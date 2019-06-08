Не факт! Выпуск №148
Старая #Ладога – первая русская каменная #крепость. На протяжении нескольких столетий город был «северными воротами» Руси . По одной из версий, именно в этих местах состоялось знаменитое «призвание варягов». В 1164 году огромный шведский флот неожиданно подошёл к стенам Ладоги. Программа #НеФакт выяснит, как небольшому гарнизону удалось остановить шведское вторжение? Правда ли, что Ладога – первая столица Древней Руси? И почему именно в Старой Ладоге впервые на Руси были построены каменные укрепления?
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