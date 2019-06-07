Советский Союз: истоки и механизмы распада
08:46. 7 июня 2019 Просмотров - 262 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Почему при Сталине СССР не только не разваливался, но и повсеместно укреплялся?
В том числе и потому, что на благо общества работали все. Даже либералы.
Когда же подсистему страха за воровство и вредительство разрушили – началась деградация власти, а с ней – и страны. Об этом – в рассказе А.И. Фурсова.
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Главное для Москвы – сохранить статус. Любым способом сохранить беЗконтрольное обжорство, беЗнаказанность воровства и подлога. Она будет по прежнему выдумывать …-измы и флаги, говорить на непонятном языке, чтобы выглядеть наукообразной. Будет гнобить и развращать народы, сажать и расстреливать, травить и плясать на трупах. Русскому народу не нужна Москва-столица – злобная мачеха. Нам нужна Родина-Мать!
В какой хозяйственной позе сидит лектор вальяжно развалившись в кресле и вещает этот сытый демагог поучая высокомерно о механизмах развала СССР, а что же ты под танки не лег в 1991 году правильный ты наш. А готов ли ты ради Родины вот такие тачки возить как на фото выше или только пальцем по столу уничижительно стучать может. Можно и не отвечать, определенно по его стилю поведения он с презрением относится и к человеку который сидит напротив и ко всем рабочим, пустослов
Вот это в ЯБЛОЧКО.
Чел. в жизни тяжелее стакана ничего не поднимал и поучает работать.
Пригласите Чикатило или Пичужкина пусть поучит этике и эстетике морали и любви.