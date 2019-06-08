Мы по уши в пластике. И что с этим делать?

Концептуал СМИ Эксперимент глобального масштаба

Куда девается весь тот пластик, что мы используем? Что случается с полиэтиленовыми пакетами, которые нам заботливо предоставляют в магазинах? Какова судьба фантиков, одноразовых стаканчиков, трубочек для питья и упаковок для шампуня. Кажется, что это незаметные, маленькие, ничего не значащие отходы, но по итогу средний житель Земли выбрасывает 70 кг пластика в год, большая часть которого никогда не будет переработана. Добавьте к этому ещё и промышленный мусор и получатся миллиарды тонн неразлагаемого материала, который ежегодно выбрасывают в окружающую среду. Учёные считают, что накопление такого количества пластика в природе – это опасный и неконтролируемый эксперимент глобального масштаба. И сейчас вы узнаете почему…



Аспекты здорового образа жизни – в книгах:

Теория адекватного питания и трофология, Уголев Александр Михайлович



Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.

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