Главная » История, Мировоззрение, Политика

Советский Союз: истоки и механизмы распада

08:46. 7 июня 2019 Просмотров - 262 3 коммент. Опубликовал:
Почему при Сталине СССР не только не разваливался, но и повсеместно укреплялся?

В том числе и потому, что на благо общества работали все. Даже либералы.

Когда же подсистему страха за воровство и вредительство разрушили – началась деградация власти, а с ней – и страны. Об этом – в рассказе А.И. Фурсова.

***

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4492801.html

Метки: Запад, история, КПСС, либералы, партия, правительство, система, советский, ссср, Фурсов, экономика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
От Беловежского консенсуса к консенсусу Крымскому
...СССР, согласившегося с распадом Союза, подтвержденного потом расстрелом...сферы государственных границ Советского Союза. Общественный консенсус базировался... на укрепление государственного механизма. Затихла война на...стоял у их истоков, полностью разочаровались ...
Владимир Терещенко. О творцах, дворцах и глупом государстве
...отстало… и заплатило. Советский Союз попробовал быть хорошим в ...конструктивизма. Хочется припасть к истокам, то есть содрать, что... А вот зачем подобный механизм режиссеру (работнику киностудии), ...протяжении всего советского периода и после распада СССР творцы...
Бэкграунд, выпуск-302 за 20 апреля 2013
... понятно, — и это показали сам механизм создания суда и его работа..., что именно США стояли у истоков послевоенного восстановления германской промышленности, в... это для людей. Сегодня, после распада советского союза, в современной рыночной Украине наряду...
Евгений Тарасов. Новолетие 7527 от Сотворения Мира в Звёздном Храме как связь времён
...пор не знают об истоках нашей великой цивилизации. ... социальным оружием – социальным механизмом, который позволяет успешно покорять...по общим интересам, которая распадается сразу, когда мы эту...мелкие кусочки по примеру Советского Союза возникают проблемы. В ...
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
... сделать страну лучше. Механизм развития истерии прост: любая...прогнозируют России крах и распад. Количество же сайтов...которая в свое время разрушила советский союз – «так жить нельзя».... силами. Стоял у истоков формирования независимых, неправительственных ...
Идеология и практика антисоциалистической стратегии и тактики США
... стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря" свидетельствует...Второй мировой войны. Истоки реставрации капитализма в СССР... плановый механизм социалистического хозяйствования и рыночный механизм капитализма привели...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 645 460
    Андрей Чигрин 7 июня 2019 в 10:04

    Главное для Москвы – сохранить статус. Любым способом сохранить беЗконтрольное обжорство, беЗнаказанность воровства и подлога. Она будет по прежнему выдумывать …-измы и флаги, говорить на непонятном языке, чтобы выглядеть наукообразной. Будет гнобить и развращать народы, сажать и расстреливать, травить и плясать на трупах. Русскому народу не нужна Москва-столица – злобная мачеха. Нам нужна Родина-Мать!

    Ответить
    0
  • 356 168
    Вячеслав 7 июня 2019 в 10:16

    В какой хозяйственной позе сидит лектор вальяжно развалившись в кресле и вещает этот сытый демагог поучая высокомерно о механизмах развала СССР, а что же ты под танки не лег в 1991 году правильный ты наш. А готов ли ты ради Родины вот такие тачки возить как на фото выше или только пальцем по столу уничижительно стучать может. Можно и не отвечать, определенно по его стилю поведения он с презрением относится и к человеку который сидит напротив и ко всем рабочим, пустослов

    Ответить
    2
    • 2284 346
      ХОХОЛВячеслав 7 июня 2019 в 11:07

      Вот это в ЯБЛОЧКО.
      Чел. в жизни тяжелее стакана ничего не поднимал и поучает работать.
      Пригласите Чикатило или Пичужкина пусть поучит этике и эстетике морали и любви.

      Ответить
      -1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)