Кому принадлежит компания Huawei
15:42. 7 июня 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кому принадлежит компания Huawei
Есть мнение, что Huawei — частная корпорация, чуть ли не аналог Apple и Microsoft. Так ли это? или же Huawei принадлежит государству и является частью социалистического сектора? Проследим какие имеются сведения и мнения на этот счёт.
Формально, Huawei — это частная компания:
«Компания Huawei – это одна из самых активных частных предприятий Китая, является ведущим в мире поставщиком решений в области коммуникационных технологий» - так пишет http://russian.people.com.cn/n3/2018/1017/c31518-9509250.html «Жэньмин жибао».
Более подробное описание от "ЖЖ" http://russian.people.com.cn/n3/2019/0522/c95181-9580576.html:
«Китайские предприятия, в том числе и Huawei, следуют тенденции мирового развития в условиях глобализации, соответствуют направлению исторического развития, благодаря этому они непременно получат положительные оценки.
Китайские предприятия готовы учиться, а китайская нация – это нация, которая хорошо учиться. Придерживаясь такой позиции, КНР не попадет в ловушку интересов частичного развития. С таким духом Китай сможет добиться плодотворных результатов.
Среди десяти крупнейших интернет-предприятий насчитываются четыре китайские компании. Ряд предприятий КНР стремительно развивается в стране, а также активно выходит в зарубежные государства, вносит должный вклад в мировую экономику, это лучшее доказательство.
Huawei – китайское предприятие, бренд, который известен, как в стране, так и за рубежом, это неоспоримый факт. Однако программное и аппаратное обеспечение мобильных телефонов Huawei являются интегрированной квинтэссенцией передовых в мире научных технологий.
Сегодня Китай как никогда в истории близок, уверен и обладает способностями осуществить цель по великому возрождению китайской нации. Когда китайские предприниматели демонстрируют дух открытости, когда народ страны показывает более зрелые и рациональные качества, когда инновации становятся общим пониманием всей нации, есть все основания верить в то, что КНР твердо выходит на международную арену.
Несколько лет спустя будут вспоминать, говоря о прошедших событиях, стойкость и дух, которые продемонстрировала компания Huawei в эти непростые времена»
А здесь http://russian.people.com.cn/31517/7778060.html более ранний вариант:
«Китайская компания Huawei Technologies в телекоммуникационном бизнесе работает с 1988 года. За это время она превратилась в транснациональную корпорацию, имеющую в своем составе 8 региональных отделений и более 100 филиалов по всему миру. Компания представлена в 160 странах, ее продажи в 2010 году составили 36 млрд долларов. Она входит в тройку индустриальных гигантов мира»
.
Кстати, Huawei, при выручке около $90 млрд, ежегодно вкладывает $20 млрд в технологические инновации. Компания уже создала 26 исследовательских центров, в которых работают более 700 математиков, свыше 800 физиков и 120 с лишним химиков
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0523/c31518-9581060.html).
Годовой отчёт компании http://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/annual-report/annual_report2017_en.pdf?la=en.
Но «частность» Huawei весьма специфична, основатель корпорации Жэнь Чжэнфэй https://www.huawei.com/kz/facts/voices-of-huawei/interview-with-ren-zhengfei говорит:
«Компания принадлежит 96 768 сотрудникам, которые являются владельцами ее акций. Ни один человек не может владеть ни одной акцией Huawei, если он не является сотрудником компании. Ни одна внешняя организация и ни один департамент правительства не владеет акциями Huawei».
Западные страны активно обвиняют https://russian.rt.com/inotv/2019-04-22/Times-CRU-preduprezhdaet%E2%80%94Huawei Huawei в шпионаже в пользу КНР:
«ЦРУ сообщило, что китайская телекоммуникационная компания Huawei, которая готова поставить в Великобританию технологии мобильной связи 5G, получает финансирование от спецслужб и вооружённых сил КНР, передаёт The Times.
По данным ЦРУ, Huawei финансируют Народно-освободительная армия Китая, комиссия по национальной безопасности страны и китайская разведка.
Британское издание отмечает, что управление поделилось информацией с союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.
Корпорация ранее неоднократно заявляла, что не зависит от властей Китая. Тем не менее, критики компании предупреждают, что законы Китая обязывают местные компании сотрудничать со спецслужбами страны».
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оказался втянут в конфликт вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую неоднократно обвиняли в том, что она может шпионить за своими клиентами, пишет Defense News.
«Некоторые члены НАТО выразили свою озабоченность относительно Huawei и её роли в обеспечении 5G. И, разумеется, НАТО принимает эти опасения всерьёз», — заявил по этому поводу Столтенберг.
Руководство, разумеется, открещивается http://russian.people.com.cn/n3/2018/0824/c31518-9493990.html:
«Как недавно утверждали некоторые официальные лица США, такие компании, как Huawei и ZTE, вынуждены в соответствии с китайским Законом о национальной разведке передавать данные или предоставлять доступ к своим ресурсам разведслужбам Китая.
По его словам, Закон о национальной разведке не только обязывает организации и граждан в рамках закона оказывать поддержку работе национальной разведки, но также оговаривает, что и разведслужбы должны строго придерживаться законов, уважать и защищать права человека, отстаивать права и интересы организаций и частных лиц.
“Это ошибочные и однобокие интерпретации соответствующих китайских законов”, – заявил на брифинге для журналистов официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Гэн Шуан добавил, что другие китайские законы также содержат множество положений, защищающих законные права и интересы граждан и организаций, включая безопасность данных и конфиденциальность. Эти предписания распространяются и на работу национальной разведки.
“Американская сторона должна в полной мере и объективно это понять, не делая неверных и однобоких интерпретаций”, – сказал Гэн Шуан.
Он указал, что применение законодательства для обеспечения национальной безопасности и обязывания организаций и частных лиц к сотрудничеству с национальной разведкой – это принятая международная практика.
Страны-члены альянса “Five Eyes” /США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия/, а также такие страны Запада, как Франция и Германия, все имеют в своих законах аналогичные предписания, отметил Гэн Шуан.
Как подчеркнул представитель МИД, правительство КНР всегда требует, чтобы китайские предприятия осуществляли экономическое сотрудничество на легальной основе в соответствии с местными законами и нормами. Китай неизменно придерживается базовых принципов международного права, в том числе взаимного уважения суверенитета, равноправия и обоюдной выгоды, уточнил он.
Гэн Шуан отметил, что Китай никогда не требует, чтобы какая-либо организация или лицо нарушали местные законы или создавали “обязательный черный ход” для сбора данных, информации или разведывательных сведений в зарубежных странах.
“Соединенные Штаты и отдельные их союзники используют двойные стандарты и преднамеренно вводят общественность в заблуждение по данной теме. Они пользуются данной темой как предлогом для притеснения законных прав и интересов развития китайских предприятий, применения политических средств для вмешательства в экономическую практику. Это лицемерное, безнравственное и бесчестное третирование”, – сказал Гэн Шуан».
Интересно, что относительно либеральная шанхайская Гуаньча причисляет Huawei к государственным научно-техническим компаниям:
«Китай должен избрать стратегию игнорирования по отношению к мелким пакостям со стороны США. Если в политическом плане КНР будет отвлекаться на эту «возню», то потеряет свой основной курс. «Хуавей» — большая международная корпорация. За последние пять лет китайский бизнес был самым масштабным во многих регионах мира, в то же время поддерживал высокие темпы роста. У Китая достаточно широкий рынок, правительство КНР способно обеспечить защиту своих предприятий, государственные научно-технические компании полностью отдаются делу создания технологий, осталось только встать на путь победы над собой».
А антикоммунистическая американская газета The Epoch Times опубликовала целый доклад о Huawei, в котором доказывается, что КНР навязывает всему миру тоталитаризм, а Huawei её надежный инструмент:
«В рамках инициативы компартии «Один пояс — один путь» китайские власти создают основную инфраструктуру, которая включает в себя экспорт «Китайской модели» для тоталитарного управления.
В июле Совет по международным отношениям сообщил, что «экспорт Китаем технологий для наблюдения является важнейшим компонентом его “Цифрового шёлкового пути”».
Совет отметил, что недавно компания Huawei внедрила свою модель «безопасных городов» в Найроби, Кения, где установила 1800 камер видеонаблюдения. «Хотя камеры могут помочь в борьбе с преступностью, их также можно использовать для мониторинга активистов и протестующих», — говорится в отчёте Совета.
Кроме Найроби, «Huawei развернула свои системы в 100 городах примерно в 30 странах мира. Экспорт такой технологии сочетается с грантами от правительства Китая, которые создают зависимость страны-импортёра от китайского оборудования и стимулируют дальнейшие закупки такого оборудования».
Основным аспектом этой политики компартии Китая является новая структура интернета, которая отделена от глобального интернета и вместе с тем взаимосвязана с ним. В эту технологию включены массивные системы для интернет-цензуры и онлайн-мониторинга, проводимого компартией, а также интернет-инфраструктура Huawei и системы тоталитарного социального контроля.
Huawei играет важную роль в деятельности китайской компартии по нарушению прав человека и наблюдению за гражданами. Внутренний документ Huawei, выпущенный в 2015 году на 172 страницах, который просочился в Интернет, был учебным пособием для китайской интернет-полиции по мониторингу, анализу и обработке видеоконтента. Это также показало участие Huawei в проекте компартии «Золотой щит» для цензуры и системе «Скайнет» для слежки.
Технология компании также является частью системы мониторинга социальной благонадёжности, разработанной компартией, которая создаёт базу данных о каждом человеке, отслеживает все доступные данные об этом человеке и рассчитывает «балл гражданина», который определяет уровень его свободы в обществе.
Компартия Китая также прилагает значительные усилия для замены полупроводниковых технологий США, из-за которых Huawei и китайская телекоммуникационная компания ZTE по-прежнему зависят от западных компаний в их разработке и поставках.
1 ноября 2018 года Соединённые Штаты обвинили китайскую государственную компанию Fujian Jinhua Integrated Circuit в краже коммерческой тайны у американского производителя полупроводников Micron. Обвинение также распространялось на United Microelectronics Corp., тайваньскую компанию и трёх тайваньских граждан, в том числе Стивена Чена, бывшего президента Micron Memory Taiwan, дочерней компании Micron в Тайване, который продолжал работать в United Micropronics Corp, которая контролируется компартией Китая.
Несколько недель спустя, в конце ноября, партийные чиновники заявили, что нашли доказательства того, что Micron участвует в ценовом сговоре с Samsung и Hynix, и без предоставления публичных доказательств обвинили эти компании в антиконкурентном поведении.
Это последовало за временными санкциями США, которые запретили выход ZTE на рынок полупроводниковых технологий в США после того, как было установлено, что ZTE нарушила санкции США в отношении Ирана. Хотя запрет был быстро снят, он стал предупреждением о влиянии санкций США на китайскую индустрию технологий.
В связи с тем, что теперь Huawei сталкивается с аналогичным делом о мошенничестве, связанном с Ираном, ставки выросли, и программы компартии по замене товаров и превосходству над Соединёнными Штатами в качестве глобального технологического лидера вновь оказались в центре внимания, благодаря разработкам в сферах 5G интернет-технологии, новых видов энергии, квантовых вычислений и др.
В Китае есть выражение «обогнать на повороте», и оно стало руководящей концепцией для китайской компартии, стремящейся обогнать США как мирового лидера в области технологий, в рамках проекта 863 и программ 2025 года. Идея состоит в том, что очень трудно превзойти кого-то, кто уже впереди в определённой области, но когда весь мир совершает поворот, то можно превзойти.
Поэтому для китайской компартии новые и уже имеющиеся у конкурентов технологии имеют первостепенное значение. Партия использует иностранные инвестиции, научно-исследовательские партнёрства, государственное финансирование и кражу коммерческой тайны, чтобы дать своим компаниям преимущество перед их частными иностранными конкурентами, когда происходят рыночные изменения.
Huawei является одной из ключевых компаний, используемых для достижения этой цели».
Есть и более независимые исследователи вопроса о взаимной связи Huawei и правительства КНР. Так, профессора экономики Кристофер Бэлдинг (Университет Фулбрайта, Вьетнам) и Дональд Кларк (Университет Джорджа Вашингтона, США) опубликовали пятнадцатистраничную статью с анализом схемы владения Huawei.
«Компания утверждает, что «принадлежит сотрудникам» и любит показывать журналистам бумажный реестр своих владельцев, хранящийся под стеклом в штаб-квартире компании, однако реальная схема владения совершенно непрозрачна. Как удалось установить экономистам, в 1990 году компания действительно начала распространять свои акции среди сотрудников, однако к 2000 году эта программа была свёрнута, а в 2001 году у сотрудников каким-то образом отобрали их акции.
В настоящее время схема владения выглядит так: Huawei Technologies полностью принадлежит холдинговой компании Huawei Investment & Holding, у которой, в свою очередь, два владельца. Один из них – Жэнь Чжэнфей, основатель компании, ему принадлежит 1,14% акций. Оставшиеся 98,86% принадлежат организации с названием Huawei Investment & Holding Trade Union Committee. У сотрудников есть лишь «виртуальные акции» – они дают право на получение части прибыли до разрыва трудового договора, но не могут быть проданы и не дают права на участие в управлении компанией. Иными словами, они совсем не имеют отношения к тому, чтобы работники владели Huawei.
Установить, что представляет из себя Huawei Investment & Holding Trade Union Committee, экономистам толком не удалось. Если это юридическая «ширма» для профсоюза работников Huawei, образованного согласно китайским законам, то он в действительности не подчиняется работникам: профсоюзы в Китае подчинены Коммунистической партии. Это означает, что Huawei контролируется правительством Китая. В противном случае нет вообще никаких публичных документов, закрепляющих статус этой структуры как посредника между работниками и принятием решений. Вполне вероятно, что работники Huawei Technologies действительно выбирают членов Комиссии представителей Huawei Investment & Holding (формально назначается акционерами, то есть Trade Union Committee), но дальнейшая процедура управления, включая назначение Совета директоров, неподконтрольна им».
Таким образом, можно сделать вывод, что Huawei — это корпорация, подконтрольная диктатуре рабочего класса Китая в лице КПК и правительства КНР.
https://vk.com/@prorivists-komu-prinadlezhit-kompaniya-huawei – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5048955.html