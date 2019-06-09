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О разнице между Павлом I и Николаем II

08:34. 9 июня 2019 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое так называемая «цифровая экономика»? Это экономика информации. В том числе – и способа передачи этой информации. Причем речь идет не только о постоянном ускорении передачи этой самой информации, но и качественном изменении самой информации.
Это значит, что технологии идут вперед.
Почему мы вспомнили об этом сейчас? Причем тут государи императоры Павел Петрович и Николай Александрович Романовы?
А вот причем.
С новой камерой, снимающей в формате 360° (можно менять угол обзор во время просмотра мышкой или перемещением телефона в пространстве), прогулялся рядом с Инженерным замком, где заговорщиками на английские деньги был убит император Павел I.
Честно говоря, ходить «с палкой в руке» и разговаривать оказалось сложно. Но решил попробовать, так как теперь вы, уважаемые зрители, можете видеть картину, которую можете в буквальном смысле «вертеть, как хотите». Новая технология дает возможность смотрящему просто поворачивать изображение, ведь камера снимает на 360 градусов!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104510

Метки: блог, Видео

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