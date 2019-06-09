Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся

Финансовые власти России впервые пошли наперекор Международному валютному фонду в основополагающем вопросе – расходовании средств Фонда национального благосостояния. Вопреки рекомендациям МВФ мы готовимся направить их не на финансирование западной экономики, а на собственные внутрироссийские проекты. Что это значит – расскажем после сводки новостей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LfMQ__TLoww