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Наши дети – хранители Брестской крепости

15:33. 9 июня 2019 Просмотров - 116 3 коммент. Опубликовал:
Очень не просто дать верное описание предлагамому видео.

Сказать, что в нём военврач и специалист по антропогенезу доктор наук О.А. Чагин выдвинул некое предложение по формированию нашего будущего, – отпугнуть часть потенциальных зрителей, которые и с сегодняшними проблемами еле справляются.

Заявить, что поднятые в фильме вопросы носят глобальный для стран бывшего СССР характер, причём разрешение этих вопросов – императив, абсолютная необходимость – опять-таки кто-то скажем, мол, а я-то тут при чём – есть президент – пусть он и думает.

Осталось лишь заявить, что в видео – наша жизнь, жизнь во всей своей полноте: с прошлым, с настоящим и с будущим.

А вот как улучшить настоящее сегодня, как его улучшить для наших детей (ибо наше будущее станет их настоящим), – это, пожалуй, позволит многим потратить своё время на продумывание вместе с участниками предлагаемого более чем серьёзного и насущного разговора того пути, которым должны следовать как наши страны, так и каждый из нас.

И совсем уж в двух словах: фильм о проекте, позволяющем нашим детям состояться и остаться человеком.

О.А. Чагин. Брест. Крепость будущего


А вот как предваряет белорусское радио „Спутник” своё интервью с Олегом Александровичем.

„Ни один урок истории, ни один фильм по силе воздействия не сравнится с посещением Брестской крепости. Живой контакт с объектом истории, где была пролита кровь защитников, представителей различных национальностей ― граждан Советского Союза, способен мгновенно сделать ребенка другим.

Постоять у Вечного огня, своими глазами увидеть открытые раны войны…

Брестская крепость может стать образовательным модулем и своеобразной "точкой сборки" патриотической молодежи нашего Союзного государства.”

К сожалению, не удалось встроить видео в блог (если кто подскажет, как это сделать – буду весьма признателен). Ниже – ссылка на упомянутое интервью.

https://sputnik.by/video/20190508/1040712789/Chagin-zhivye-rany-v-Brestskoy-kreposti-silnee-chem-mramornyy-novodel.html


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4497127.html

Метки: белоруссия, будущее, дети, история, народ, образование, подвиг, Север, ссср, Чагин, человек

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2399 373
    ХОХОЛ 9 июня 2019 в 16:17

    Тяжёлое видео.
    Видимо сильно пьющий мужик которого представили как некий выдающийся МОЗГ что-то маловнятно бормочет

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    -1
  • 2399 373
    ХОХОЛ 9 июня 2019 в 16:23

    Наших детей надо НЕ ОТДАТЬ на воспитание таким лысым “учёным”.
    Я сегодня племяннику предложил посмотреть два видео.
    Пусть думает.
    https://www.youtube.com/watch?v=Nm0wddv9N1k
    https://www.youtube.com/watch?v=iT3stcOTmnk

    А потом рассказал что на самом деле было в Бресте.
    И что если пойдёт убивать когда его обманут пошлют с ВЕРОЙ не важно во что то ПРОИГРАЕТ и будет убит как его прадед.

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  • 723 479
    чужой 9 июня 2019 в 18:29

    Давненько не было такого чуда тем более на этом сайте. Захотелось даже свое написать.Поделюсь малым.
    По статистике в РБ средняя зарплата ( ее доложили президенту приспособленцы 90-х) составляет 500 у.е.
    Люди возмущаются – “А у кого такая зарплата есть ?”.
    Сейчас президент объявил, что с меньшей средней зарплатой предприятия будут закрывать.
    Трудно было даже представить как в этом случае выкрутятся приспособленцы 90-х, которые сами же держали народ в нищите.
    Послушайте внимательно, только не упадите со стула. Руководитель, идеолог государства на предприятии, собрал людей и им сказал :
    - ” Кто тут у меня собирается отсиживаться за меньше 500, то такие людишки мне не нужны здесь “.
    А вы бы додумались бы до такого выверта обвинить людей, что они такое допустили ?

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