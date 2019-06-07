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В Москве арестовали журналиста “Медузы”

12:41. 7 июня 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
При нем были найдены пакетики с мефедроном, а у него дома еще заначка.
Голунова обвиняют в сбыте наркотиков. Рукопожатная общественность вопит, что ему все это подборосили, а на самом деле его задержали за расследования связанные с микрофинансовыми организациями или же коррупцией московских чиновников.



















Да тут ему целую лабораторию подкинули!

Комментарий МВД:

06 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91-й УПК РФ.
Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводится следственные действия с участием его адвоката.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5048390.html

Метки: криминал, Москва, СМИ

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