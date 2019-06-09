Наши дети – хранители Брестской крепости
15:33. 9 июня 2019 Просмотров - 116 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Очень не просто дать верное описание предлагамому видео.
Сказать, что в нём военврач и специалист по антропогенезу доктор наук О.А. Чагин выдвинул некое предложение по формированию нашего будущего, – отпугнуть часть потенциальных зрителей, которые и с сегодняшними проблемами еле справляются.
Заявить, что поднятые в фильме вопросы носят глобальный для стран бывшего СССР характер, причём разрешение этих вопросов – императив, абсолютная необходимость – опять-таки кто-то скажем, мол, а я-то тут при чём – есть президент – пусть он и думает.
Осталось лишь заявить, что в видео – наша жизнь, жизнь во всей своей полноте: с прошлым, с настоящим и с будущим.
А вот как улучшить настоящее сегодня, как его улучшить для наших детей (ибо наше будущее станет их настоящим), – это, пожалуй, позволит многим потратить своё время на продумывание вместе с участниками предлагаемого более чем серьёзного и насущного разговора того пути, которым должны следовать как наши страны, так и каждый из нас.
И совсем уж в двух словах: фильм о проекте, позволяющем нашим детям состояться и остаться человеком.
О.А. Чагин. Брест. Крепость будущего
А вот как предваряет белорусское радио „Спутник” своё интервью с Олегом Александровичем.
„Ни один урок истории, ни один фильм по силе воздействия не сравнится с посещением Брестской крепости. Живой контакт с объектом истории, где была пролита кровь защитников, представителей различных национальностей ― граждан Советского Союза, способен мгновенно сделать ребенка другим.
Постоять у Вечного огня, своими глазами увидеть открытые раны войны…
Брестская крепость может стать образовательным модулем и своеобразной "точкой сборки" патриотической молодежи нашего Союзного государства.”
К сожалению, не удалось встроить видео в блог (если кто подскажет, как это сделать – буду весьма признателен). Ниже – ссылка на упомянутое интервью.
https://sputnik.by/video/20190508/1040712789/Chagin-zhivye-rany-v-Brestskoy-kreposti-silnee-chem-mramornyy-novodel.html
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Тяжёлое видео.
Видимо сильно пьющий мужик которого представили как некий выдающийся МОЗГ что-то маловнятно бормочет
Наших детей надо НЕ ОТДАТЬ на воспитание таким лысым “учёным”.
Я сегодня племяннику предложил посмотреть два видео.
Пусть думает.
https://www.youtube.com/watch?v=Nm0wddv9N1k
https://www.youtube.com/watch?v=iT3stcOTmnk
А потом рассказал что на самом деле было в Бресте.
И что если пойдёт убивать когда его обманут пошлют с ВЕРОЙ не важно во что то ПРОИГРАЕТ и будет убит как его прадед.
Давненько не было такого чуда тем более на этом сайте. Захотелось даже свое написать.Поделюсь малым.
По статистике в РБ средняя зарплата ( ее доложили президенту приспособленцы 90-х) составляет 500 у.е.
Люди возмущаются – “А у кого такая зарплата есть ?”.
Сейчас президент объявил, что с меньшей средней зарплатой предприятия будут закрывать.
Трудно было даже представить как в этом случае выкрутятся приспособленцы 90-х, которые сами же держали народ в нищите.
Послушайте внимательно, только не упадите со стула. Руководитель, идеолог государства на предприятии, собрал людей и им сказал :
- ” Кто тут у меня собирается отсиживаться за меньше 500, то такие людишки мне не нужны здесь “.
А вы бы додумались бы до такого выверта обвинить людей, что они такое допустили ?