По каким учебникам учил историю А.С. Пушкин?

Ведь мы видим, как, например, в „Сказке о золотом петушке” поэт пытается нам дать понятия о древней истории Руси. А чего стоит метафора учёного кота, ходящего „по цепи кругом”…

Никто не ставит под сомнение ни талант А.С. Пушкина, ни его воплощённый в стихах и прозе пророческий дар

Кайданов происходил из духовного сословия и учился, естественно, в Киевской духовной академии [Привет А.В. Пыжикову! – Прим. ss69100 .] , а также в Педагогическом институте. С 1808 года учёбу продолжил в заграничных университетах, в частности на философском факультете Гёттингенского университета, по окончанию которого был произведён в магистры.

Как известно многим, учителем истории в лицее где и учился Пушкин с 1811 по 1817 годы, был Иван Кузьмич Кайданов.

Тем не менее, курс истории, который Пушкин изучал в лицее – это официальная версия истории, созданная, как мы увидим ниже, под крайне жёстким контролем Романовых. Которой писатель так или иначе был вынужден следовать. Хотя, очевидно, познания Пушкина в истории вряд ли ограничивались лишь школьным курсом. Кстати, одним из символов официальной исторической науки того времени, помимо небезызвестных немцев, был, без сомнения, Карамзин. О нём также будет упомянуто ниже.



Гёттингенский университет в те времена был самым крупным в Европе, и, думаю, был скорее университетом масонства. Именно там Кайданов в 1810 году и стал членом петербургской ложи «Петра к истине». После возвращения в 1811 году был назначен адъюнкт-профессором Царскосельского лицея и преподавал историю А. С. Пушкину. Что интересно: и лицей был открыт в этом же году.

Кайданов был автором исторических учебников, по которым и учились в российских учебных заведениях. А некоторые из них даже перевели на другие языки: немецкий, французский, польский.

Так почему же о Древней Руси общество узнало от Карамзина, какой же истории учил Кайданов лицеистов Царскосельского лицея?



Источник.



И продолжение от другого автора.



Такой вопрос вполне естественно возникает, когда читаешь, что „Пушкин назвал Карамзина Колумбом, открывшим для своих читателей Древнюю Русь подобно тому, как знаменитый путешественник открыл европейцам Америку." (цит. по Ю.М. Лотман, „Карамзин" – СПб, Искусство 1997, с. 56.).

Или такие оценки: "Российское общество до XIX века почти не представляло себе, «откуда есть пошла Русская земля». Николай Карамзин, официальный историограф императорского двора, был первым, кто ответил на этот вопрос. Он открыл русскую историю для широкой публики, а летописи и сказания превратил в модное светское чтение." ("А.Н. Сахаров "Николай Карамзин. Колумб истории российской")

В чём дело? Почему никто ничего не знал о Древней Руси до публикации первых томов „Истории государства российского" Н. Карамзина? Ведь речь идет не о том, что он подробнее осветил какие-то вопросы, а ВПЕРВЫЕ ознакомил читателей с историей Древней Руси.

Именно так и должно быть по версии победы Петербурга над Московией в результате войны 1812 года. Они ещё не знали, что там у Московии в летописях и документах.

А вот после 1812 года началось массовая зачистка завоеванной территории Московии, в том числе изъятие исторических документов. По всей Московии в поисках рукописей рыщут товарищи из так называемого кружка графа Румянцева: «Объезды Строева, совместно с К. Ф. Калайдовичем, подмосковных монастырей для отыскания древних рукописей (1817-1820) обогатили науку ценными документами.» Будто бы "Поиски в монастырских архивах убедили Строева в обилии исторических документов, сокрытых от света и легко могущих погибнуть от невежества хранителей".



Ну да, если верить датировкам, документы прекрасно хранились по 300-700 лет, а тут вдруг благодетель объявился, спасать надумал… В 1823 г. он пропагандирует мысль о необходимости снаряжения археографической экспедиции и составляет обстоятельную программу систематического собирания, описания и издания рукописных памятников старины. Археографическая экспедиция становится постоянно действующим органом. Запомним: Павел Михайлович Строев – один из ключевых деятелей создания новой истории Романовых-Ольденбургских.

И всё же, почему ни Пушкин, ни другие не знали ничего о Древней Руси, ведь по официальной версии (см. "Историю учебников истории") будто бы с 1674 года неоднократно переиздавался "Синопсис", а с 1760 года якобы параллельно издавался упрощённый пересказ "Синопсиса" М.В. Ломоносовым под названием "Краткий российский летописец"? Получается, Пушкин и всё остальное светское общество – унылые двоечники? Нет. Просто легенда о древнем издании этих учебников – ложь и разводилово уважаемой публики.

Любое упоминание Романовых в истории Древней Руси и Московии до 1812 года – непреложный признак подделки документа, а тут повествование доведено аж до третьего царя династии Романовых: «Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале славянского народа, о первых киевских князьях, и о житии святого благоверного и великого князя Владимира всея России первейшего самодержца и о его наследниках, даже до благочестивейшего государя царя и великого князя Федора Алексеевича Самодержца Всероссийского в пользу любителей истории».

Поэтому любые варианты "Синопсиса", издававшегося якобы с 1674 по 1836 годы , а также его якобы его пересказ М.В. Ломоносовым "Краткий российский летописец" отправляются в корзину фальсификатов:

1760 г. Ломоносов Краткий российский летописец. (рассмотреть внимательнее и читать «Краткий российский летописец» М. Ломоносова на сайте РГБ)





Качество печати рекомендуется сравнить с образцами из деньгохронологической шкалы, ассигнациями 25 рублей 1769 и 1778 года и 10 рублей 1812 года:











1769 ассигнация 5 рублей 1778 ассигнация 25 рублей 1812 ассигнация 10 руб



Впрочем, вопрос качества печати не так важен. Главное, что до войны 1812 года у Романовых не было полной возможности узнать содержание летописей Московии, что было сделано только в результате экспедиций Строева 1817-1820 гг., затем конфискованные рукописи обработали и создали свою историю, в которой Романовы уже присутствуют и приклеены к истории Рюриковичей.



Поэтому ни Пушкин, ни другие представители светского общества, которые по официальной версии из "Синопсиса" или "Краткого российского летописца" должны были давным-давно узнать "откуда есть пошла земля Русская", оказались в полном неведении вплоть до откровений Карамзина.

Ведь все эти синопсисы и летописцы издавались по единой методичке обкома Романовых гораздо позже 1812 года. И не случайно, что конкурс на создание базового учебника истории Российской империи был объявлен только в 1831 году, когда рукописи Московии в основном уже были отсортированы, методичка отработана. Но приснопамятный "Синопсис" издавался вплоть до 1836 года. А в 1839 году наконец-то был утвержден учебник истории Устрялова, который император Николай-1 правил лично. Так создавалась история, которая во всех основных чертах воспроизводится до настоящего времени.

У читателя может возникнуть вполне закономерный вопрос: а кто же печатал все эти фальшивки, которые требуют применения массы разнообразных шрифтов?



Вот самый вероятный кандидат: филиал Британского библейского общества, созданный в 1813 году в Петербурге и в 1814 году переименованный в Российское библейское общество (к современному не имеет никакого отношения, сходство только по названию). Официальная задача – перевод Библии на языки разных народов (вот для чего много шрифтов); общий тираж изданных книг не менее полумиллиона экземпляров, но библейских следов их деятельности в первой половине 19 века пока не удалось найти.



Самое интересное, что на обыкновенный русский язык Библию в итоге перевели только в конце 19 века. Таки чем они там занимались на самом деле?

Последний, 12-й том "Истории государства российского" Н.М. Карамзина был издан в 1829 году, уже после его смерти, и доведён до Бориса Годунова и Смутного времени. Романовы там ещё не значатся.

Поэтому не будет преувеличением сделать вывод что методичка обкома концепция истории Романовых как преемников Рюриковичей сформулирована в период 1816 – 1831 гг.



ИСТОЧНИК

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