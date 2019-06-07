Обряды и песни Русальной поры. Лада Корнеева. Часть 2
Русалии обряды
Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 1 – https://youtu.be/gAqBkXW-WdM
РУСАЛИИ (Семик, Троица) – время колдовское, пора взаимодействия с природными духами. В песнях о русалках ощущается буйство сил природы, противостояние дикого леса и обработанных человеком угодий, женского и мужского начал. Укрывшись в рощах от мужских глаз, женщины кумятся, принимая подросших невест в свой союз. Девушки гадают на венках.
Об обрядах, символах и песнях колдовской поры начала лета расскажет нам этнограф и ведунья Лада Корнеева.
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,,,Привет,ствую Вас,,,
Значит Так(Ироническое)…
“““““““““““““`
~~~ ОБРЯДЫ…~~~
_Значит Так – и ЭТОМУ вы будете НЕ рады,
ВСЕ те,кто Хотят Возродить – РАЗНЫЕ Обряды…
поСМОТРИте на…Тень ГундяевскОЙ бороды…
Она НЕдовольна,топорщицца,сам “дед” МОРЩИЦЦА…
это-же надо,ДОДУМАЛИСЬ – Те Обряды Отмечать,
Забыли УЖЕ,что Их Чтила – Ведовская Рать…
То Время Ведов`ское,которое религия – Приказала ГНАТЬ!
А тут,какие-то Помнящие – Хотят То ВозрожДАть…
Господин Гундяев ОЧЕНЬ Не доволен – Надо Признать…
ТЕ Традиции и Обряды – ИМ религиозники НЕ рады!
_Хотя…РАДИ того,чтобы Продолжать БОЛВАНить народ,
НЫНЕШняя “святая-церковь”,на признание Обрядов пОЙдёт…
Главное ДЛЯ нИХ…Остаться “У-РУЛЯ” оБОЛВАНивания…
и НЕ важно – ЧЕМ “окормлять”,ГЛАВНОЕ – поРАБощать!
Главное ДЛЯ нИХ…ПРОДОЛЖАТЬ – веру в “бога” ВНУШАТЬ…
оДНОвремённо ВЕЗДЕ – бюджет ХАРЧЕВАТЬ продолжать…
А на то,что ИЗ-ЗА нИХ…ВСЁ социальное РУШИТСЯ – наПЛЕВАТЬ!
Веры и Обряды – НЕ получится “святошам” запретить!
Ну а раз ТАК,то “ОНИ” решили(УЖЕ…)- ВСЁ эТО возглавить…
Вот УВИДИТЕ,ВСКОРЕ “святые-отцы” НАЧНУТ – это благословить!
“““““““““““““““[i Т.Д.43-43]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-6-19.
P.S. ПОРА Славянам – “ХОМУТ” религиозный(поРАБощения)-
—> Повсеместно Снимать!Пора Веды Возвращать!
Да – Пора Исконными Ведами – религию Заменять!!!