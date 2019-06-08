1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Средняя Азия и Азербайджан

ТашкентВ целом люди на улице были очень дружелюбны и совсем не стеснялись камерыЧасто я гулял рано утром, перед тем, как начинались наши экскурсии. Нашим гидам это не понравилось, но меня никто никогда не останавливал.Мужчины в паркеЖенщина с зонтикомНаши гиды за завтраком. Мы не могли желать лучших гидов. Две веселые барышни, которые свободно говорили по-английски. Они все отлично организовали. Интурист был довольно строгой организацией в советские времена, но мы не испытали этого на самом деле.Двое мужчин на парадеДевушки на парадеЮные пионерыЮные пионерыРаботница чаеразвесочной фабрикиУличная торговля книгамиГАИЛюди на рынке. И вновь нет проблем с фотографированием людей. Это был рынок, где торговцы могли продавать свою продукцию. В непосредственной близости от рынка были небольшие предприятия, такие как сапожная и часовая мастерские и т. д.Трое мужчин на рынкеДевушка на рынкеПеред обувной мастерскойСапожник в небольшой мастерской рядом с рынкомСапожник. Настоящий мастер за работойСапожник. В мастерской работали 2 сапожникаСапожникРемонт фотоаппаратовИз Ташкента мы вылетели в СамаркандСтарик, рано утром. Часто рано утром перед началом экскурсий я ходил гулять. Это было лучшее время для фотографирования.Одно из множества красивых зданий СамаркандаДва солдата. На заднем плане мечеть в процессе реставрацииВход в мечеть. Старые здания были в очень хорошем состоянии и восстановлены. Часто они использовались как музей. Вы должны были заплатить небольшую плату за входДед с внукомДети играютДети играют. Детские игры универсальныТележка, запряженная осликом на рынкеХарактерная улица в старой части городаИз Узбекистана мы вылетели в АзербайджанГавань. Гиды немного нервничали, когда я сделал эту фотографию; в гавани было несколько военных кораблейМагистраль. В некоторых городах все еще использовались троллейбусыЛюди на улицеВ старом городеТаинственная леди

Источник: https://humus.livejournal.com/6666816.html