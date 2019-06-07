Советский Союз, истоки и механизмы распада. Андрей Фурсов
В брежневское время мы проедали своё будущее
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Андрей Ильич Фурсов о причинах и следствиях падения Советского Союза. В чём причина падения СССР? Почему в социальном плане СССР был обречён? Кто разрушил «систему»? Какие силы пришли к власти при перестройке? Возможно ли построение государства СССР 2.0?
Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sovetskiy-soyuz-istoki-i-mehanizmy-raspada-andrey-fursov