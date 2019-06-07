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Обряды и песни Русальной поры. Лада Корнеева. Часть 2

08:44. 7 июня 2019 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал:

Русалии обряды

Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 1 – https://youtu.be/gAqBkXW-WdM

РУСАЛИИ (Семик, Троица) – время колдовское, пора взаимодействия с природными духами. В песнях о русалках ощущается буйство сил природы, противостояние дикого леса и обработанных человеком угодий, женского и мужского начал. Укрывшись в рощах от мужских глаз, женщины кумятся, принимая подросших невест в свой союз. Девушки гадают на венках.

Об обрядах, символах и песнях колдовской поры начала лета расскажет нам этнограф и ведунья Лада Корнеева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pJnQyb_rrbU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1350 904
    Valeriy Bondarik 7 июня 2019 в 10:05

    ,,,Привет,ствую Вас,,,

    Значит Так(Ироническое)…
    “““““““““““““`
    ~~~ ОБРЯДЫ…~~~

    _Значит Так – и ЭТОМУ вы будете НЕ рады,
    ВСЕ те,кто Хотят Возродить – РАЗНЫЕ Обряды…
    поСМОТРИте на…Тень ГундяевскОЙ бороды…
    Она НЕдовольна,топорщицца,сам “дед” МОРЩИЦЦА…
    это-же надо,ДОДУМАЛИСЬ – Те Обряды Отмечать,
    Забыли УЖЕ,что Их Чтила – Ведовская Рать…
    То Время Ведов`ское,которое религия – Приказала ГНАТЬ!
    А тут,какие-то Помнящие – Хотят То ВозрожДАть…
    Господин Гундяев ОЧЕНЬ Не доволен – Надо Признать…
    ТЕ Традиции и Обряды – ИМ религиозники НЕ рады!
    _Хотя…РАДИ того,чтобы Продолжать БОЛВАНить народ,
    НЫНЕШняя “святая-церковь”,на признание Обрядов пОЙдёт…
    Главное ДЛЯ нИХ…Остаться “У-РУЛЯ” оБОЛВАНивания…
    и НЕ важно – ЧЕМ “окормлять”,ГЛАВНОЕ – поРАБощать!
    Главное ДЛЯ нИХ…ПРОДОЛЖАТЬ – веру в “бога” ВНУШАТЬ…
    оДНОвремённо ВЕЗДЕ – бюджет ХАРЧЕВАТЬ продолжать…
    А на то,что ИЗ-ЗА нИХ…ВСЁ социальное РУШИТСЯ – наПЛЕВАТЬ!
    Веры и Обряды – НЕ получится “святошам” запретить!
    Ну а раз ТАК,то “ОНИ” решили(УЖЕ…)- ВСЁ эТО возглавить…
    Вот УВИДИТЕ,ВСКОРЕ “святые-отцы” НАЧНУТ – это благословить!
    “““““““““““““““[i Т.Д.43-43]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 07-6-19.

    P.S. ПОРА Славянам – “ХОМУТ” религиозный(поРАБощения)-
    —> Повсеместно Снимать!Пора Веды Возвращать!
    Да – Пора Исконными Ведами – религию Заменять!!!

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