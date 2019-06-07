Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июня 2019
- 10:29 ВМС США в военном конфликте с Ираном: текущая конфигурация и потенциал.
- 05:10 Плохой знак: Зачем США направили группу военных самолётов к российским базам в Сирии.
- 03:26 В сенате США неожиданно высмеяли отправку американских войск в Сирию.
- 01:42 Наступление хуситов в провинции Наджран.
- 01:19 Орды смертников, танки и БМП: мощное наступление банд на города Сирии, прорван фронт САА (ФОТО, ВИДЕО).
- 17:11 Штурм Кесабии.
ВМС США в военном конфликте с Ираном: текущая конфигурация и потенциал
Анализ текущего американского военного потенциала в Персидском заливе в контексте американских угроз нанесения удара по Ирану.
ВМС США в военном конфликте с Ираном: текущая конфигурация и потенциал
Мы продолжаем обзор военных возможностей США на Ближнем и Среднем Востоке (см. также «Завоевание Персии»: военные возможности США в потенциальной войне с Ираном – выкладывал вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5022300.html) для реализации сценариев военной агрессии против Ирана. Мы пишем именно об американском потенциале для военных решений проблемы Ирана.
Возможны пять сценариев, другое дело осуществятся они или нет:
1) сухопутное вторжение;
2) воздушное наступление;
3) воздушно-наступательная операция по ограниченному количеству целей, связанных с ядерной и ракетной программой Ирана;
4) война на уничтожение иранских «прокси» вне территории Ирана;
5) морская блокада Ирана.
Для реализации каждого отдельного военного сценария Пентагоном будет задействован разный набор самостоятельных родов войск Вооруженных сил США (ВС) — таковых, напомним, всего пять: Сухопутные войска, Корпус морской пехоты (КМП), Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морские силы (ВМС), Береговая охрана. Во всех этих военных сценариях в той или иной функции обязательно будут задействованы Военно-морские силы США — американский военный флот.
Основными задачами ВМС США в военном конфликте с Ираном станут: охрана транспортных коммуникаций, поддержание морского господства в водах Персидского залива, Оманском заливе, огневая поддержка сухопутного наступления, обеспечение морских десантных операций, участие в операциях воздушного наступления совместно с авиацией ВВС и авиацией Корпуса морской пехоты, борьба с минной опасностью, осуществление морской блокады. В этом плане у американских ВМС в регионе имеется опыт морской блокады Ирака в 1990 году, в которой участвовало до 20 вымпелов.
Помимо традиционной борьбы за обладание морем, современные американские ВМС способны наносить ракетные и авиационные удары с моря на большую глубину сухопутных территорий противника — крылатыми ракетами морского базирования «Томагавк» до 1600−2400 км (Block IV) и палубной авиацией ВМС и КМП — 470−730−865 км. Для наращивания авиационной группировки ВВС во время военных действий используется палубная авиация ВМС и авиация Корпуса морской пехоты, частично базирующаяся на больших десантных кораблях.(1)
В регионе Ближнего Востока ВМС США обладают прекрасно подготовленным морским театром военных действий для операций против Ирана в случае развязывания войны. Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Красное и Аравийское моря, включая Суэцкий канал и пролив Баб аль-Мандеб, — все это является зоной ответственности Пятого флота ВМС США. В Персидском заливе островное государство Королевство Бахрейн стало главной базой Пятого флота. В Бахрейне в Манаме располагается региональное Центральное командование ВМС США (U. S. Naval Forces Central Command, NAVCENT), штаб Пятого флота, Центральное командование сил морской пехоты, штаб 50-й эскадры эсминцев и трех Комбинированных морских сил (Combined Maritime Forces) — CTF 150, 151, 152, отвечающих за безопасность на море, борьбу с пиратством и сотрудничество в зоне Персидского залива. Штабные инстанции американцев в Манаме размещены в едином комплексе зданий под названием Naval Support Activity-Bahrain. На обустройство американской военно-морской базы в Бахрейне было потрачено более $ 2 млрд.
В Бахрейне по соседству с портом Халифа бен Салман построены причалы, способные принимать американские ударные авианосцы. Авиабаза «Мухаррак» в Бахрейне состоит в системе военно-морской логистики. Здесь же базируется авиация ВМС и Корпуса морской пехоты — сейчас по одной эскадрилье Корпуса морской пехоты на AV-8B Harrier II и одна патрульная на P-ЗC Orion.
Пятый флот ВМС США состоит из кораблей, назначенных в передовое развертывание на шесть или семь месяцев. Эти корабли заходят в бухту Манамы только по необходимости. Ядром постоянно находящегося в водах Персидского залива или Индийского океана Пятого флота является сейчас одна ударная авианосная группа и боеготовая амфибийная группа с морской пехотой на борту.
Пятый флот в своем составе имеет боеготовые авианосную (Task Force 50) и амфибийную (Task Force 51) группы. Сейчас эту миссию на основе ротации выполняют 12-я авианосная ударная группа (CGS) с авианосцем «Авраам Линкольн» с авиакрылом Air Wing 7 на его борту, 2-й эскадрой эсминцев «Бейнбридж» (DDG-96), «Масон» (DDG-87), «Нитце» (DDG-94) и крейсером УРО «Залив Лейте» (CG-55). Амфибийную группу (ARG) представляет десантный вертолетоносец «Кирсарж» (LHD-3), возглавляющий 6-ю амфибийную эскадру с десантными транспортами-доками «Арлингтон» (LPD-24) и «Форт Макгенри» (LSD-43). В начале мая этого года в мировых СМИ плановая ротация авиагруппы «Авраам Линкольн» была ложно представлена как конфронтационное военное развертывание против Ирана.
Некоторые небольшие американские военные корабли, например тральщики, постоянно базируются в гавани Манамы в Бахрейне. После 2012 года ВМС США начали наращивать эту эскадру и довели ее числом до восьми тральщиков, снабдив ее специальными вертолетами для поиска морских мин. В 2013 году ВМС США добавили к силам, постоянно базирующимся на Бахрейне, еще и пять прибрежных патрульных кораблей.
Кроме Бахрейна, ВМС США в Персидском заливе используют порты в Катаре, ОАЭ и Кувейте.
Катар. Для приема кораблей ВМС США власти Катара расширили свой главный порт Хамад.
ОАЭ. Порт Джебель Али в последний период стал самым загруженным портом захода кораблей ВМС США. Здесь имеется крупнейшая искусственная глубоководная гавань в мире, способная принимать ударные авианосцы США.
Военно-морская база «Фуджейра». Расположена перед входом в Ормузский пролив. Имеет транспортную сухопутную связь с портом Джебель Али на случай закрытия Ормузского пролива.
Кувейт. Кувейтская военно-морская база «Мухаммед аль-Ахмед». База используется ВМС США, Береговой охраной США и для морского снабжения развернутой в Ираке группировки Сил специального назначения для операции Inherent Resolve против ИГИЛ (ИГ, запрещена в России). Здесь на континенте подготовлено место высадки подразделений Корпуса морской пехоты.
После восстания шиитов в Бахрейне в феврале 2011 года в Пентагоне задумались о переводе из Бахрейна главной базы своих ВМС в регионе. Потенциальными альтернативами главного базирования ВМС США на Бахрейне могут стать Новый порт в Дохе в Катаре, порт Шуайба в Кувейте и порт Джебель Али в ОАЭ. Неудобством для американских военных может стать то обстоятельство, что все перечисленные гавани имеют соседствующие причалы для приема коммерческих судов.
Однако ключевую роль в случае военного конфликта с Ираном могут сыграть военные порты вне Персидского залива, вход в который через Ормузский пролив может быть закрыт иранцами. В этом плане необходимо обратить внимание на недавнее соглашение американцев с властями Омана. 24 марта 2019 года Оман и США подписали «Стратегическое рамочное соглашение», которое расширяет соглашение о доступе к объектам между США и Оманом, позволяя американским силам использовать порты Дукум и Салала. Дукум имеет морской док для ремонта и технического обслуживания кораблей ВМС США. Дукум способен принимать и ремонтировать американские авианосцы и подводные лодки.
Порт Салала является крупнейшим портом в Омане. Здесь имеется центр американской военной логистики для обслуживания ВМС США и подразделений Центрального командования. Соединенные Штаты считают, что соглашение с Оманом улучшают возможности ВМС США по противодействию Ирану в регионе.
Американским ВМС для атаки на Иран с моря выгоднее оперативное построение сил своего флота за пределами Персидского залива — там, где американские корабли находятся в удалении от иранских крылатых противокорабельных ракет, прибрежных морских мин, а сами иранцы имеют меньшую осведомленность об океанском морском пространстве. В этом случае для пополнения запасов бомб и крылатых ракет, срочного ремонта или при тяжелых повреждениях американские корабли будут заходить в Фуджейру (ОАЭ) и морские порты Омана.
Собственно, военно-морские силы Ирана разделены на две части: ВМС Корпуса стражей Исламской революции (NEDSA) и ВМС Иранской армии Исламской республики (NEDAJA).
Зоной ответственности ВМС КСИР является Персидский залив. Они оснащены маломерными судами и быстроходными катерами (до 1500 единиц) и предназначены для ведения асимметричной войны на море. Предназначение москитного флота КСИР — перекрыть морской нефтяной трафик из Персидского залива и вести береговую оборону Ирана посредством морской минной войны и ударами по кораблям противника противокорабельными крылатыми ракетами с катеров и береговых батарей. Противокорабельные крылатые ракеты береговых батарей КСИР имеют следующие дальности: Noor — 30−170 км, Kowsar — 15−20 км, Nasr — 35 км, HY-2 Silkworm — 200 км, Qader — 300 км. В случае войны эти развернутые на мобильных установках и некоторые на катерах иранские крылатые ракеты сделают опасным пребывание крупных американских надводных кораблей в водах Персидского залива. Они затруднят и десантные операции американцев на иранское побережье в Персидском заливе и Индийском океане. Однако иранцы не смогут поразить своими крылатыми противокорабельными ракетами развернутые вдали от берега дальше 300 км американские ударные авиационные группы, крейсеры и эсминцы УРО, наносящие удары КРМБ вглубь территории Ирана. Для этого имеющегося радиуса у КРМБ «Томагавк» достаточно, частично хватает ее и у палубной авиации.
В Персидском заливе иранцы при шахском режиме в 1971 году захватили острова Большой и Малый Тонб и Абу-Муса. Эти острова, а также острова Ормуз, Ларак, Кешм имеют стратегическое местоположение перед входом в Ормузский пролив. По сведениям американских открытых источников, ВМС КСИР имеют базирование на следующих островах в Персидском заливе: Фарси, Сирри-Айленд, Ларак и том самом острове Абу Муса.
ВМС Иранской армии Исламской Республики (NEDAJA) имеют зону ответственности вне Персидского залива — в Оманском заливе и далее в Индийский океан. В отличие от КСИР, ВМС Иранской армии оснащены более крупными надводными кораблями, включая шесть фрегатов и три корвета, вооруженных современными противокорабельными ракетами, а также подводными лодками, из которых выделяется только тройка дизельных «Варшавянок» (проект 877ЭКМ) российской постройки (1992, 1993, 1997) с базированием на главную военно-морскую базу Ирана — Бендер-Аббас на входе в Ормузский пролив. Считается, что российские «Варшавянки» опасны для противника из-за своей малошумности. Но энергоемкости у этих лодок хватает лишь на 400 миль подводного хода при скорости 3 узла. Плавание для подзарядки батарей лодки под шнорхелем легко выдает ее присутствие.
Другое важное обстоятельство. ВМС Ирана не имеют ударной морской авиации. Большинству состоящих в ней вертолетов американского производства около 40 лет.
ВМС Ирана (NEDAJA) имеют базирование на 18 военно-морских портов (баз). При этом только две из них — Джаск и Чахбехар (военно-морская база «Бандар Бехешти») находятся на побережье вне зоны Персидского залива. Сейчас большинство экспертов «переживают» по поводу закрытия Ормузского пролива иранцами в случае войны огнем и морскими минами. Но это обстоятельство, кроме закрытия нефтяного трафика, будет означать, что подавляющая часть военно-морского потенциала Ирана будет ограничена внутренней акваторией Персидского залива. Здесь американским военным представится возможность избиения иранских военных кораблей в их портах и увлекательная (для будущих сюжетов кинематографа) охота с моря и воздуха за катерами иранского КСИР.
В узком месте Ормузский пролив имеет ширину в 54 километра, а сами океанские танкеры идут по двум фарватерам шириной порядка 2,5 километра каждый. Поэтому движение по этим фарватерам легко перекрывается заваливанием их морскими минами, к чему и готовятся и чем угрожают иранцы в случае большой войны с американцами и их арабскими союзниками. Полагают, что от этого цены на мировом рынке на нефть взлетят и мировая экономика испытает потрясение. С точки зрения американцев, подобное потрясение может даже показаться полезным, чтобы показать всем, кто на этой планете хозяин.
Сами США в последнее десятилетие обеспечили свою собственную энергобезопасность, в том числе и для подобной кризисной военной ситуации. Активно готовятся к ней и союзники США в зоне Персидского залива — основные экспортеры нефти на мировой рынок. OAЭ обеспечили частичный экспорт своей нефти в ситуации, если стратегический Ормузский пролив будет перекрыт иранцами. В июле 2012 года ОАЭ загрузили свой первый танкер нефтью в порту Фуджейра на берегу Оманского залива после завершения строительства нефтепровода к этому порту. Этот нефтепровод позволяет в обход Ормузского пролива доставлять в портовый терминал около 1,5 млн баррелей сырой нефти в день, что составляет примерно половину пикового производства ОАЭ. Кроме того, государственная нефтяная компания ОАЭ Adnoc строит стратегическое хранилище объемом на 42 млн баррелей нефти явно из расчета перекрытия Ормузского пролива на некоторый непродолжительный срок.
В соседней Саудовской Аравии государственная нефтяная компания Aramco расширяет действующий трубопровод East-West (Petroline) мощностью 5 млн баррелей в день, пересекающий Аравийский полуостров с выходом к порту Янбу на берегу Красного моря. Параллельно ему идет газопровод Абкайк — Янбу. Дополнительную нефть можно было бы также перекачивать на север по иракско-турецкому трубопроводу в порт Джейхан в Средиземном море. Однако для этого нужна окончательная стабилизация военно-политической ситуации в Ираке.
В случае войны с Ираном иранские морские минные заграждения могут перекрыть доступ в Персидский залив и шире — затруднить «литторальную» (прибрежную) морскую войну. В 1988 году в Персидском заливе на иранской морской мине типа М-08 подорвался американский эсминец УРО «Сэмюэль Б. Робертс». Корабль получил серьезные повреждения, потребовавшие ремонта в доке. В 1991 году во время войны с Ираком за Кувейт на иракских морских минах подорвались крупные американские надводные корабли — десантный вертолетоносец «Триполи» и крейсер УРО «Принстон». В 2003 году после завершения активной фазы боевых действий операции «Иракская свобода» американские оперативно-поисковые группы наткнулись на несколько маломерных судов, переоборудованных иракцами в минные заградители. Очевидно нечто подобное следует ожидать и от иранских ВМС КСИР с их москитным флотом. Однако здесь следует заметить, что большие нефтеналивные танкеры благодаря особенностям конструкции (двойного корпус и пр.) относительно малоуязвимы перед угрозой со стороны морских мин.
А пока американские ВМС готовятся противостоять минной морской угрозе со стороны иранских военных моряков. В составе Пятого флота в передовом развертывании американцы держат группу Task Force 52 с задачей морского минирования или разминирования, состоящую из эскадры тральщиков с базированием на Бахрейн и группы специальных вертолетов-тральщиков. В 2016 году в специализированных американских СМИ сообщалось об испытаниях в водах Персидского залива американскими военными моряками подводных роботов, специализированных на поиске и уничтожении морских мин. Кроме того, следует вспомнить, что во время второй войны против Ирака в 2003 году в районе боевых действий и на территории военно-морских баз ВМС США и пунктов базирования их союзников в зоне Персидского залива активно использовались американские подразделения, имевшие дельфинов и калифорнийских морских львов, специально обученных для борьбы с морскими минами и миноподобными объектами.
В заключение следует отметить, что развернутых сейчас возле Ирана сил американских ВМС совершенно недостаточно ни для большой сухопутной войны, ни для одной только воздушно-наступательной операции. Чтобы понять, приведем ближайшие аналогии. В 1991 году для войны с Ираком за Кувейт американцы перебросили в Красное и Аравийское моря, Оманский и Персидский заливы для усиления развернутого здесь Пятого флота дополнительно еще корабли Шестого (Средиземноморского) и Седьмого (Тихоокеанского) флотов ВМС США. Тогда для большой военной операции в регионе было развернуто 6 групп ударных авианосцев, 16 крейсеров УРО, 13 эсминцев УРО — носителей крылатых ракет «Томагавк». Всего 680 самолетов авиации ВМС и КМП.
Для четырехдневной воздушно-наступательной операции «Лиса пустыни» в декабре 1998 года против Ирака американцами были задействованы две авианосные ударные группы и одна десантная, двенадцать надводных кораблей и три атомные подводные лодки носителей КРМБ «Томагавк» (всего 700 единиц). В общей сложности 138 боевых самолетов палубной авиации ВМС и КМП.
В 2003 году для второй войны против Ирака американцы задействовали пять авианосных ударных групп, 35 носителей КРМБ — из них 14 атомных подводных лодок и 21 надводный корабль. Всего — 411 самолетов палубной авиации.
Таким образом, текущее военно-морское развертывание ВМС США в Персидском заливе имеет конфигурацию обычного сдерживания и военно-морского присутствия в регионе. Для силового давления на Иран или для реализации того или иного военного сценария против этой страны необходимо их существенное наращивание. В настоящее время на военно-морских базах в самих США находятся в боеготовом состоянии пять авианосных ударных групп. Если они выйдут в море — вместе или россыпью по времени — и направятся в сторону Персидского залива, — это будет означать открытую военную угрозу в отношении Ирана. В этом случае военная эскалация на Ближнем Востоке перейдет из зоны потенциальной возможности в сферу реальности.
(1) Ударные эскадрильи Корпуса морской пехоты (VMA) оснащены самолетами вертикального взлета AV-8 Harrier II, а ударные истребительные эскадрильи (VMFA) — ударными всепогодными истребительными эскадрильями (VMFA (AW)), которые летают на F/A-18C и F/A-18D. Самолеты вертикального взлета AV-8 Harrier II базируются на десантных судах, экспедиционных наземных взлетных площадках и на обычных аэродромах. F/A-18 базируются на подготовленных аэродромах или на ударных авианосцах. Оба типа самолетов будут заменены в перспективе на новейший истребитель 5-го поколения F-35B. КМП уже приобрел восемьдесят единиц F-35C — количество, достаточное для формирования пяти авиакрыльев (авиаполков). Самолет вертикального взлета F-35C выгодно отличается от AV-8 Harrier II большим радиусом действия.
https://eadaily.com/ru/news/2019/06/06/vms-ssha-v-voennom-konflikte-s-iranom-tekushchaya-konfiguraciya-i-potencial – цинк
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Плохой знак: Зачем США направили группу военных самолётов к российским базам в Сирии
США осуществляют целенаправленные провокации вблизи российских военных объектов в Сирии. Американские военные знают о том, что за их самолётами пристально наблюдают российские зенитные системы С-400. Ради чего они летают у наших военных объектов? Для нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Американские военные 4 июня провели воздушную разведку, отправив к авиабазе Хмеймим и военно-морской базе ВМФ России в Тартусе один из своих высотных стратегических разведчиков У-2С, самолёт радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульный противолодочный P-8A «Посейдон», который, по сути, также является самолётом радиоэлектронной разведки, так как несёт на борту соответствующее высокотехнологичное оборудование.
Позже в США высказывали претензии, что Су-35 небезопасно перехватил американский самолёт-разведчик: «Члены экипажа Р-8А пожаловались на волну турбулентности после второй встречи», — рассказали в Пентагоне.
Сообщалось, что на этот раз американцы вели себя достаточно дерзко, приблизившись ближе, чем на 60 километров к базе ВКС Хмеймим и на 50 километров к базе ВМФ в Тартусе, именно из-за этого их жёстко отгоняли наши перехватчики.
По мнению военных экспертов, американские офицеры-стратеги, заседающие на авиабазе США Эль-Удейд* в Катаре наметили себе целью вскрытие российской и сирийской систем ПВО.
Так как такие провокационные полёты самолётов радиолокационной разведки заставляют реагировать дежурные силы ПВО.
Полученные данные фиксируется наземными радарами, обрабатываются и передаются лётчикам в воздухе. Похоже, что приблизившись к российским военным базам, американцы пытались зафиксировать время, за которое системы противовоздушной обороны успевают распознать объект противника и отреагировать.
По мнению экспертов, последние недружественные действия могут быть связаны с тем, что США готовятся нанести очередной удар крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры Сирии.
Авиабаза США Эль-Удейд
Эль-Удейд — американская авиабаза США, где дислоцируются штаб-квартира Центрального командования Вооружённых Сил США и штаб Командования ВВС США – 609-й центр воздушно-космических операций, 83-я Экспедиционная авиагруппа Королевских ВВС Великобритании, и 379-ое воздушное экспедиционное крыло ВВС США. Всего здесь находится примерно 10 000 американских военнослужащих.
В составе авиагруппы в основном состоят бомбардировщики B-1B и заправщики KC-135R. Также здесь базируются самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 и транспортная авиация. На взлётной полосе могут разместиться до 100 боевых самолётов. База оснащена самыми современными системами связи и управления.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В сенате США неожиданно высмеяли отправку американских войск в Сирию
Международная коалиция во главе с США намерена усиливать свое военное присутствие на Ближнем Востоке и, в частности, на юге Сирии.
Этот вопрос обсуждался командованием операции «Непоколебимая решимость» 4 июня в Кувейте.
С 2017 года на сирийско-иорданской границе существует американская военная база Эт-Танф, официальное назначение которой — обеспечение безопасности в 55-километровой зоне, подконтрольной США, на которой находится лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Однако, несмотря на то, что сирийское правительство уже создало все условия для вывода беженцев из «Рукбана» и переселения их на подконтрольные администрации Башара Асада территории, лагерь продолжает существовать. А значит, у Америки сохраняется повод находиться в Сирии.
Расформирование лагеря может стать обоснованием для вывода американских войск из страны, поэтому Вашингтон пытается этому препятствовать, не отпуская беженцев домой. Они удерживаются в заключении руками проамериканских боевиков, так называемой «умеренной оппозиции».
Американское командование регулярно привозит желающих воевать на стороне оппозиции в Эт-Танф, обучает их, снабжает техникой и вооружением. Боевики, в основном, занимаются охраной границ 55-километровой зоны, но у США есть планы по применению их для участия в боевых действиях против проправительственных сил.
Кроме того, по словам сенатора от штата Вирджиния Ричарда Блэка, США намерены в ближайшее время разместить еще 1500 американских военнослужащих в Сирии. Блэк осуждает это решение: «Сирийская война закончится очень быстро, а люди начнут восстанавливать свою страну, как только вооруженные силы США покинут это растерзанное государство».
«Каждый раз, когда мы отправляем очередную партию военнослужащих на Ближний Восток, это заканчивается плохо. Ни разу это не привело к чему-то хорошему, а только дестабилизирует обстановку еще больше. Мы отправляем войска, чтобы они защитили другие наши войска от нападения. Ну так давайте совсем их выведем, и никто не сможет их атаковать. Нам вообще не придется об этом беспокоиться», — с юмором добавил сенатор Блэк.
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Наступление хуситов в провинции Наджран
Уничтоженные БМП LAV-25 саудовской армии в ходе наступления хуситов в провинции Наджран, которое развивается с конца мая.
Саудиты понесли серьезные потери в людях и технике, хотя успехи хуситов носят скорее тактический характер и принципиально на сложившийся стратегический пат в Йемене не влияют.
Плюс нарезка работы хуситского снайпера в продолжение предыдущей (см.материал "Осторожно, работает снайпер" https://colonelcassad.livejournal.com/4988031.html)
Используется как СВД, так и иранской клон "Штейра" – AM-50 Sayyad https://www.calibreobscura.com/the-iranian-50-cal-am-50-sayyad/
Последние завозятся в Йемен морем, в рамках "иранского военторга" и доставляют интервентам существенные проблемы, особенно в горной войне.
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Орды смертников, танки и БМП: мощное наступление банд на города Сирии, прорван фронт САА (ФОТО, ВИДЕО)
Террористы Идлиба начали мощное наступление в направлении Хамы.
Боевики «Хаят Тахрир Шам» («Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) и союзных им группировок начали очередное наступление на позиции сирийской армии на севере провинции Хама.
Террористы штурмуют оборону САА при поддержке танков, САУ, гаубиц и РСЗО. Они применяют БМП и пикапы с крупнокалиберными пулемётами, а также бронеавтомобили Panther F9.
В результате боёв прорван фронт, виной тому бегство ополченцев, бросивших свои позиции и оголивших участок фронта.
Исламисты захватили несколько посёлков и важную высоту — холм Тель-Малех, они также перерезали дорогу между городами Мхарда и Скальбия.
Бандформирования вышли на подступы к христианскому городу Мхарда, в настоящее время идёт штурм его оборонительных рубежей.
На помощь подоспела российская боевая авиация, обрушив на врага тонны бомб.
«Сообщается, что в зоне боёв в Идлиб/Хама полная жесть. Повстанцы в полночь запустили вторую волну наступления. Авиация Асада и ВКС бомбят без остановки», — пишет бежавший из России в Турцию сторонник боевиков.
Как ранее сообщала «Русская Весна», все предыдущие масштабные наступления банд проваливались, оборачиваясь для них большими потерями. Армейцы при поддержке авиации ВКС России отражали атаки и возвращали потерянные районы, увеличивая подконтрольные правительству территории в зоне деэскалации Идлиб.
С 18 мая Сирийская правительственные войска в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий и отвечали на провокации лишь при угрозе прорыва оборонительных рубежей.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Штурм Кесабии
Новый сюжет от военкоров Anna-News посвященный штурму Кесабии в ходе операции по освобождении Северной Хамы и районов юго-западного Идлиба.
Как обычно радует съемка (в том числе и с БПЛА) и богатая фактура по идущим боям.
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