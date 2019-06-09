Двоевластие в Молдавии

Коротко по Молдавии.1. Социалисты и блок Санду смогли договориться и образовать коалицию, без Дем.партии Плахотнюка. Реализуется самый негативный для Плахотнюка сценарий.2. Как результат договоренности – социалисты получили пост спикера парламента, а блок Санду – пост премьер-министра. Договоренность подтвердил Додон, который лично внес кандидатуру Санду.3. Несмотря на попытки Плахотнюка вбрасывать информацию о готовности Додона договориться с ним (привет все, кто рассказывал в комментариях, что Додон полностью зависимая от Плахотнюка фигура), его партию фактически исключили из системы власти, в том числе руками Додона.4. Если комбинация с союзом социалистов и блоком Санду реализуется в полном объеме, то влияние Плахотнюка на президента, правительство и парламент, будет минимальным за последние годы и для Молдавии это столь же революционно, как и низвержение компартии и Воронина.5. Так как Плахотнюк понимает, что если ничего не предпринять, то с привелегированным положением в молдавской политике можно попрощаться, он предпринял контрмеры, начиная с подвоза митингового мяса за мелкий прайс и заканчивая задействованию подконтрольных гос.структур.6. Решения парламента и Додона были через контролируемых судей в Конституционном Суде объявлены не легитимными, ссылаясь на технические моменты, мол коалиции создали на 1 сутки позже, чем следовало. После чего Додона лишили полномочий, передав их подконтрольному Плахотнюку правительству.7. Парламент в ответ объявил Молдавию "захваченным государством", имея ввиду узурупацию власти подконтрольными Плахотнюку структурами. Додон назвал режим Плахотнюка "криминальным диктаторским режимом". В Москве заявили, что настало время сказать Плахотнюку "прощай".8. У правительственных зданий в Кишиневе собираются как сторонники, так и противники Плахотнюка. По сути, вчера в Молдавии установилось двоевластие – формально существуют 2 правительства (Санду и Филипа) и 2 президента (Додон и Филип, который по решению суда ВРИО).Очевидно, что мы наблюдаем серьезный политический кризис, где решается – будет ли низвергнут Плахотнюк ситуативным союзом социалистов ориентированных на РФ и блока Санду, ориентированного на Брюссель. Союз столь разнородных сил скрепляется скорее наличием очевидного врага, нежели общим видением будущего Молдавии. Этот союз изначально выглядит шатким, но борьба с Плахотнюком очевидно откладывает момент проявления внутренних противоречий на среднесрочную перспективу. Плахотнюк намерен идти ва-банк, поэтому сегодня уже низложенное новым парламентом правительство Филипа распустила новый парламент с новой коалицией. Отдавать свой пост Санду он не собирается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5052818.html