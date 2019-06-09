Культурно развивающий проект Ноосфера Верещагин О Н Третий рейх против СССР Танковая дуэль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AUxEEm9cCtg
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Почему никто не признаётся в своих недостатках? Потому, что они остаются и поныне при нём; чтобы рассказать о своём сновидении, нужно проснуться.
— Мишель Монтень
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