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Рогозин предложил Китаю объединить усилия в создании лунной базы

02:00. 8 июня 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:
Рогозин предложил Китаю объединить усилия в создании лунной базы | Русская весна

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заниматься созданием лунной базы и сформировать совместную орбитальную группировку спутников зондирования Земли. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Надо понять, что у России и Китая есть большое будущее для взаимодействия. Много говорится по поводу лунной научной базы. Давно пора было бы приземлить эту идеологию, объяснить, что мы имеем в виду под лунной базой. Я понимаю, что мы имеем в виду.

Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин, обращаясь к представителю Китая Чжицзянь У.

Кроме того, Рогозин предложил создать единую группировку спутников дистанционного зондирования Земли и разделить в ней доли согласно участию каждой из сторон.

«Мы готовы выйти на совместный рынок, вплоть до того, чтобы создать совместную группировку дистанционного зондирования Земли. Вместе мы сможем многое», — сказал он.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1559932103

Метки: Новости

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