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Окно в будущее

15:34. 9 июня 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Как представляли XXI век в СССР

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В 1933 году вышел первый номер журнала «Техника — молодежи», который издается до сих пор. В нем публикуют научно-популярные статьи о технике и современных технологиях. Но самая интересная рубрика для нас — «окно в будущее», в которой авторы пытались предсказать, что случится в грядущем. А еще у журнала были очень красивые и футуристичные обложки.

Также мы нашли советский диафильм 1960 года под названием «В 2017 году», в котором наши предки попытались представить мир будущего:атомный самолет, лифт ко дну моря, подземный город, импульсная пушка и многое другое .

Посмотрите сами, многие ли предсказания оказались правдой:

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Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/okno-v-buduschee

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