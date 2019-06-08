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Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда

10:46. 8 июня 2019 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:


Дастину Оливеру сообщили о брошенной собаке, и когда он приехал, то обнаружил питбуля, свернувшегося калачиком на матрасе в ожидании хозяев, которые и не думали возвращаться. Оливер работает в общественной организации Detroit Youth & Dog Rescue, занимающейся спасением животных и бездомных молодых людей. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Хозяева собаки вернулись, чтобы забрать еще кое-какие вещи, но пса, которого Оливер назвал Бу, оставили. «Они оставили то, что не хотели брать с собой, в том числе и Бу», — рассказывает Оливер. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Поначалу пес вел себя осторожно, не подпуская Оливера слишком близко. Тот, чтобы не разрушить доверие к человеку, решил не спешить. В итоге мужчина остался с Бу до часу ночи, разговаривая с ним и пытаясь приблизиться. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда «Я думаю, он был не уверен в людях. Мне кажется, он ждал, что его семья вернется и заберет его», — рассказывает волонтер. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Он вернулся на следующее утро с завтраком для своего нового друга — двумя макмаффинами с сосисками и двумя хашбраунами. Бу проглотил все это в один присест. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда В конце концов одним из вечеров Оливеру удалось надеть поводок на Бу. Потом они провели вместе 45 минут, просто общаясь. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда «У нас просто была беседа, у меня с Бу. Я сказал ему, что все это пройдет и никто больше не обидит его», — вспоминает Оливер. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Потом настало время показать Бу ветеринару. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Пока все это происходило, история о судьбе Бу разошлась по социальным сетям. Тысячи людей делились той самой первой фотографией на матрасе, и поступало много предложений взять Бу в новую семью. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Люди также начали присылать пожертвования, что для Бу было прекрасной новостью, потому что оказалось, что у пса сердечный гельминт. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда По словам Оливера, собаки, которых он спасает, часто страдают различными заболеваниями. Хозяева часто бросают их, потому что не могут позволить себе услуги ветеринара. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда Часы, проведенные рядом с брошенным псом, не прошли даром и окупились сторицей. Как только Бу услышал голос Оливера в ветеринарной клинике, он тут же прибежал обниматься. Брошенная собака месяц не могла поверить в то, что хозяева уехали навсегда «Он прошел через большие перемены. Это типичный американский питбультерьер — очень доверчивый, любящий, отходчивый и постепенно выползающий из своей раковины», — говорит Оливер. «Я просто демонстрирую ему любовь, внимание и заботу, которую даю всем моим собакам», — добавляет он. Пока Бу лечат от гельминта, он будет под опекой патронатной семьи. Как только ему станет лучше, общественная организация найдет ему постоянную семью среди местных жителей. По словам Оливера, история Бу доказала, что, если вкладывать сердце и душу во что-то, тебе воздастся.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/broshennaja_sobaka_mesjac_ne_mogla_poverit_v_to_chto_khozjaeva_uekhali_navsegda/2019-06-07-70662

Метки: животные и растения

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