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Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся

19:29. 9 июня 2019 Просмотров - 549 5 коммент. Опубликовал:

Финансовые власти России впервые пошли наперекор Международному валютному фонду в основополагающем вопросе – расходовании средств Фонда национального благосостояния. Вопреки рекомендациям МВФ мы готовимся направить их не на финансирование западной экономики, а на собственные внутрироссийские проекты. Что это значит – расскажем после сводки новостей.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Интервью: https://www.youtube.com/watch?v=D7B4M…

Канал на немецком: https://www.youtube.com/channel/UCyw0…

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №347 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/LfMQ__TLoww

Мы в соцсетях:
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LfMQ__TLoww

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