита сахара», объяснив остановку местного производства и возникший из-за этого «огромный дефицит сахара в Казахстане»введенными Россией таможенными пошлинами.

В марте 2019 года этот ресурс положительно оценил отказ Казахстана от размещения на своих новых денежных банкнотах надписей на русском языке. Текстовая информация на тенге теперь будет только на казахском, что, по мнению издания, отражает движение стран Центральной Азии к большей независимости от России.

«Каравансарай» регулярно размещает публикации, направленные на дискредитацию российского военного присутствия в Средней Азии. Издание пишет, что странам Центральной Азии со значительным числом русских или русскоговорящих может угрожать военное вторжение России.

Для противодействия российскому влиянию в странах СНГ запущены специальные программы, реализуемые НПО, которые хорошо зарекомендовали себя на фронтах информационной войны. В декабре прошлого года в Казахстане и Таджикистане была презентована новая пятилетняя программа MediaCAMP, которую осуществляет американская НПО Internews Network (Калифорния, США) в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Бюджет программы составляет $15 млн. Официальная цель – «развитие сбалансированной информационной среды» и вовлечение граждан в жизнь общества.

Речь идет о насаждении западной модели гражданского общества. «Медиа и гражданское общество совместно могут противодействовать дезинформации» – таков девиз программы MediaCAMP. Под дезинформацией имеются в виду любые положительные сообщения о российской действительности. В России деятельность Internews Network была прекращена ещё в 2007 году, но в большинстве стран Центральной Азии она продолжает успешно действовать до сих пор. Агентство USAID, финансируемое правительством США, работало в России до 2012 г., после чего также было запрещено.

Аналогичную MediaCAMP программу по борьбе с «российской дезинформацией» реализует в Центральной Азии и Евросоюз. В апреле прошлого года Internews Network сообщила о старте поддерживаемого Евросоюзом проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества». Проект рассчитан на 18 месяцев, захватывает президентские выборы в Казахстане, и направлен на усиление роли СМИ в передаче «конфликточувствительной информации», предотвращение радикализации населения и повышение его медиаграмотности.

Однако главная цель – отнюдь не противодействие пропаганде радикальных исламских группировок. Финансируемый USAID через казахстанский филиал Internews Network интернет-ресурс New Reporter нацелен на создание платформы для проверки фактов, отслеживания слухов и ложной информации.

Под «ложной информацией» понимается не пропаганда джихадистов, а почти исключительно «российская дезинформация». Целевой аудиторией данного проекта являются медийные, политические и культурные элиты, проецирующие свое влияние на широкие массы населения.

Воздействие российских СМИ на взгляды и предпочтения населения республик бывшего СССР в США тщательно отслеживается. Недавно в Грузии Кавказский исследовательский ресурсный центр (CRRC-Грузия) провел исследование «Борьба с антизападной пропагандой» (исследование финансировалось USAID).

Результаты исследования изложены в статье замдиректора центра Дастина Гилбрета, опубликованной на финансируемом ресурсе Eurasianet (финансируется Джорджем Соросом). Подготовлена эта статья Гилбрета была в рамках проекта «Барометр российской пропаганды», который также финансируется соросовским Институтом управления Восток – Запад. Гилбрет предлагает два способа борьбы с информационным влиянием России: блокировать нежелательные источники информации и вырабатывать у аудитории нужную точку зрения на те или иные события.

Оба метода уже применяются. Как сообщает «Каравансарай», только в январе 2019 года Facebook удалил более 500 созданных в России страниц, групп и аккаунтов, якобы занимавшихся дезинформацией жителей Центральной Азии. «Правильные» взгляды, по мнению Гилбрета, должны формировать НПО и СМИ, поддерживаемые Соединенными Штатами и Евросоюзом. Борьбой против российского влияния в Казахстане дело не ограничивается.

Финансируемый грантами Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM) телеканал «Настоящее время»** в феврале сего года обрушился с резкой критикой на президента Назарбаева, распространяя тезисы о том, что «ситуация в Казахстане может выйти из под контроля» и «народ Казахстана недоволен президентом Нурсултаном Назарбаевым, который проводит репрессивную политику». Как отметил казахстанский политолог Султанбек Султангалиев, публикации «Настоящего времени» (это совместный проект «Радио «Свобода»», «Свободной Европы» и «Голоса Америки») связаны с задержанием участников митинга запрещенной в республике организации «Демократический выбор Казахстана», которую возглавляет беглый олигарх Мухтар Аблязов, объявленный в розыск в Казахстане, России и на Украине. В марте «Настоящее время» активно освещало задержания протестовавших в Астане и Алма-Ате против переименования столицы республики в Нур-Султан.

В преддверии президентских выборов прозападные СМИ сосредоточили внимание на выискивании уязвимых мест в политической системе Казахстана, ужесточили критику положения дел с правами человека и передачу Нурсултаном Назарбаевым президентских полномочий Токаеву. Сообщалось, что «в Казахстане продолжаются акции протеста против судебного произвола», что соцсети в Казахстане с иронией относятся к объявленным на 9 июня досрочным выборам президента Казахстана, что большинство избирателей не сомневаются в победе Токаева и лишь задают единственный вопрос: когда получит власть дочь Назарбаева Дарига?

А финансируемый Ходорковским «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» призывает гражданских активистов поддержать инициативу молодежной сети наблюдателей «Next.kz» и принять участие в выборах в качестве наблюдателя. Широко публикуются также рекомендации журналистам по контролю за проведением выборов. Internews-Казахстан настаивает на том, что журналисты должны освещать даже несанкционированные митинги и массовые акции. Можно ожидать, что в президентских выборах в Казахстане прозападные НПО и СМИ отыщут многочисленные нарушения. Это станет ещё одним рычагом давления на руководство республики с целью оторвать Казахстан от России.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/104517