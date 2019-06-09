Необратимые последствия санкций против Huawei
16:09. 9 июня 2019 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Китай предупреждает об ответных мерах на участие ТНК в поддержке американских санкций против Huawei.
Американским ТНК было сообщено, что если они будут поддерживать санкции США против Huawei, для их бизнеса на территории Китая наступят необратимые последствия.
Китайские чиновники предупредили американских гигантов, включая Microsoft и Dell, а также крупные технологические компании из других стран, а именно британского производителя полупроводников Arm и южнокорейского SK Hynix и Samsung, о наказании за участие в кампании Вашингтона связанного с запретом на торговлю с китайскими фирмами, сообщает The New York Times. Китайское правительство провело специальные заседания несколько дней назад после объявления о том, что они намерены занести в черный список «ненадежных» фирмы и частных лиц замеченных в поддержке американских санкций.
Центральное агентство экономического планирования Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам, как сообщается, руководили собранием. Официальные представители Министерства торговли и Министерства промышленности и информационных технологий также, как сообщается, приняли участие в совещании и обратились к экспортерам технологий.
Согласно публикации, Пекин предупредил, что компании могут быть наказаны, если они попытаются вывести свою продукцию из азиатской страны, которая на протяжении многих лет превратилась в краеугольный камень операций для многих транснациональных компаний.
Говорят, что американские конгломераты были предупреждены о необратимых последствиях, если они поддержат политику США, и получили тонко завуалированные намеки на использование лоббистских усилий, чтобы сорвать политику президента Дональда Трампа.
Между тем, неамериканским компаниям было обещано, что "они не будут иметь негативных последствий", если продолжат сотрудничество с Китаем, сообщило американское отделение.
Microsoft, Arm и Dell отказались от комментариев, в то время как Samsung, SK Hynix, а также официальные лица Китая не ответили на соответствующие запросы.
Разногласия между США и Китаем по поводу своего технологического гиганта обострились в середине мая, когда Трамп издал исполнительный приказ, включив в черный список Huawei и его 70 филиалов, тем самым запретив американским компаниям продавать компоненты находящейся в Шэньчжэне фирме без государственной лицензии.
США попытались оправдать свои действия, заявив, что Huawei работает в сотрудничестве с правительством Китая и шпионит за своими пользователями по указке Пекина.
Майк Помпео, госсекретарь США и бывший глава ЦРУ, ранее указывал, что есть достоверные данные разведки, подпитывающая беспокойство по поводу Huawei.
«Нельзя передавать личную информацию по сети, которая имеет доступ и контроль со стороны правительства Китая», – заявил он.
Тем не менее, как компания, так и китайские власти неоднократно отрицали эти обвинения и называли их необоснованными.
«Мы бы очень хотели, чтобы США предоставили нам хотя бы некоторые доказательства [в поддержку их заявлений в отношении Huawei]… Иногда они пытаются использовать так называемый идеологический вопрос и пытаются преувеличивать отношения между китайским бизнесом и китайским правительством». Об этом заявил официальный представитель МИД Лу Канг.
Опровергнутые заявления не помешали многим американским компаниям действовать в соответствии с черным списком Вашингтона. Google приостановил операции с Huawei, включая предоставление всех аппаратных, программных и технических услуг, за исключением общедоступных через лицензирование с открытым исходным кодом. Panasonic, японская NTT Docomo, а также такие компании по производству микросхем, как ARM, Intel и Qualcomm, последовали их примеру и прекратили деловые связи с китайской фирмой.
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980319000913 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5053426.html