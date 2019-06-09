О "шансах на победу" в интернет-казино.

Не девственность, не ритуальная молитва, не голод и изъяны тела создают путь в ученичество и Свет в нём. Но лишь гармония. И не стремиться надо к великим подвигам, где бы имя человека гремело, но доходить до героического напряжения в каждом сером деле дня.

— Антарова Конкордия