Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июня 2019

США осуществляют целенаправленные провокации вблизи российских военных объектов в Сирии. Американские военные знают о том, что за их самолётами пристально наблюдают российские зенитные системы С-400. Ради чего они летают у наших военных объектов? Для нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Американские военные 4 июня провели воздушную разведку, отправив к авиабазе Хмеймим и военно-морской базе ВМФ России в Тартусе один из своих высотных стратегических разведчиков У-2С, самолёт радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульный противолодочный P-8A «Посейдон», который, по сути, также является самолётом радиоэлектронной разведки, так как несёт на борту соответствующее высокотехнологичное оборудование.

Позже в США высказывали претензии, что Су-35 небезопасно перехватил американский самолёт-разведчик: «Члены экипажа Р-8А пожаловались на волну турбулентности после второй встречи», — рассказали в Пентагоне.

Сообщалось, что на этот раз американцы вели себя достаточно дерзко, приблизившись ближе, чем на 60 километров к базе ВКС Хмеймим и на 50 километров к базе ВМФ в Тартусе, именно из-за этого их жёстко отгоняли наши перехватчики.

По мнению военных экспертов, американские офицеры-стратеги, заседающие на авиабазе США Эль-Удейд* в Катаре наметили себе целью вскрытие российской и сирийской систем ПВО.

Так как такие провокационные полёты самолётов радиолокационной разведки заставляют реагировать дежурные силы ПВО.

Полученные данные фиксируется наземными радарами, обрабатываются и передаются лётчикам в воздухе. Похоже, что приблизившись к российским военным базам, американцы пытались зафиксировать время, за которое системы противовоздушной обороны успевают распознать объект противника и отреагировать.

По мнению экспертов, последние недружественные действия могут быть связаны с тем, что США готовятся нанести очередной удар крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры Сирии.

Авиабаза США Эль-Удейд

Эль-Удейд — американская авиабаза США, где дислоцируются штаб-квартира Центрального командования Вооружённых Сил США и штаб Командования ВВС США – 609-й центр воздушно-космических операций, 83-я Экспедиционная авиагруппа Королевских ВВС Великобритании, и 379-ое воздушное экспедиционное крыло ВВС США. Всего здесь находится примерно 10 000 американских военнослужащих.

В составе авиагруппы в основном состоят бомбардировщики B-1B и заправщики KC-135R. Также здесь базируются самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 и транспортная авиация. На взлётной полосе могут разместиться до 100 боевых самолётов. База оснащена самыми современными системами связи и управления.

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