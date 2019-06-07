В Москве арестовали журналиста “Медузы”

В Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова.При нем были найдены пакетики с мефедроном, а у него дома еще заначка.Голунова обвиняют в сбыте наркотиков. Рукопожатная общественность вопит, что ему все это подборосили, а на самом деле его задержали за расследования связанные с микрофинансовыми организациями или же коррупцией московских чиновников.Да тут ему целую лабораторию подкинули!Комментарий МВД:06 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91-й УПК РФ.Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводится следственные действия с участием его адвоката.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5048390.html