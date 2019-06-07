Ч.Т.Лаумулин и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Наука в прошлом, настоящем и будущем”

#МПГУ #Спицын #Лаумулин #СССР
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wcv_YFSNTos
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Если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привычные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих.
— Мишель Монтень
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