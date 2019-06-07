VII Сибирский фестиваль РОДной культуры “РОДНИКИ”

Сибирский фестиваль РОДной культуры “РОДНИКИ” https://vk.com/rodniki_fest



Сибирь – место, где рождается будущее



«РОДНИКИ» – один из самых массовых фестивалей в Сибири, посвящённых родной культуре, русским традициям, этническим ценностям.

В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз и снова на самой макушке лета 18 – 21 июля. Место проведения – живописный берег озера в Экокультурном природном парке «Малинки» https://vk.com/club179932307



Цель фестиваля привлечь внимание жителей Новосибирск и гостей нашего города к родной культуре, познакомить их с обычаями и традициями своего народа. Создать пространство для культурного объединения, укрепления и сплочения на основе родных традиций.

Это уникальная возможность за несколько дней увидеть все грани неповторимого, удивительного и богатого наследия Предков. На время фестиваля Экокультурный природный парк «Малинки» https://vk.com/club179932307 превратится в настоящую русскую деревню, где поселятся мастера всем нам знакомых, а также уже почти забытых ремесел.

Здесь развернется широкая ярмарка с уникальными товарами ручной работы, с песнями, плясками и хороводами. Тут можно будет найти уникальные вещи и обереги, выполненные традиционными способами. Мастера, хранители традиций поделятся тайнами ремесла на мастер-классах. У них можно научиться делать украшения, ткать, рисовать, резать по дереву, шить и украшать традиционную одежду и многому другому.

Для мужчин будут проведены мастер-классы и тренировки по различным воинским и боевым искусствам. А для женщин – гимнастика славянских чаровниц, мастер-классы по изготовлению природной косметики, традициям русской кухни и различным видам рукоделия. Кроме того, пройдет показ славянской одежды: рукодельницы из различных мастерских представят свои коллекции современных нарядов в славянском стиле, которые можно носить и сегодня.

Для юных участников фестиваля все дни будет работать детская площадка. Мы за Возрождение древних знаний и ремёсел и их передачу новому поколению!

На ярмарочной площади можно будет поучаствовать в играх, хороводах, забавах, состязаниях, спеть песню или сплясать, показать свой задор и удаль. А вечером – принять участие в традиционной вечёрке. У ночного костра попеть песни и послушать древние сказы.

Сибирский фестиваль родной культуры «Родники» – это не просто праздник народного гуляния. Это огромная, интересная, фантастическая площадка русской жизни! Это новый этап понимания и осознания своей культуры, новый шаг в будущее.

Вход на фестиваль и мастер-классы свободный.

Территория фестиваля свободна от никотина и алкоголя. Питание вегетарианское.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w-dw3hyxLTg