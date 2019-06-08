Новости Украины и Новороссии 08 июня 2019
- 08:30 Глава «Газпрома» озвучил «первый и главный вопрос» к Украине.
- 07:00 Львов: украинцам предложили пережить «на собственной шкуре» беды жителей Донбасса (ВИДЕО).
- 06:30 «Хороший мальчик для Запада»: Сколько Украина будет терпеть действия Зеленского? (ВИДЕО).
- 04:35 МВД ЛНР продолжает работу по упрощению выдачи российских паспортов — подробности.
- 01:38 «В своё время не было никакой Украины» — Путин назвал русских, украинцев и белорусов одним народом.
- 00:25 В ДНР принимают меры для ускорения выдачи российских паспортов.
- Вчера 23:19 Грозный-грозный жук Юра.
Глава «Газпрома» озвучил «первый и главный вопрос» к Украине
«Газпрому» нужны основания необходимости поддержания в рабочем состоянии мощностей газотранспортной системы (ГТС) на границе с Украиной — и для этого нужен, прежде всего, не контракт на транзит, а контракт на поставку газа на Украину, заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Говорят: договор на транзит, на транзит, на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос — это прямой договор на поставку российского газа на Украину», — заявил он. При этом, если не будет контракта на поставку газа, «это значит, что у нас и обязательств не будет».
«И тогда к украинской стороне первый и главный вопрос — а что с контрактом на поставку газа со стороны России по прямому контракту? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И тогда понятно — ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот.
Вот об этом мы, в том числе, сейчас и говорим. А это значит, с украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем», — сказал Миллер.
«Это технологически очень серьёзно. Та картинка, которую мы сейчас имеем по обязательствам, по тем контрактам — транзитному и поставочному, — мы все эти мощности потенциально держим. А если этих обязательств не возникает, в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину (мы уж не говорим какой объём там) — это, в том числе, вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины», — добавил глава «Газпрома».
Комментируя состоявшиеся в пятницу переговоры с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, Миллер сказал:
«Вы же понимаете, что-то это были представители конкретной партии. Вы слышите абсолютно здравые, абсолютно понятные предложения. Тем более некоторые люди, вы знаете, имеют опыт работы в энергетическом бизнесе, очень хорошо понимают ситуацию. Кстати, они очень хорошо понимают риски».
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Львов: украинцам предложили пережить «на собственной шкуре» беды жителей Донбасса (ВИДЕО)
Для мирного жителя Донбасса, пережившего ужас войны, собрать чемодан и отправиться куда глаза глядят — это горький жизненный опыт. Для жителя Львова — увлекательный «квест». Собрать все вещи нужно за пять минут, главное не забыть про деньги и паспорта. Об этом расскаали в эфире западноукраинского телеканала ZIK.
Разница в том, что люди из Донбасса делали все это под обстрелами оккупантов с той самой Западной и центральной Украины — Львовщины, Тернопольщины, Киевщины. А во Львове это назвали «социальный квест». И название же подобрали! «Вмести свою жизнь в чемодан».
«Папка с документами, деньги, ключи от дачного домика, что-то на память… В целом около двадцати пунктов, которые нужно очень быстро собрать в багаж», — говорится в сюжете.
В одном из помещений, предоставляемых организаторами, желающим испытать все на себе предлагается прибор виртуальности реальности. Надев его, человек может увидеть контрольно-пропускной пункт, вокзал, город. И даже свою будущую жизнь в арендованной квартире.
«На нашей инсталляции человек должен пройти символично путь переселенца. То есть, таким образом, люди, которые не сталкивались с переселением, прощанием с домом в связи с войной, могут ощутить на себе то, что пережили более миллиона наших граждан, которых застала война и аннексия Крыма», — считают организаторы из Львова, которые постарались передать свои представления о войне посредством инновационных технологий.
Собрать чемодан мало — нужно пережить унижения со стороны украинских карателей, пересекая блокпосты, выдержать очереди с маленьким ребенком, или сутки без еды и воды.
«Собирали свои чемоданы под обстрелами и прямыми попаданиями в дом.
Собирал муж — ребенок был растерян. У нас мальчик-пианист играл на пианино. Мы думали, он сошел с ума. Оказывается, выплескивал эмоции. Потом нам пересылали вещи, мы очень радовались, как и все, кто это пережил — и запахам дома, каким-то мелочам, каким-то вещицам из прошлой жизни», — рассказала беженка из Донбасса Наталья Жеребцова.
«Примерить образ жизни переселенцев во Львове можно до 23 июня. После этого инсталляция направится в Одессу», — говорится в сюжете. А как насчет того, что жители Донбасса живут под обстрелами шестой год и продолжают жить до сих пор?
Как сообщала «Русская Весна», Генпрокуратура Украины признала использование ВСУ на Донбассе незаконным, однако это не останавливает украинских оккупантов от дальнейших провокаций и уничтожения мирного населения республик.
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«Хороший мальчик для Запада»: Сколько Украина будет терпеть действия Зеленского? (ВИДЕО)
Зеленский был вынужден говорить о том, что Украина держит курс в НАТО, когда отчитывался Столтенбергу и Туску, потому что ничего другого не мог сказать. Украина полностью зависит от Европы и Запада как экономически, так и финансово.
Киевская журналистка и телеведущая Юлия Литвиненко в интервью украинским СМИ заявила, что российский рынок закрыт для украинцев, поэтому у Зеленского нет другого выхода, кроме как дальше двигать Украину в НАТО, как это делали его предшественники.
«Сегодня, к большому нашему сожалению, мы не самодостаточная в финансовом смысле страна», — подчеркнула Литвиненко.
Она раскритиковала нынешнего президента за его слова о «неготовности» украинцев к такому шагу и сравнила Зеленского с другим украинским политиком Николаем Азаровым, который в свое время тоже не торопился собирать референдум.
«Сидя на велотренажере и рассуждая о референдуме, он напомнил мне Николая Яновича Азарова, который тоже переубеждал нас, что мы не готовы вступить, не готовы бизнесмены, товары не стандартизированы, — сказала она.
Нет смысла говорить о референдуме, потому что Зеленский не продемонстрировал своих лидерских качеств человека, который «будет задавать тон и новые концепции».
«Возникает вопрос: сколько еще украинское общество, которое представляет Зеленский, будет терпеть эти попытки Зеленского быть “хорошим мальчиком” в глазах и Запада и своих избирателей?» — спросила она, отметив, что поездка нового президента в Брюссель — это не более, чем попытка «зачекиниться». Журналистка уверена: никакой работы на самом деле нет.
По ее словам, Украина не должна защищаться, она должна определиться — хотим ли мы лидерских позиций в лоне Европы, в Европейском союзе или нет.
Однако самой большой проблемой Зеленского она считает все же не отсутствие лидерских качеств.
«Вы знаете, что будет самой большой проблемой Зеленского и его предшественников так называемых? То, что ценят в Великобритании, то, что делает Европу — Европой, Соединенные Штаты — Соединенными Штатами, — это традиция наследования. Не наследственности, не передачи своим власти, а именно признание важными факторов, которые были и в дипломатии. “Чуваков” и “чувих” там не было, была определенная дипломатическая культура. Если вы решили, что война нам не нужна, давайте найдем этот инструмент дипломатичный решения ситуации на Донбассе», — подытожила она.
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МВД ЛНР продолжает работу по упрощению выдачи российских паспортов — подробности
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», 6 мая 2019 года на территории Луганской Народной Республики начат процесс приема документов для получения российского гражданства.
Руководством Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики постоянно проводится работа по оптимизации данного процесса, сообщили «Русской Весне» в пресс-службе полиции Луганска.
Одним из основных условий оптимизации является взаимодействие Министерства внутренних дел Республики с другими исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления ЛНР.
В настоящий момент, в Луганской Народной Республике ведется прием документов для получения гражданства РФ в Управлении миграционной службы МВД ЛНР, 17-ти подразделениях миграционной службы территориальных органов внутренних дел.
Также, благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики, для удобства граждан, открыты дополнительные пункты приема документов для получения гражданства Российской Федерации:
► в г. Луганске — Центр административных услуг (ул. Коцюбинского, 14. График работы: понедельник-четверг: 8.00–17.00, пятница: 8.00–15.45, суббота: 8.00–13.00, воскресенье: выходной);
► в г. Антраците — Отдел «Центр предоставления административных услуг» здание Администрации г. Антрацита и Антрацитовского района (г. Антрацит ул. Ленина 1, График работы: понедельник — четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, суббота-воскресенье — выходной)
► в г. Свердловске — Дворец культуры им. Свердлова (ул. Энгельса, 45. График работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13. 00, суббота-воскресенье — выходной);
► в г. Ровеньки — здание Администрации г. Ровеньки (ул. Ленина, 41, кабинет № 12. График работы: понедельник — четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45, суббота-воскресенье — выходной).
Данная практика будет продолжена. Совместная работа МВД ЛНР, исполнительных органов ЛНР и органов местного самоуправления Луганской Народной Республики ведется постоянно.
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«В своё время не было никакой Украины» — Путин назвал русских, украинцев и белорусов одним народом
Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал украинцев и русских одним народом и добавил, что изначально «не было никакой Украины».
«Я считаю, что белорусы, русские и украинцы — единый народ, много раз об этом говорил. В свое время не было никакой Украины.
Когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, они же не входили как украинцы, а как русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими. Потом с развитием Украины она формировалась на окраине империи.
Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного», — заявил Путин.
Также он добавил, что перед Первой мировой войной страны, готовившиеся к конфликту с Россией, «начали развивать идею украинской идентичности, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать».
«Ну и у части населения действительно сформировалась собственная идентичность. Ничего здесь страшного нет, это естественный процесс. Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением», — сказал президент.
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В ДНР принимают меры для ускорения выдачи российских паспортов
Штат миграционной службы МВД ДНР будет расширен из-за большого числа желающих подать документы для получения российских паспортов.
Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин.
«Паспорта РФ люди ждали пять лет. У нас есть ажиотаж с очередями, тем не менее шаги постоянно предпринимаются. Конечно же, нужно увеличивать территориальным подразделениям миграционной службы штатное расписание. Уже идет отбор сотрудников, и штат будет увеличен», — сказал он.
Пушилин отметил, что выдача первых паспортов РФ жителям ДНР ожидается уже этим летом.
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Грозный-грозный жук Юра
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Здесь Володя-питерский не прав. Украина есть.
Россия не выдержит, если это один народ сразу и сейчас.