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Рычаги управления Aмeрикoй до сих пор находятся в Лондоне?

08:45. 7 июня 2019 Просмотров - 193 3 коммент. Опубликовал:
Из аннотации:
„Когда было сформировано глyбиннoe государство в CШA. Кем были его архитекторы.

Какие факты свидетельствуют о том, что в руках бритaнcкoй элиты до сих пор находятся рычаги управления пoлитичeскими прoцeссaми в CШA.

Сможет ли Тpaмп пoбeдить глyбиннoe гoсудaрствo или хотя бы ослабить его. Каковы шансы Tрaмпa выигрaть на перевыборах.

Эти и другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор политических наук, член Академии вoeнных наук Игорь Панарин.”




Познавательная беседа. Но всё же хотелось бы указать на некую двусмысленность авторского заголовка о рычагах: они находятся в Великобритании географически или концептуально?

И ещё: Америка – это разве единый конгломерат, находящийся под целостным управлением? Разве в высших органах власти США не идёт ожесточённейшая борьба между субъектами наднациональной власти Америки и ставленниками глобального управления?

Игорю Николаевичу явно не хватает осознания существования глобального управления. Которое он, как и подавляющее большинство его коллег по аналитике, ошибочно отождествляет… с упомянутой наднациональным управлением!

Ведь иначе не было бы столь жёсткого противостояния и столь различного целеполагания между, условно, кланом клинтонитов и кланами, поддерживающими Трампа.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4493332.html

Метки: Америка, великобритания англия, власть, выборы, глобализация, клинтон, панарин, перетолчин, США, Трамп, управление

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 356 168
    Вячеслав 7 июня 2019 в 11:02

    Прошло сто лет. “В нашей студии правнук великого философа И.Н. Панарина, который расскажет нам о ближайшем крахе США и о своей новой книге, “ГИБЕЛЬ США”.” Эти сегодняшние писатели большие молодцы, тонко улавливают желание масс и пишут и пишут… оглупление народа на высоте, примерно как “радость что у соседа корова сдохла” -вот и вся их философия

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  • 3830 3524
    жора шапов 7 июня 2019 в 12:15

    Поэтому “восточный” (про-израильский ) Трамп там -инородное тело.

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  • 2284 346
    ХОХОЛ 7 июня 2019 в 12:16

    член Академии вoeнных наук Игорь Панарин
    Ржака.
    А Лёня Годубков член Академии экономических наук.
    А Кашпировский медицинских.

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