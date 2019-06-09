Наши дети – хранители Брестской крепости

Очень не просто дать верное описание предлагамому видео .



Сказать, что в нём военврач и специалист по антропогенезу доктор наук О.А. Чагин выдвинул некое предложение по формированию нашего будущего, – отпугнуть часть потенциальных зрителей, которые и с сегодняшними проблемами еле справляются.



Заявить, что поднятые в фильме вопросы носят глобальный для стран бывшего СССР характер, причём разрешение этих вопросов – императив, абсолютная необходимость – опять-таки кто-то скажем, мол, а я-то тут при чём – есть президент – пусть он и думает.



Осталось лишь заявить, что в видео – наша жизнь, жизнь во всей своей полноте: с прошлым, с настоящим и с будущим.



А вот как улучшить настоящее сегодня, как его улучшить для наших детей (ибо наше будущее станет их настоящим), – это, пожалуй, позволит многим потратить своё время на продумывание вместе с участниками предлагаемого более чем серьёзного и насущного разговора того пути, которым должны следовать как наши страны, так и каждый из нас.



И совсем уж в двух словах: фильм о проекте, позволяющем нашим детям состояться и остаться человеком.



О.А. Чагин. Брест. Крепость будущего







А вот как предваряет белорусское своё интервью с Олегом Александровичем.



„Ни один урок истории, ни один фильм по силе воздействия не сравнится с посещением Брестской крепости. Живой контакт с объектом истории, где была пролита кровь защитников, представителей различных национальностей ― граждан Советского Союза, способен мгновенно сделать ребенка другим.



Постоять у Вечного огня, своими глазами увидеть открытые раны войны…



Брестская крепость может стать образовательным модулем и своеобразной "точкой сборки" патриотической молодежи нашего Союзного государства.”

К сожалению, не удалось встроить видео в блог (если кто подскажет, как это сделать – буду весьма признателен). Ниже – ссылка на упомянутое интервью.



https://sputnik.by/video/20190508/1040712789/Chagin-zhivye-rany-v-Brestskoy-kreposti-silnee-chem-mramornyy-novodel.html





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НАВЕРХ . А вот как предваряет белорусское радио „Спутник”с Олегом Александровичем.К сожалению, не удалось встроить видео в блог (). Ниже – ссылка на упомянутое интервью.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4497127.html