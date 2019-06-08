1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Средняя Азия и Азербайджан
09:38. 8 июня 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. Крым
Ташкент
В целом люди на улице были очень дружелюбны и совсем не стеснялись камеры
Часто я гулял рано утром, перед тем, как начинались наши экскурсии. Нашим гидам это не понравилось, но меня никто никогда не останавливал.
Мужчины в парке
Женщина с зонтиком
Наши гиды за завтраком. Мы не могли желать лучших гидов. Две веселые барышни, которые свободно говорили по-английски. Они все отлично организовали. Интурист был довольно строгой организацией в советские времена, но мы не испытали этого на самом деле.
Двое мужчин на параде
Девушки на параде
Юные пионеры
Юные пионеры
Работница чаеразвесочной фабрики
Уличная торговля книгами
ГАИ
Люди на рынке. И вновь нет проблем с фотографированием людей. Это был рынок, где торговцы могли продавать свою продукцию. В непосредственной близости от рынка были небольшие предприятия, такие как сапожная и часовая мастерские и т. д.
Трое мужчин на рынке
Девушка на рынке
Перед обувной мастерской
Сапожник в небольшой мастерской рядом с рынком
Сапожник. Настоящий мастер за работой
Сапожник. В мастерской работали 2 сапожника
Сапожник
Ремонт фотоаппаратов
Из Ташкента мы вылетели в Самарканд
Старик, рано утром. Часто рано утром перед началом экскурсий я ходил гулять. Это было лучшее время для фотографирования.
Одно из множества красивых зданий Самарканда
Два солдата. На заднем плане мечеть в процессе реставрации
Вход в мечеть. Старые здания были в очень хорошем состоянии и восстановлены. Часто они использовались как музей. Вы должны были заплатить небольшую плату за вход
Дед с внуком
Дети играют
Дети играют. Детские игры универсальны
Тележка, запряженная осликом на рынке
Характерная улица в старой части города
Из Узбекистана мы вылетели в Азербайджан
Гавань. Гиды немного нервничали, когда я сделал эту фотографию; в гавани было несколько военных кораблей
Магистраль. В некоторых городах все еще использовались троллейбусы
Люди на улице
В старом городе
Таинственная леди