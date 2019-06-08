Рогозин предложил Китаю объединить усилия в создании лунной базы
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заниматься созданием лунной базы и сформировать совместную орбитальную группировку спутников зондирования Земли. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
«Надо понять, что у России и Китая есть большое будущее для взаимодействия. Много говорится по поводу лунной научной базы. Давно пора было бы приземлить эту идеологию, объяснить, что мы имеем в виду под лунной базой. Я понимаю, что мы имеем в виду.
Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин, обращаясь к представителю Китая Чжицзянь У.
Кроме того, Рогозин предложил создать единую группировку спутников дистанционного зондирования Земли и разделить в ней доли согласно участию каждой из сторон.
«Мы готовы выйти на совместный рынок, вплоть до того, чтобы создать совместную группировку дистанционного зондирования Земли. Вместе мы сможем многое», — сказал он.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1559932103