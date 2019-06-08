Папуасы из племени скелетов

Племя папуасов, о котором пойдет речь в данной статье, не имеет общепринятого названия. Часто его называют племенем скелетов из-за местных обычаев раскрашивания тела белой и черной краской с целью имитации вида скелета. Племя живет в деревне Миндима в горной провинции Чимбу Папуа – Новой Гвинеи. Как гласит местная легенда, людей этого племени поедал злой лесной дух Омо Масалаи. Тогда они решили сами прикинуться духами, чтобы изгнать злого духа. До сих пор ритуал по изгнанию злого духа повторяется во время религиозного праздника. Люди перекрашиваются в скелетов и гонятся за человеком, который обряжается в злого духа.

Далее – подборка фото, где показан ритуал изгнания злого духа и подготовка к нему. В подборке использованы работы следующих фотографов: Brent Stirton (brentstirton.com), Rita Willaert (flickr.com/photos/rietje/), Eric Lafforgue (ericlafforgue.com).