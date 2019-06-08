Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 июня 2019

По сообщениям местных источников, в минувшую среду (5 июня) неподалеку от города Икарда в провинции Алеппо неизвестными была обстреляна колонна одного из отрядов НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам», входящего в банду полевого командира Абу Хашида.

В ходе атаки из засады был уничтожен высокопоставленный главарь боевиков из Крыма, непримиримый враг России.

Как считают сами террористы, нападение совершил один из отрядов «Свободной сирийской армии», с которой у ХТШ, несмотря на вынужденный союз против правительственных войск, сохраняются непримиримые противоречия. В результате перестрелки уничтожен пикап, а ехавший в нем полевой командир по кличке Абдуль-Ильгиз аль Керим ликвидирован.

По рассказам его подельников, Абдуль-Ильгиз аль Керим около трё лет назад прибыл в Алеппо из Крыма и вступил в бандформирование «Ибаду ар-рахман».

До этого он неудачно пытался воевать против ополченцев Донбасса в составе так называемого исламистского батальона «Крым», входившего в состав фашистского «Правого сектора»*. Также известно, что в 2014 г. бандит получил тяжёлое ранение. Наиболее вероятно, это произошло в сражении под Иловайском, где крымскотатарский нацистский батальон «Крым» был полностью разгромлен защитниками Народных Республик Донбасса.

После расформирования батальона «Крым» в 2015 году бывшие боевики занялись привычным для себя криминальным бизнесом. Они с помощью похищенного в зоне так называемой АТО оружия терроризировали Киевский регион и Херсонскую область, обкладывая данью мелких и средних предпринимателей. После того, как Киеву все же пришлось применить меры против распоясавшихся бандитов, часть из них, опасаясь преследования правоохранительных органов, подалась в Сирию.

Там они пополняли ряды, созданного летом 2015 года НВФ «Крымский джамаат», лидером которого выступил некий бандит с позывным Рамазан. Осенью 2015 года члены «Крымского джамаата» присягнули на верность сирийскому отделению радикальной международной террористической организации «Аль-Каида»*. Уже через год было объявлено о создании в составе группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) отряда «Ибаду ар-рахман», состоящего из крымских татар. Именно в этой бандгруппе начал свою бесславную карьеру международного террориста Абдуль-Ильгиз аль Керим.

Боевики из Крыма в Сирии

Ранее об участии на стороне радикальных исламистских группировок в боевых действиях против правительственных войск в Сирии представителей крымскотатарского народа ранее заявлял лидер так называемого «Меджлиса»* Мустафа Джемилев.

Ещё в 2013 году украинское издание «Вести» выяснило, что крымские татары действительно отправлялись воевать ещё в начале войны в САР. Журналисты сообщали, что боевики были преимущественно из Белогорского и Бахчисарайского районов Крыма. Как рассказал репортёрам один из жителей села Сары-Су, что под Белогорском, из их населённого пункта в Сирию уезжали как минимум три человека: одни из них к сентябрю 2013 года уже был убит, а второй получил серьёзные ранения. По слова источника СМИ, односельчане подались на фронт с целью подзаработать денег.

Читайте также: Сирия: Кровавый провал — спецгруппа чеченских боевиков пошла на штурм и была уничтожена (ВИДЕО, ФОТО 18+)

*Запрещённая в России террористическая организация