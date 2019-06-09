1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 4. Новосибирск

Школьник у торгового автомата. С 1976 по 1973 годы я жил в Канаде. Среди прочего я прошел курс «Творческая фотография» в Колледже прикладного искусства и технологии им. Хамбера в Торонто. Группа учеников и преподавателей этой школы получила приглашение поехать в Советский Союз. Я был одним из счастливчиков. Слайды были сделаны в 1972 году.Люди пьют квас. Квас продается на улице из больших цистернЖенщина дремлет в парке. Это служащая парка. Город находится примерно в 2800 км к востоку от Москвы. Это третий город страны.Эта женщина работает в паркеКоллега предыдущей женщиныЛюди в паркеЧеловек на скамейке в парке. Время для размышлений. Люди много курили. Проникающий запах советской сигареты – это то, что я никогда не забуду. Пить было тоже одим из хобби. Мы ехали на нашем автобусе через маленькую деревню. Был поздний вечер, и на улице было много пьяных мужчин. Я спросил нашего гида, есть ли проблемы с алкоголиками. Ответ: «Они не алкоголики, они только много пьют»Люди на автобусной остановке. Я сделал эту фотографию, потому что был заинтригован человеком с рукой на подбородке. Только когда уже дома просматривал слайды, я заметил, что другой человек на заднем плане делает то же самое.Мальчик с велосипедом. Из-за отсутствия седла и цепи он использовал свой велосипед как самокатКрупный план мальчика с велосипедомПокупатели у киоскаПокупатели у киоскаПортрет мальчика. Я был очень удивлен, как легко заставить людей позировать для снимка. Даже когда я не спрашивал, и они узнали, это обычно не было проблемой. Фотографирование было довольно популярно в СССР. Их часто очень интересовал мой Nikon.Солдаты СА. Перед поездкой нас предупредили, чтобы мы осторожно фотографировали солдат. У этих двоих не было никаких проблем с этим. Позже я обменял рубашку на армейский пояс.Люди на улице. Был уже июнь, но в Сибири у меня все еще было чувство весны. То же самое чувствовали и русские, которые в большом количестве гуляли по улицам и паркамДеревянный дом. При съемке этой фотографии пожилая женщина постучала меня по плечу. Она указала на уродливые советские жилые дома на другой стороне улицы. Это то, что я, по её мнению должен сфотографировать, это был прогресс. Я просто притворился, что сфотографировал их тожеЖилой дом. Очень распространенный цвет в СССР.Мальчик играет в футбол. Футбол на улицах или в парках был очень популярен.Девочка по дороге в школуДевочка по дороге в школу

Источник: https://humus.livejournal.com/6668171.html