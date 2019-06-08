Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. При обстрелах наших населенных пунктов украинские оккупанты применяли гранатометы различных видов.

В течение недели вооруженные формирования Украины четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных видов, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено сто боеприпасов.

На дебальцевском направлении обстрелу из РПГ подвергся район населённого пункта Калиновка. Приказы на открытие огня отдавали военные преступники, командиры батальонов 30 механизированной бригады Кибальников, Винник и Куликовский.

На попаснянском направлении по приказу командира 54 механизированной бригады Майстренко обстрелам из 82 мм минометов и гранатометов различных видов подверглись районы населённых пунктов Калиново и Новоалександровка.

На славяносербском направлении обстрелам из 82-х мм минометов, гранатомётов различных видов, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Голубовское, Донецкий и Фрунзе. Приказы на обстрелы территории Республики отдавал командир 10 горно-штурмовой бригады военный преступник Зубанич.

На станично-луганском направлении обстрелам из 120 мм минометов, гранатомётов различных видов, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Крутая Гора, Веселая Гора и Обозное. Приказ на обстрел территории Республики отдавал командир 25 воздушно-десантной бригады, преступник Зенченко.

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В результате обстрелов из СПГ с позиций подразделений 10 отдельной горно-штурмовой бригады населенного пункта Донецкий, ранения различной степени тяжести получила мирная жительница — Михайленко Вера Григорьевна, 1955 года рождения, кроме того, поврежден жилой дом в населенном пункте Голубовский по ул. Артёма, 22.

Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В районах населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Смоляниново, Александровка, Новотошковское и Счастье располагаются два огневых взвода 152 и 122-мм гаубиц, танковый взвод и батарея 120 и 82-мм минометов, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов для ведения провокационного огня по нашим позициям и населенным пунктам Республики.

Примечательно, что с приходом генерала Сырского командиры соединений ВСУ стали открыто размещать вооружение в жилых районах населенных пунктов.

Одной из возможных причин этого стало отсутствие реакции Зеленского на расквартирование подразделений 25 бригады ВСУ в домах жителей населенных пунктов Счастье и Станица Луганская во время посещения им Донбасса.

Также, украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ.

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На этой неделе вне мест хранения зафиксировано:

танк Т-72- 10 единиц;

РСЗО «Град», 122 мм — 2 единицы;

зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» — 3 единицы;

122-мм самоходная гаубица «Гвоздика» — 5 единиц;

120-мм миномет — 12 единиц;

100-мм противотанковая пушка «Рапира» — 6 единиц;

БМП — 1 единица;

ББМ — 5 единиц.

По имеющейся у нас информации, большинство этого вооружения используется подразделениями ВСУ для обстрелов территории нашей Республики

На текущей неделе нами наблюдается обострение ситуации на линии боевого соприкосновения. Как мы сообщали ранее, новоизбранный президент Украины Зеленский не пользуется авторитетом среди командного состава операции оккупационных сил на Донбассе, вследствие чего его приказы попросту не выполняются.

Одной из причин негативного отношения военнослужащих ВСУ к Верховному главнокомандующему явилось то, что во время одной из волн мобилизации он, фактически, скрывался от призыва, не появляясь по месту своей регистрации, и игнорировал повестки в военкомат.

Напомню, в своей речи на инаугурации Зеленский обещал полностью прекратить конфликт на Донбассе, однако, ввиду своей слабости перед националистами, это заявление оказалось очередным популистским заявлением.

Немаловажно отметить и кадровые назначения новой президентской команды.

Помимо назначения Начальником Генерального штаба ВСУ генерала Хомчака, бросившего на поле боя своих солдат, и командующим ОТГ «СЕВЕР» генерала Микаца, отметившегося избиением 14-летней девочки на базе учебного центра «ДЕСНА», на должность первого заместителя Главы СБУ был назначен Иван Баканов, получивший лейтенантские погоны за несколько дней до своего назначения.

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Данная новость вызвала огромный резонанс в среде военных и политических сил Украины и серьёзно пошатнула позиции Зеленского в глазах военного руководства ВСУ.

До прихода Зеленского во власть Баканов никакого отношения к силовым структурам не имел, более того, даже не состоял на воинском учёте.

Нам продолжает поступать информация о выявлении очередных фактов торговли оружием в подразделениях ВСУ.

Так, сотрудниками военной контрразведки СБУ в ряде складов и арсеналов РАВ ВСУ выявлена пропажа нижеперечисленного оружия, которое военнослужащие ВСУ продали волонтерам организации «Вернись живым», вид и серийные номера проданного оружия представлены на слайде.

— 40-мм гранатомет ГП-25 № 482371;

— РПГ-22 «Нетто» № 11-14-89 ОЛ ВП-22, 11-8-89, 15-89-10, 7/1 ТР ВА;

— РПГ-26 «Аглень» № 254-1-90 ОКФОЛ, 7В20 533-011-89, 7/1 ТР ВА, 20-89-К, 105978;

— 5,45-мм автомат АК-74 № 4288764, 4216931;

— 5,45-мм автомат АК-74 № 1587530, 2757707, 5531694;

— 5,45-мм автомат АК-74У № 696534, 765958;

— 9-мм пистолет ПМ № РУ 2977.

После опубликования видео, где зафиксирована продажа военнослужащими ВСУ боеприпасов бойцам Народной милиции ЛНР, в 25 отдельную воздушно-десантную бригаду прибыла комплексная комиссия во главе с командующим ОТГ «СЕВЕР» генералом Микацом с целью контроля устранения недостатков тылового обеспечения бригады, выявленных во время приезда в расположение бригады Зеленского.

Одновременно представителями военной прокуратуры и контрразведки СБУ проводится разбирательство по поводу инцидента с продажей оружия военнослужащим ЛНР.

Командующим «ООС» Сырским принято решение о переносе плановой замены соединения на более поздний срок в связи с проведением разбирательства по фактам неудовлетворительного материально-технического обеспечения, а также продажи боеприпасов.

Микац принял решение, независимо от итогов разбирательств, подготовить комплект необходимых документов для увольнения командира 25 бригады Зенченко.

По имеющейся у нас информации, с 3 июня в зоне «ООС» отмечена работа начальника Центрального бронетанкового управления вооружения генерал-майора Юрия Мельника, который осуществляет инспекцию соединений и частей.

Мельник уже посетил подразделения 54 и 30 бригад, где отметил неудовлетворительное качество работы инженерных подразделений при оборудовании маскировочных сооружений для сокрытия запрещенной Минскими договорённостями техники, наличие которой подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.

В тоже время по указанию начальника РЭБ ВСУ в н.п. Лиман Старобельского района поставлена радиолокационная станция и комплекс постановки радиопомех для обнаружения и препятствования работы БЛА ОБСЕ в зоне ответственности ОТГ «СЕВЕР».

В свою очередь, Народная милиция ЛНР играет решающую роль в обеспечении защиты и безопасности граждан Республики, строго соблюдает Минские договоренности и не поддается на провокации со стороны Украины.

В соединениях и частях проводятся плановые занятия по боевой подготовке, совершенствуются боевая выучка, теоритические знания и практические навыки действий при использовании вооружений и военной техники.

Главной целью боевой подготовки НМ является повышение слаженности подразделений, а также личного состава НМ ЛНР при выполнении поставленных задач в установленные сроки.

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