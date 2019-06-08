ЧерноНЕбыль // Константин Сёмин

Итак, Чернобыль. Совместный ребенок двух гигантских медиакорпораций — WarnerMedia и Comcast. Да, HBO и Sky — это всего лишь их мелкие подразделения. Если бы вам сказали, что какой-нибудь сериал снимали ВГТРК и 1 канал, вы бы, наверное, назвали его пропагандой, правильно? А здесь ну ничего похожего, верно? Чистый бизнес. Рыночек взял и сам собой сделал, да?



Главное, что меня поражает, выводит из себя, заставляет вскипать мою кровь — это реакция. Я не про мировую популярность Чернобыля, я про реакцию нашей аудитории. Есть поговорка про божью росу. Так вот мы и так в этой росе по самое горло, но радостно визжим и требуем добавки. Отличный сериал! Правдиво показано! Сочувствие к ликвидаторам! Наши так не умеют! Да вы заболели. Вы что — слепые? Вы глухие? Вы не понимаете, что с вами делают?



Художественные приемы для нагнетания напряжения:

https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.ph…



Воспоминания Легасова:

http://www.pseudology.org/razbory/Leg…







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#КонстантинСемин #АгитПроп #Чернобыль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LTDEG1FvFEQ