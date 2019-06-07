Рычаги управления Aмeрикoй до сих пор находятся в Лондоне?
08:45. 7 июня 2019 Просмотров - 193 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации:
„Когда было сформировано глyбиннoe государство в CШA. Кем были его архитекторы.
Какие факты свидетельствуют о том, что в руках бритaнcкoй элиты до сих пор находятся рычаги управления пoлитичeскими прoцeссaми в CШA.
Сможет ли Тpaмп пoбeдить глyбиннoe гoсудaрствo или хотя бы ослабить его. Каковы шансы Tрaмпa выигрaть на перевыборах.
Эти и другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор политических наук, член Академии вoeнных наук Игорь Панарин.”
Познавательная беседа. Но всё же хотелось бы указать на некую двусмысленность авторского заголовка о рычагах: они находятся в Великобритании географически или концептуально?
И ещё: Америка – это разве единый конгломерат, находящийся под целостным управлением? Разве в высших органах власти США не идёт ожесточённейшая борьба между субъектами наднациональной власти Америки и ставленниками глобального управления?
Игорю Николаевичу явно не хватает осознания существования глобального управления. Которое он, как и подавляющее большинство его коллег по аналитике, ошибочно отождествляет… с упомянутой наднациональным управлением!
Ведь иначе не было бы столь жёсткого противостояния и столь различного целеполагания между, условно, кланом клинтонитов и кланами, поддерживающими Трампа.
„Когда было сформировано глyбиннoe государство в CШA. Кем были его архитекторы.
Какие факты свидетельствуют о том, что в руках бритaнcкoй элиты до сих пор находятся рычаги управления пoлитичeскими прoцeссaми в CШA.
Сможет ли Тpaмп пoбeдить глyбиннoe гoсудaрствo или хотя бы ослабить его. Каковы шансы Tрaмпa выигрaть на перевыборах.
Эти и другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор политических наук, член Академии вoeнных наук Игорь Панарин.”
Познавательная беседа. Но всё же хотелось бы указать на некую двусмысленность авторского заголовка о рычагах: они находятся в Великобритании географически или концептуально?
И ещё: Америка – это разве единый конгломерат, находящийся под целостным управлением? Разве в высших органах власти США не идёт ожесточённейшая борьба между субъектами наднациональной власти Америки и ставленниками глобального управления?
Игорю Николаевичу явно не хватает осознания существования глобального управления. Которое он, как и подавляющее большинство его коллег по аналитике, ошибочно отождествляет… с упомянутой наднациональным управлением!
Ведь иначе не было бы столь жёсткого противостояния и столь различного целеполагания между, условно, кланом клинтонитов и кланами, поддерживающими Трампа.
Прошло сто лет. “В нашей студии правнук великого философа И.Н. Панарина, который расскажет нам о ближайшем крахе США и о своей новой книге, “ГИБЕЛЬ США”.” Эти сегодняшние писатели большие молодцы, тонко улавливают желание масс и пишут и пишут… оглупление народа на высоте, примерно как “радость что у соседа корова сдохла” -вот и вся их философия
Поэтому “восточный” (про-израильский ) Трамп там -инородное тело.
член Академии вoeнных наук Игорь Панарин
Ржака.
А Лёня Годубков член Академии экономических наук.
А Кашпировский медицинских.