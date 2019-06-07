Обряды и песни Русальной поры. Лада Корнеева. Часть 2

Русалии обряды



Автор-сказительница – Лада Корнеева

Часть 1 – https://youtu.be/gAqBkXW-WdM



РУСАЛИИ (Семик, Троица) – время колдовское, пора взаимодействия с природными духами. В песнях о русалках ощущается буйство сил природы, противостояние дикого леса и обработанных человеком угодий, женского и мужского начал. Укрывшись в рощах от мужских глаз, женщины кумятся, принимая подросших невест в свой союз. Девушки гадают на венках.



Об обрядах, символах и песнях колдовской поры начала лета расскажет нам этнограф и ведунья Лада Корнеева.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pJnQyb_rrbU