Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
Финансовые власти России впервые пошли наперекор Международному валютному фонду в основополагающем вопросе – расходовании средств Фонда национального благосостояния. Вопреки рекомендациям МВФ мы готовимся направить их не на финансирование западной экономики, а на собственные внутрироссийские проекты. Что это значит – расскажем после сводки новостей.
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Не впервые.
Очень хорошо…
Но возникает закономерный вопрос, а люди, простые люди будут жить лучше?
Люди будут довольны властью?
Или хотели как лучше, а получилось как всегда?
По этому видеорассуждению – нет.
Нет.
Простые люди будут всё так-же пить по утрам Боярышник и лучше он не станет.
И будут всем недовольны.
Все золото, платина, палладий, алмазы и другие драгоценности, добываемые в стране, должны выкупаться государством за рубли и поступать в Гохран РФ для обеспечения национальных проектов нынешних и будущих поколений.