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О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе

09:41. 8 июня 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА ФАН @ Николай Стариков

На минувшей неделе новостные ленты принесли то, что подавалось как сенсация. Были опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между Германией и СССР.

«Впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов», — сообщил портал History Foundation.

Также в сообщении указывалось, что публикация этих документов сделана в книге «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».

Причем подавалась эта информация как вклад в борьбу с фальсификацией истории, коей страдают вполне конкретные наши западные «партнеры» вкупе с их либеральными симпатизантами внутри России. То есть дело вроде благое, документы опубликовали, указали, что Договор о ненападении с Германией был вынужденной и верной мерой. Казалось бы, что еще надо?

Однако в целом публикация оставила очень двойственное впечатление. При этом по факту она, как ни странно, никак не поможет бороться с извращением исторических фактов.

О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе. Колонка Николая Старикова

«Дорогой читатель, наши книги призваны снабдить вас знаниями и аргументами в защите нашей страны на арене политической, военной и информационной. Недостаточно глубокое знание оппонентов и собственные просчеты стоят нам слишком дорого.

«В мире нет ничего нового, за исключением истории, которой вы не знаете», — говорил американский президент Гарри Трумэн», — пишет в предисловии к книге с опубликованными «секретными протоколами» Вероника Крашенинникова.

Однако, судя по поднявшейся после публикации информационной войне, аргументов добавили как раз тем, от кого надо информационно защищать нашу страну и историю. Вот, к примеру, как лихо реагирует финансируемая немецким правительством, но на самом деле отстаивающая интересы правительства американского радиостанция и ресурс «Дойче велле» («Немецкая волна»).

«Само существование этого секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией, известному как пакт Молотова — Риббентропа, в Москве многие десятилетия отрицали.

Этот договор обговаривал территориальные и организационные детали раздела Восточной Европы: к Советскому Союзу отходили часть Польши, прибалтийские страны и Бессарабия, а Гитлер, получив, что называется, «карт-бланш», спустя всего неделю после его подписания напал на Польшу. Так началась Вторая мировая война», — сообщает издание.

О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе. Колонка Николая Старикова

Мы видим, что благодаря, да-да, благодаря публикации якобы найденных «секретных протоколов» наши противники с удовольствием повторили весь спектр вздорных и фальшивых обвинений. Мы разберем их чуть ниже, а пока просто зафиксируем этот факт: от публикации в нашу сторону полетело больше исторических пуль. Отличная мера в защите исторической правды, ничего не скажешь!

Публикация «секретных протоколов», на мой взгляд, свидетельствует о глубочайшем непонимании в нашей стране принципов работы информационного оружия! Вы только соглашаетесь, что вы договаривались хоть о чем-то с Германией, как на вас сразу вешают всех гитлеровских собак. И скажут, что «Сталин равен Гитлеру», а «СССР виноват во Второй мировой наравне с Третьим рейхом». О своих точно таких же договорах с Гитлером и таких же действительно секретных протоколах наши западные «партнеры» скромно умалчивают. Потому что знают, как работает информационная машина, как устроена голова обывателя.

Огромный шум с очередным «признанием вины», хоть и замаскированный под историческую правду, нанесет России не меньший ущерб, чем возложение на себя вины за расстрел польских офицеров в Катыни и Медном. Вопреки, кстати, решению Нюрнбергского трибунала, который четко указал, что их расстреляли нацисты.

О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе. Колонка Николая Старикова

Большие сомнения в том, что эти протоколы подлинные, остаются и сейчас. Напомню, что впервые в СССР признал их существование человек, который был прямым врагом нашей страны и агентом наших противников. Это «прораб» перестройки, ближайший соратник Михаила Горбачева, Александр Яковлев в декабре 1989 года на II Съезде народных депутатов представил «доказательства» существования «Секретных протоколов». В виде копии с якобы немецкой фотокопии. Почему тут же, как говорится, сходу, не были опубликованы советские экземпляры протоколов? Почему их «нашли» спустя годы и десятилетия? Оригиналы искали и якобы не могли найти ещё при Горбачеве, а затем и при Ельцине. И вот нашли. Нашли?

Даже если они и настоящие, публиковать их совершенно не было никакой нужды. Врагов России вы этим на свою сторону не переведете, а друзьям станет сложнее отстаивать интересы нашей страны на информационном фронте.

Даже если протоколы подлинные, то в их заключении нет никакой странности. Так поступали все дипломаты во все века — засекречивали договоры целиком (например, польско-германский «пакт» Гитлера — Пилсудского от 1934 года), засекречивали отдельные статьи и протоколы. И пактом «там» называют только наш договор, а свои пакты с Берлином всегда величают договорами!

Как мы видим на примере той же самой статьи «Дойче велле», сами документы никому читать не предложат, сразу постараются в рот положить разжеванную трактовку. Извратив смысл, подтасовав факты.

О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе. Колонка Николая Старикова

Судите сами. Еще раз, что написали наши «немецко-американские» оппоненты: «К Советскому Союзу отходили часть Польши, прибалтийские страны и Бессарабия, а Гитлер, получив, что называется, «карт-бланш», спустя всего неделю после его подписания напал на Польшу».

Читаем текст. И видим, что ничего подобного там не написано. Совсем.

«В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств, <…> северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и России».

Где тут хоть слово, что к СССР отходит Прибалтика?

«В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и России будет приблизительно проходить по рекам Нарева, Висла и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия».

Где тут хоть слово о том, что к СССР отходит часть Польши?

О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе. Колонка Николая Старикова

«Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях».

Где тут написано, что Бессарабия, то есть Молдавия, оккупированная Румынией в 1918 году и до того столетие являвшаяся частью Российской империи, «отходит» к СССР?

Поэтому, подводя итог публикации так называемых «секретных протоколов», снова хочется задать вопрос, который с трибуны Госдумы осенью 1916 года выкрикнул в вечность глава кадетов Павел Милюков.

Что это — глупость или измена?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104488

Метки: блог

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