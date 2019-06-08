Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 июня 2019
- 18:28 В Сирии уничтожен воевавший на Донбассе главарь украинских боевиков (ФОТО).
- 15:49 Северная Хама. 06-08.06.2019.
- 04:10 «Чёрная дыра» у военной базы США в Сирии: орды боевиков готовятся к захвату юга (ФОТО).
- 00:35 Под Ходейдой сбит MQ-9 Reaper.
В Сирии уничтожен воевавший на Донбассе главарь украинских боевиков (ФОТО)
По сообщениям местных источников, в минувшую среду (5 июня) неподалеку от города Икарда в провинции Алеппо неизвестными была обстреляна колонна одного из отрядов НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам», входящего в банду полевого командира Абу Хашида.
В ходе атаки из засады был уничтожен высокопоставленный главарь боевиков из Крыма, непримиримый враг России.
Как считают сами террористы, нападение совершил один из отрядов «Свободной сирийской армии», с которой у ХТШ, несмотря на вынужденный союз против правительственных войск, сохраняются непримиримые противоречия. В результате перестрелки уничтожен пикап, а ехавший в нем полевой командир по кличке Абдуль-Ильгиз аль Керим ликвидирован.
По рассказам его подельников, Абдуль-Ильгиз аль Керим около трё лет назад прибыл в Алеппо из Крыма и вступил в бандформирование «Ибаду ар-рахман».
До этого он неудачно пытался воевать против ополченцев Донбасса в составе так называемого исламистского батальона «Крым», входившего в состав фашистского «Правого сектора»*. Также известно, что в 2014 г. бандит получил тяжёлое ранение. Наиболее вероятно, это произошло в сражении под Иловайском, где крымскотатарский нацистский батальон «Крым» был полностью разгромлен защитниками Народных Республик Донбасса.
После расформирования батальона «Крым» в 2015 году бывшие боевики занялись привычным для себя криминальным бизнесом. Они с помощью похищенного в зоне так называемой АТО оружия терроризировали Киевский регион и Херсонскую область, обкладывая данью мелких и средних предпринимателей. После того, как Киеву все же пришлось применить меры против распоясавшихся бандитов, часть из них, опасаясь преследования правоохранительных органов, подалась в Сирию.
Там они пополняли ряды, созданного летом 2015 года НВФ «Крымский джамаат», лидером которого выступил некий бандит с позывным Рамазан. Осенью 2015 года члены «Крымского джамаата» присягнули на верность сирийскому отделению радикальной международной террористической организации «Аль-Каида»*. Уже через год было объявлено о создании в составе группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) отряда «Ибаду ар-рахман», состоящего из крымских татар. Именно в этой бандгруппе начал свою бесславную карьеру международного террориста Абдуль-Ильгиз аль Керим.
Боевики из Крыма в Сирии
Ранее об участии на стороне радикальных исламистских группировок в боевых действиях против правительственных войск в Сирии представителей крымскотатарского народа ранее заявлял лидер так называемого «Меджлиса»* Мустафа Джемилев.
Ещё в 2013 году украинское издание «Вести» выяснило, что крымские татары действительно отправлялись воевать ещё в начале войны в САР. Журналисты сообщали, что боевики были преимущественно из Белогорского и Бахчисарайского районов Крыма. Как рассказал репортёрам один из жителей села Сары-Су, что под Белогорском, из их населённого пункта в Сирию уезжали как минимум три человека: одни из них к сентябрю 2013 года уже был убит, а второй получил серьёзные ранения. По слова источника СМИ, односельчане подались на фронт с целью подзаработать денег.
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*Запрещённая в России террористическая организация
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Северная Хама. 06-08.06.2019
О развитии событий в Северной Хаме.
В ответ на наступление САА к северу и северо-западу от Кафр-Набуда с занятием ряда поселков, боевики "Ан-Нусры", "Джейш-аль-Исса" и ряд протурецких группировок (САА, дивизия Хамза, Исламская Партия Туркестана) предприняли серию контратак в направлении Калат-аль-Мадика и Кафр-Набуда (которые не дали им существенных результатов), а также развернули серьезное наступление с Эль-Латаминского выступа в направлении Керназа и Хамамийята. В первый день наступления боевики смогли серьезно потеснить САА к югу от Хамамийата (боевики также претендовали на его захват, но САА контролирует его до сих пор), заняв несколько поселков.
На следующей день с утра САА предприняла контратаку и вернула часть потерянных позиций. Боевики в свою очередь попытались развивать успех к югу от Хамамийята, а также предприняли акцентированное движение на Керназ, пытаясь подрезать выступ у Кафр-Набуда с юга. Все это вылилось в напряженное сражение, которое продолжилось и сегодня. Обе стороны активно применяют бронетехнику, артиллерию и РСЗО и вводят в бой дополнительные резервы. Активно работают ВВС Сирии и ВКС РФ.
Продвижение "Джейш-аль-Исса" и "Ан-Нусры" 6-7 июня к югу от Хамамийята.
У боевиков создана операционная комната, где под эгидой "Ан-Нусры" осуществляется координация действий боевиков. С сирийской стороны в управлении сражением участвуют российские военные советники. В целом, получилось достаточно типичное сражение на истощение в духе весенней битвы в Северной Хаме в марте-апреле 2017 года. Нельзя не отметить, что пробивная сила ударных группировок боевиков существенно упала – в 2017 году их контрудар фактически обвалил фронт и создал угрозу для столицы провинции. Сейчас же им как максимум удается оттеснять САА, занимая разрушенные поселки, в которых крайне проблематично удержаться в силу того, что после отхода САА, такие населенные пункты начинают ровнять артиллерией и авиацией вместе с боевиками, в результате чего они несут потери как при штурме, так и при попытках удержать (наиболее яркий пример – занятие и оставление Кафр-Набуда).
Сейчас мы наблюдаем встречное сражение, где все возрастающую роль будет играть ресурсный потенциал сторон, который явно не в пользу боевиков. Сирийские источники заявляют, что только за 7 июня и только к югу от Кафр-Набуда было убито более 120 боевиков. Боевики заявляют, что потери САА в ходе их наступления 6-7 июня составили около 110-120 убитыми и ранеными.
Общая схема сражений в Северной Хаме и юго-западном Идлибе за последний месяц.
Причины активности боевиков понятны, наступление на Кафр-Набуда провалилась и САА подтягивала резервы для удара на Аль-Хабит, что создавало угрозу окружения Эль-Латаминской группировки. Ввиду этого используя те силы, которые были сконцентрированы для обороны выступа, наносится удар призванный как минимум сковать активность САА к западу от Хан-Шейхуна и сорвать наступление на Аль-Хабит. При удачном стечении обстоятельств, боевики конечно не откажутся от занятия Керназа. Но не достигнув этого 6-7 июня, выглядит не очень вероятным, что они смогут занять город в рамках идущего сражения на истощение. Для САА в некотором смысле такое развитие событий дает возможность перемолоть часть Эль-Латаминской группировки в ходе встречного сражения, что может облегчить последующие операции по освобождению Эль-Латамина, Кафр-Зиты, Морека и Хан-Шейхуна.
Российские военные советники участвующие в руководстве сражением.
На заднем плане можно заметить различные интересные антены.
Российский военный разведчик в долине Аль-Габ. На заднем плане батарея "Градов".
Российская военная разведка в Северной Хаме.
Сирийские резервы.
Военкор Олег Блохин в Керназе.
Хан-Шейхун.
Таль-Малех.
Авиаудары по Мореку.
Опорник САА уничтоженный смертником.
Смертник.
Колонна сирийской бронетехники.
Удары ВВС Сирии в районе Кафр-Набуда.
Тачанки и пехота боевиков преследуют отступающий из Джалмеха сирийский Т-72.
Сирийская пехота на отдыхе.
Полевой командир "Ахрар-аш-Шам" убитый при атаке на Керназ.
Пехота "Ан-Нусры".
"Силы Тигра" в Керназе.
Пленный боевик "Ан-Нусры" в Керназе.
Еще один.
Сирийские авианаводчики и штурмовые спецподразделения.
Известный футболист-оппозиционер Абдель Бассет аль-Сароут, убитый в ходе боев в Северной Хаме. Выступал за одну из банд ССА, а до этого за молодежную сборную Сирии
Был вратарем, но вместо мяча поймал пулю. Все больницы Идлиба уничтожены, взялись за футболистов!
Наступление "Ан-Нусры" на Керназ.
Здесь и ниже – последствия.
Мини-история – поездка к Керназу.
Осторожно, строго 18+.
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Асад должен уйти (с)
Плюс другие покойники из под Керназа и Хамамийята.
Любителям пошутить про "уничтожение боевиков на дальних подступах" отдельный привет.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Чёрная дыра» у военной базы США в Сирии: орды боевиков готовятся к захвату юга (ФОТО)
В концлагере у военной базы США продолжается активная преступная деятельность.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Как сообщают люди, вышедшие из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», в нём активизировалась вербовщики опекаемой Вашингтоном группировки «Джейш Магавир Ат-Таура».
«Пользуясь бедственным положением людей, не имеющих средств, чтобы кормить семьи, исламисты вербуют в свои бандгруппы мужчин в возрасте от 15 до 45 лет.
Обучение будущих боевиков осуществляется американскими инструкторами в лагерях подготовки, находящихся рядом с военной базой США «Эт-Танф». Сообщается, что среди переводчиков, приставленных к американским «учителям», много бывших террористов ИГИЛ*», — подчеркнул офицер.
«Они не скрывают, что группировка «Джейш Магавир Ат-Таура» готовится к захвату юго-восточных территорий Сирии и совершению диверсий в южных провинциях», — отметил собеседник «Русской Весны».
«Будущих боевиков сразу предупреждают, что их семьи, проживающие в «Эр-Рукбане», в случае неповиновения или предательства будут подвергнуты суровому наказанию. После завершения подготовки членов НВФ направляют в провинции Идлиб и Хама, где они в составе бандформирований, входящих в «Свободную сирийскую армию», участвуют в боевых действиях против Сирийской Арабской армии», — добавил военнослужащий.
«По имеющимся данным, их семьи, оставшиеся в “Эр-Рукбане” становятся заложниками и служат гарантией американским хозяевам в преданности боевиков. По словам очевидцев, многие боевики гибнут. При этом их семьи не получают никаких выплат и продолжают влачить жалкое существование, не имея возможности покинуть “Эр-Рукбан”», — подытожил собеседник РВ.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Под Ходейдой сбит MQ-9 Reaper
В районе Ходейды сбит ударный БПЛА американского производства MQ-9 Reaper.
PS. Касательно вчерашних видео в провинции Наджран – хуситы заявляют, что с 28 мая в ходе наступления убито и ранено более 350 солдат саудитов и различных наемников, уничтожено более 25 различных транспортных средств, включая ББМ и взяты различные трофеи (боеприпасы, стрелковое оружие, спецсредства и т.д.)
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