О “шансах на победу” в интернет-казино
13:18. 9 июня 2019 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
О "шансах на победу" в интернет-казино.
Рассказывает человек, которые занимался написанием алгоритмов для подобных сайтов.
Как ты попал в компанию разработчиков?
После того как я окончил первый курс, мне нужно было устроиться куда нибудь, чтобы начать получать опыт, потому что, как я догадывался, университет тебя сам многому не научит. И как, оказалось, спустя несколько лет, университет не научил меня ничему. Я захотел сразу устроиться куда-то, чтобы посмотреть на кухню «it»-организаций изнутри.
Действительно, в вузе такому не научат. Чем ты занимался в начале?
Когда я туда попал, то особо ничего не умел делать. Мне доверили работать с ресурсами автоматов. Во всех интернет-казино примерно одни и те же автоматы. То есть имеется некий общий шаблон, где меняются лишь декорации, какие-то мелкие правила. Но суть всегда одинаковая. То есть главное, чем различаются виртуальные игровые автоматы – внешним видом. Как мы делали: запускали чужой автомат, и все ресурсы, которые он показывал, мы сохраняли. После на основании этого уже строили свои. Если все однотипно, то нет ничего страшного, чтобы брать ресурсы.
А как, в общем, проходит полная разработка виртуального автомата? То есть вы меняете оформление на готовом шаблоне и все?
Мы – нет. Наша компания взяла на себя задачу – написать логику и экономику казино с нуля. Как оказалось, это очень непростая работа. Ей занимались несколько лет. И это не считая оформления автоматов, сетевого взаимодействия между клиентом и сервером.
Полагаю, это довольно серьезные сроки. А как делают другие разработчики интернет-казино?
Крупные компании, которые занимаются разработкой глобально, сдают экономику «в аренду». То есть имеющиеся казино, к примеру, «Вулкан», «Три топора» — они не сами пишут игровую экономику. По идее они должны платить за каждый автомат ежемесячные отчисления. Вне зависимости от прибыли, которую автомат приносит, они должны платить тем, кто дает им эти автоматы. Не знаю точно, сколько там выходит, но уверен, суммы шестизначные. Из этого можно сделать вывод, что казино получает намного больше, чем тратит. А тратит оно много.
Сколько ты получал за работу в этот период?
Понимаешь, это не совсем корректный вопрос. Я же не занимался этим полноценно, только помогал с ресурсами. Те, кто всерьез занимался автоматами, получали довольно неплохие деньги. Но мы не делали автоматы и экономику для себя, мы их продавали.
То есть вы продавали некую «прошивку» для казино?
Да, можно сказать и так.
И сколько заработала на продаже твоя компания?
Этого я тоже сказать точно не смогу, но учитывая сложность и объемность работы, деньги весьма существенные.
Что можешь сказать в целом про индустрию интернет-казино?
Бизнес очень прибыльный, активно развивающийся. Уже есть крупные игроки, занявшие основную нишу популярности, но в развивающихся странах рынок еще осваивается.
Хорошо, а что скажешь о России? Как считаешь, насколько здесь развита эта индустрия? Есть ли свободные места на рынке?
Свободные места есть всегда для тех, у кого есть нужные финансовые и программные ресурсы. В целом, есть два варианта: писать экономику самому, но это очень сложно, или арендовать, что достаточно дорого. Помимо этого нужны возможности для рекламы. Иметь хостинги для того, чтобы казино не «упало» под DDoS атакой конкурентов. А такие разборки случаются часто.
Выходит, вложившись один раз, можно обеспечить постоянную прибыль. Не нужно ничего строить, производить. Просто нужна хорошая площадка и люди, которые будут там играть. Что скажешь об игроках? Как считаешь, что их мотивирует?
Людей правда очень много. Кому то хочется быстрой наживы, другие играют ради удовольствия. Ставки можно делать в очень большом диапазоне. Одна «прокрутка» может стоить пару центов. Можно положить десять долларов, двадцать и просто играть в удовольствие. Проиграешь – ничего страшного. Выиграешь – приятный бонус к основному заработку.
Расскажи про реальное программирование автоматов и отсутствие реальной случайности, в которую многие верят
На самом деле верить в то, что казино слоты крутятся случайно, могут разве что совсем новички. Ведь общая информация о работе казино не держится в секрете. У большинства относительно легальных автоматов, если такое слово можно к ним применить, указан объем финансов, который возвращается к игроку на длинной дистанции.
Длинной дистанции? Что это значит?
Когда игра идет какое-то продолжительное время. То есть, сделав определенное количество «круток», неважно на какую сумму, человеку возвращается около 90 процентов затраченных средств. Это открытая информация. Естественно, никакого «рандома» здесь нет. Экономика, по которой работают автоматы намного сложнее. Система заточена на то, чтобы человеку становилось интересней играть, она его стимулирует. Давая некоторые бонусы, давая определенный выигрыш, если человек соберет их несколько. Чтобы бонусы собирать, нужно играть дальше и дальше. Сколько даст тебе этот бонус – неизвестно. Он может дать меньше, чем ты потратил, может больше. Игрок грезит возможностью получить своеобразный джекпот. Что именно ему повезет.
Какие шансы сорвать джекпот?
Шанс выиграть есть, но так как в казино устроено так, что оно никогда не останется в минусе. Играет много людей, то один игровой день можно примерно рассчитать за длинную дистанцию. То есть казино в любом случае отдаст меньше, чем получит.
То есть победитель один, а остальные останутся в убытке?
Ну, если играть долго, то в минусе будут все игроки. А так, в интернет-казино возможно выиграть. Случайности там очень мало, она работает в жестких рамках. В этом небольшое отличие от американской системы казино, которая часто дает тебе небольшие выигрыши на каждую «крутку», правда чаще всего они меньше потраченных средств. Это другой способ держать игрока на неком «поводке».
Вопрос легальности. Смотри, в законодательстве РФ говорится о том, что регистрация и лицензирование интернет казино запрещена. Ты знал об этом?
Конечно. Но мы работали в первую очередь не для российского рынка. Поэтому эти правовые вопросы нас не интересовали.
То есть, несмотря на запреты, сама разработка программного обеспечения интернет-казино не запрещена?
Конечно. Подобные ограничения нельзя запретить, они были бы вмешательством в частную жизнь. По факту закон не нарушен, а то, что не запрещено, то разрешено. А то, что по факту интернет-казино сейчас множество показывает нам, что Интернет такая вещь, с которой тяжело бороться такими методами. Делается очень много «зеркал»: заблокировали один сайт, появились новые. Любой пользователь, зайдя на сайт казино, может увидеть в адресной строке набор произвольных символом вместо названия казино. Это и есть «зеркала». Достаточно просто заново открывать такие казино.
Как тебе кажется, такое положение вещей, когда создание интернет казино происходит, законодательство фактически не работает и не препятствует работе – это справедливо? Возможно, властям стоит действовать иначе, если они реально стремятся блокировать казино.
Все, кто заходят и играют в интернет-казино, должны знать, на что идут. Если человек реально надеется выиграть, то казино ему быстро покажет, что это почти невозможно. Скорее всего, он будет в проигрыше. Государственная регуляция играет здесь роль скорее необходимости. Как мы знаем население зачастую малообразованно, особенно в таких деталях. И они, не разобравшись в вопросах, будут пытаться подавать в суды, обвинять казино, нагружать все инстанции бесполезными исками. Любое казино имеет лицензионное соглашение с пользователем, когда он заходит играть на реальные деньги, он его заочно принимает. В юридических тонкостях все казино хорошо подкованы. Поэтому мне кажется, что такие ограничения – это скорее не защита людей от казино, а государства от людей.
В чем главная причина популярности интернет-казино?
Реальные казино часто закрываются, с ними ведется настоящая борьба. Конечно, остаются места, куда можно прийти поиграть. Но попасть туда не так просто обычному человеку. Интернет же есть почти у каждого. Попытать удачу так намного интереснее и безопаснее, чем идти куда-то. Тем более существуют мобильные приложения для казино. Таки образом, оно всегда рядом. Поэтому главная причина – доступность.
Ты знаешь всю структуру изнутри. Стал бы ты пытаться заработать в интернет-казино?
Нет. Зарабатывает само казино, те, кто его рекламируют. Игроки в своей массе кормят казино. Единственное, казино можно рассматривать, как способ развлечься. Который стоит какое-то количество денег.
Но ведь есть бесплатные способы развлечься. В тех же интернет-казино существует бесплатный режим игры.
Но это не так интересно. Нет никакого азарта. Выигрыш от 10 рублей будет более ощутимым, чем любая бесплатная победа.
Как отнесешься к тому, если власти начнут реальную борьбу с интернет казино?
Как известно, такие запреты породят еще больший интерес. При желании государство действительно может серьезно ограничить доступ людей ко всем казино. Хорошо будет или плохо сказать сложно. С одной стороны, общество мало потеряет. С другой стороны, игра в казино – такое развлечение, как кино или игры. Другой вопрос состоит в человеческом невежестве. Серьезные ставки и проигрыши могут серьезно испортить человеку жизнь. Начиная играть, нужно быть готовым к поражению. А вот выигрыш вовсе не обязателен.
Популярны у игроков разные стратегии по выигрышу у казино? И работают ли они?
Стратегий игры в интернет-казино много, особенно на «рулетке», «Blackjack». И в основном такие стратегии основаны на том, что твоя следующая ставка будет в два раза выше предыдущей. В такой системе предполагается, что одним выигрышем ты покроешь все предыдущие расходы. И даже найдутся счастливчики, подтверждающие такую стратегию. Но просто никто не будет рассказывать, как он проиграл так целое состояние. Это как дельфины, спасающие утопающих. Никому не хочется выглядеть дураком, слившим в казино огромные деньги.
Хорошо. Может, интернет казино не совсем честно, не совсем правильно, что довольно относительно. А что ты думаешь о своей деятельности в качестве разработчика? Что получил, какие навыки приобрел? Не сожалеешь о потраченном времени?
Я не чувствую сожаления. Я никого не убил, не ограбил. Это очень интересный опыт, позволяющий намного лучше понимать внутренние процессы. Даже такой поверхностный взгляд позволяет относиться к казино несколько иначе, чем тем людям, кто просто в него играет. Ты уже понимаешь, что все твои шансы на победу расписаны заранее умными людьми.
https://prometej.info/intervyu-s-razrabotchikom-internet-kazino/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5053078.html
И всё равно играют.