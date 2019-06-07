Из аннотации:„Когда было сформировано глyбиннoe государство в CШA. Кем были его архитекторы.Какие факты свидетельствуют о том, что в руках бритaнcкoй элиты до сих пор находятся рычаги управления пoлитичeскими прoцeссaми в CШA.Сможет ли Тpaмп пoбeдить глyбиннoe гoсудaрствo или хотя бы ослабить его. Каковы шансы Tрaмпa выигрaть на перевыборах.Эти и другие вопросы обсуждают ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор политических наук, член Академии вoeнных наук Игорь Панарин.”Познавательная беседа. Но всё же хотелось бы указать на некую двусмысленность авторского заголовка о рычагах: они находятся в Великобритании географически или концептуально?И ещё: Америка – это разве единый конгломерат, находящийся под целостным управлением? Разве в высших органах власти США не идёт ожесточённейшая борьба между субъектами наднациональной власти Америки и ставленниками глобального управления?Игорю Николаевичу явно не хватает осознания существования глобального управления. Которое он, как и подавляющее большинство его коллег по аналитике, ошибочно отождествляет… с упомянутой наднациональным управлением!Ведь иначе не было бы столь жёсткого противостояния и столь различного целеполагания между, условно, кланом клинтонитов и кланами, поддерживающими Трампа.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4493332.html